Previsão do tempo no Rio: até quando continua a chuva, segundo o Climatempo e o Inmet

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Rio de Janeiro tem quinta-feira (27) de céu carregado e chuva, mas o tempo melhora significativamente a partir de sexta. As instabilidades diminuem, dando lugar a dias de sol e temperaturas em elevação, alcançando até 34°C no sábado. Fique por dentro da previsão completa e dos alertas.

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A quinta-feira, 27, começou com céu carregado e chuva no Rio de Janeiro, em mais um dia marcado pela atuação de áreas de instabilidade sobre o Sudeste. Segundo o Climatempo, a capital fluminense tem previsão de tempo nublado, chuva pela manhã e no começo da tarde, antes de uma redução gradual das nuvens. A temperatura varia entre 18°C e 28°C.

A tendência, no entanto, é de mudança progressiva. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as instabilidades sobre o Sudeste começam a diminuir a partir de sexta-feira, 28, à medida que o sistema responsável pelo tempo adverso se desloca em direção ao Oceano Atlântico. O Climatempo também aponta uma sequência de dias sem previsão de chuva na capital, acompanhada por elevação das temperaturas.

Quando o tempo melhora no Rio?

Uma grande melhora no tempo deve ocorrer já na sexta-feira, 28. O Climatempo indica uma sexta sem chuvas e temperaturas entre 18°C e 32°C, com sol aparecendo após a possibilidade de névoa fraca ao amanhecer.

No sábado, 29, o calor ganha ainda mais força. A previsão aponta mínima de 22°C e máxima de 34°C, com sol entre muitas nuvens e sem chance de chuva. O domingo, 30, também deve ter tempo predominantemente seco, alternando períodos de sol e maior nebulosidade.

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Risco de tempestades exige atenção antes da melhora

Enquanto as instabilidades persistirem, moradores devem acompanhar eventuais avisos meteorológicos e evitar áreas sujeitas a alagamentos durante períodos de chuva mais intensa. Rajadas de vento e trovoadas também podem ocorrer de forma localizada.

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A orientação em situações de vento forte é evitar abrigo sob árvores e manter distância de estruturas vulneráveis, como placas e torres. Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo número 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Previsão do tempo no Rio para os próximos dias

Quinta-feira (27): mínima de 18°C e máxima de 28°C, com chuva pela manhã e no começo da tarde;

Sexta-feira (28): mínima de 18°C e máxima de 32°C, sem previsão de chuva;

Sábado (29): mínima de 22°C e máxima de 34°C, com sol e muitas nuvens;

Domingo (30): mínima de 22°C e máxima de 33°C, com períodos de sol e aumento de nuvens.