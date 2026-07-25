Previsão do tempo no domingo: chuva termina em São Paulo, mas temporais atingem o Sul

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O domingo, 26, terá clima contrastante no Brasil. São Paulo vê o fim da chuva, com sol e temperaturas em elevação. Já o Sul enfrenta fortes temporais. Centro-Oeste e interior do Nordeste e Norte registram calor intenso e baixa umidade, exigindo atenção.

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A previsão do tempo para este domingo, 26, será marcada por contrastes entre as regiões brasileiras. Em São Paulo, a chuva chega ao fim com o enfraquecimento e o afastamento da frente fria para o oceano. O sol volta a aparecer entre poucas nuvens, e as temperaturas sobem durante a tarde.

Na capital paulista, o tempo permanece firme ao longo do domingo, sem previsão de chuva, e a temperatura máxima chega a 24°C. A melhora ocorre depois da passagem da frente fria que provocou instabilidade e aumento da nebulosidade no Sudeste.

Enquanto São Paulo terá um domingo de tempo mais aberto, o cenário será diferente no Sul, onde novas áreas de instabilidade provocam chuva forte e temporais. No Centro-Oeste e em áreas do interior do Nordeste, Sudeste e Norte, a baixa umidade do ar continua sendo o principal ponto de atenção.

Previsão do tempo por região do país:

Sudeste: tempo firme predomina

Além de São Paulo, o tempo firme deve prevalecer no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. O sol aparece entre poucas nuvens, acompanhado de elevação das temperaturas durante a tarde.

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A chuva ainda pode ocorrer de forma fraca e passageira no litoral e no norte fluminense, em grande parte do Espírito Santo e em pontos do leste, sul e Zona da Mata de Minas Gerais, devido à entrada de umidade do oceano. A baixa umidade chama atenção no Triângulo Mineiro, no centro-norte de Minas e no oeste paulista.

Sul: chuva forte e risco de temporais

O domingo terá uma mudança importante no tempo na Região Sul. A formação de uma área de baixa pressão entre o Paraguai e o norte da Argentina organiza novas instabilidades sobre os três estados.

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Pela manhã, a chuva atinge a metade oeste e a faixa sul do Rio Grande do Sul, com risco de temporais, descargas elétricas e rajadas de vento. O oeste de Santa Catarina e o sul e sudoeste do Paraná também podem receber pancadas moderadas a fortes.

Ao longo do dia, as instabilidades avançam pelo restante do território gaúcho, pelo sul catarinense e por áreas do Paraná. A chuva também alcança a Região Metropolitana de Porto Alegre, os Vales, a Costa Doce e o Litoral Norte do Rio Grande do Sul.

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Centro-Oeste: calor e umidade baixa

A massa de ar seco mantém o tempo firme em Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e na maior parte de Mato Grosso do Sul. O extremo sul sul-mato-grossense é a exceção e pode registrar chuva moderada a forte durante a noite.

A umidade relativa do ar deve variar entre 12% e 20% em diversas áreas, especialmente em Goiás, no Distrito Federal, em Mato Grosso e no norte de Mato Grosso do Sul. O cenário aumenta o risco de incêndios e pode causar desconforto respiratório.

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Nordeste: chuva no litoral e secura no interior

A circulação de ventos úmidos sobre o Oceano Atlântico mantém a possibilidade de chuva entre o litoral de Sergipe e o Rio Grande do Norte. A precipitação tende a ser fraca, mas pode atingir intensidade moderada em alguns momentos.

Também pode chover na faixa costeira do Maranhão e do Piauí. No interior, porém, o calor e a baixa umidade predominam em áreas da Bahia, Maranhão, Piauí, Ceará e no oeste de Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba.

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Norte: chuva se concentra em três estados

As pancadas mais intensas ficam concentradas no norte e no centro do Amazonas, no sul de Roraima e no Amapá. Nessas áreas, a chuva pode ocorrer com intensidade moderada a forte.

No Acre, em partes do Amazonas, nas demais áreas de Roraima e em trechos do Pará, a chuva será fraca e isolada. Tocantins, Rondônia, grande parte do Pará e o sul do Amapá terão tempo firme, calor e baixa umidade, com risco elevado de queimadas.

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste domingo, 26 de julho:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 15°C / 26°C



Brasília (DF): 18°C / 29°C



Curitiba (PR): 11°C / 22°C



Florianópolis (SC): 13°C / 21°C



Goiânia (GO): 20°C / 32°C



Manaus (AM): 25°C / 31°C



Porto Alegre (RS): 15°C / 22°C



Rio de Janeiro (RJ): 17°C / 27°C



Salvador (BA): 22°C / 28°C



São Paulo (SP): 13°C / 24°C