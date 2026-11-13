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Previsão do tempo neste sábado: São Paulo terá calor, trovoadas e chuva em parte do estado

Veja como ficam as condições em diferentes áreas do estado ao longo do dia

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 20h00
Pessoas atravessando uma rua molhada sob chuva forte, à noite. Uma pessoa no centro segura um guarda-chuva marrom com bolinhas brancas, vestindo camiseta azul e calça preta. À esquerda, uma mulher com guarda-chuva rosa e à direita, outra pessoa com guarda-chuva azul. Um ônibus com faróis acesos se aproxima ao fundo
Chuva em São Paulo (Bruno Escolastico Sousa Silva/NurPhoto/Getty Images)
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A previsão do tempo para este sábado, 14 de novembro, indica manutenção do calor em São Paulo, mas sem garantia de tempo firme durante todo o dia. O sol aparece entre nuvens em grande parte do estado e o aquecimento favorece a formação de pancadas isoladas, principalmente durante a tarde.

Na cidade de São Paulo, a manhã será de tempo mais firme, embora com bastante nebulosidade. A mudança ocorre entre a tarde e a noite, quando há previsão de pancadas de chuva mais fortes acompanhadas de trovoadas. A temperatura máxima pode chegar aos 27°C.

No estado, a chuva pode atingir intensidade moderada a forte em alguns pontos, com maior atenção para litoral, sul e leste paulista. Já no interior, especialmente no norte, noroeste e nas áreas próximas à divisa com Mato Grosso do Sul, o calor ganha força e as máximas ficam acima dos 30°C.

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Como fica a previsão do tempo por região?

Sul: o Rio Grande do Sul concentra um dos principais riscos do sábado. Há possibilidade de temporais isolados com granizo no sul, Campanha, oeste, centro, norte, noroeste e Serra. No Paraná, o cenário é mais estável, e o interior pode atingir ou superar os 35°C.

Sudeste: em São Paulo, o calor aumenta e as pancadas aparecem principalmente durante a tarde. No Rio de Janeiro, a capital terá períodos de sol e chuva passageira ao longo do sábado. Belo Horizonte também terá condições para chuva, mostrando que a instabilidade segue presente em diferentes áreas da região.

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Centro-Oeste: Goiás permanece entre as áreas de atenção para temporais pontuais, enquanto o centro-norte de Mato Grosso também pode registrar tempestades. No oeste de Mato Grosso do Sul, o calor chama atenção: a temperatura pode alcançar 38°C, mesmo com a presença de instabilidade.

Nordeste: no sul e no oeste da Bahia, ainda há possibilidade de pancadas isoladas, principalmente nos períodos de maior aquecimento. A aproximação de um novo sistema também pode favorecer chuva em áreas de Sergipe e Alagoas. No interior do Piauí, o cenário é de calor intenso: em Juazeiro do Piauí, por exemplo, a máxima prevista chega a 39°C, sem expectativa de chuva.

Norte: o sábado terá diferenças importantes entre as capitais. Em Manaus, a previsão indica 26°C a 34°C, com chuva rápida durante o dia e à noite. Belém pode chegar a 34°C, também com chuva passageira, enquanto Boa Vista terá tempo seco e máxima de 37°C.

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Super El Niño: o que você precisa saber

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste sábado, 14 de novembro:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 18°C / 29°C
  • Brasília (DF): 18°C / 29°C
  • Curitiba (PR): 15°C / 29°C
  • Florianópolis (SC): 20°C / 24°C
  • Goiânia (GO): 20°C / 30°C
  • Manaus (AM): 26°C / 35°C
  • Porto Alegre (RS): 18°C / 32°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 21°C / 29°C
  • Salvador (BA): 24°C / 32°C
  • São Paulo (SP): 17°C / 27°C

Onde estão os maiores riscos neste sábado?

O Rio Grande do Sul merece atenção por causa da possibilidade de temporais acompanhados de granizo em várias áreas. O risco alcança desde a Campanha e o sul gaúcho até setores do oeste, centro, norte, noroeste e Serra.

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No Centro-Oeste, Goiás e o centro-norte de Mato Grosso ficam sujeitos a temporais pontuais. Mato Grosso do Sul combina instabilidade e temperaturas muito elevadas, com possibilidade de até 38°C no oeste do estado.

No sul da Bahia, a atenção permanece por causa do solo já bastante encharcado. Mesmo com pancadas mais isoladas neste sábado, novos episódios de chuva podem agravar alagamentos e aumentar a vulnerabilidade de encostas em áreas que receberam volumes elevados nos últimos dias.

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