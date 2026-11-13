Previsão do tempo neste sábado: São Paulo terá calor, trovoadas e chuva em parte do estado

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O sábado, 14 de novembro, mantém o calor em São Paulo, com sol entre nuvens e previsão de pancadas de chuva isoladas à tarde, intensificando à noite na capital. Há risco de temporais com granizo no Rio Grande do Sul e instabilidade no Centro-Oeste e Nordeste. O norte do país terá tempo variado, enquanto o sul da Bahia segue em alerta por solo encharcado.

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A previsão do tempo para este sábado, 14 de novembro, indica manutenção do calor em São Paulo, mas sem garantia de tempo firme durante todo o dia. O sol aparece entre nuvens em grande parte do estado e o aquecimento favorece a formação de pancadas isoladas, principalmente durante a tarde.

Na cidade de São Paulo, a manhã será de tempo mais firme, embora com bastante nebulosidade. A mudança ocorre entre a tarde e a noite, quando há previsão de pancadas de chuva mais fortes acompanhadas de trovoadas. A temperatura máxima pode chegar aos 27°C.

No estado, a chuva pode atingir intensidade moderada a forte em alguns pontos, com maior atenção para litoral, sul e leste paulista. Já no interior, especialmente no norte, noroeste e nas áreas próximas à divisa com Mato Grosso do Sul, o calor ganha força e as máximas ficam acima dos 30°C.

Como fica a previsão do tempo por região?

Sul: o Rio Grande do Sul concentra um dos principais riscos do sábado. Há possibilidade de temporais isolados com granizo no sul, Campanha, oeste, centro, norte, noroeste e Serra. No Paraná, o cenário é mais estável, e o interior pode atingir ou superar os 35°C.

Sudeste: em São Paulo, o calor aumenta e as pancadas aparecem principalmente durante a tarde. No Rio de Janeiro, a capital terá períodos de sol e chuva passageira ao longo do sábado. Belo Horizonte também terá condições para chuva, mostrando que a instabilidade segue presente em diferentes áreas da região.

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Centro-Oeste: Goiás permanece entre as áreas de atenção para temporais pontuais, enquanto o centro-norte de Mato Grosso também pode registrar tempestades. No oeste de Mato Grosso do Sul, o calor chama atenção: a temperatura pode alcançar 38°C, mesmo com a presença de instabilidade.

Nordeste: no sul e no oeste da Bahia, ainda há possibilidade de pancadas isoladas, principalmente nos períodos de maior aquecimento. A aproximação de um novo sistema também pode favorecer chuva em áreas de Sergipe e Alagoas. No interior do Piauí, o cenário é de calor intenso: em Juazeiro do Piauí, por exemplo, a máxima prevista chega a 39°C, sem expectativa de chuva.

Norte: o sábado terá diferenças importantes entre as capitais. Em Manaus, a previsão indica 26°C a 34°C, com chuva rápida durante o dia e à noite. Belém pode chegar a 34°C, também com chuva passageira, enquanto Boa Vista terá tempo seco e máxima de 37°C.

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Super El Niño: o que você precisa saber

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste sábado, 14 de novembro:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 18°C / 29°C



Brasília (DF): 18°C / 29°C



Curitiba (PR): 15°C / 29°C



Florianópolis (SC): 20°C / 24°C



Goiânia (GO): 20°C / 30°C



Manaus (AM): 26°C / 35°C



Porto Alegre (RS): 18°C / 32°C



Rio de Janeiro (RJ): 21°C / 29°C



Salvador (BA): 24°C / 32°C



São Paulo (SP): 17°C / 27°C

Onde estão os maiores riscos neste sábado?

O Rio Grande do Sul merece atenção por causa da possibilidade de temporais acompanhados de granizo em várias áreas. O risco alcança desde a Campanha e o sul gaúcho até setores do oeste, centro, norte, noroeste e Serra.

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No Centro-Oeste, Goiás e o centro-norte de Mato Grosso ficam sujeitos a temporais pontuais. Mato Grosso do Sul combina instabilidade e temperaturas muito elevadas, com possibilidade de até 38°C no oeste do estado.

No sul da Bahia, a atenção permanece por causa do solo já bastante encharcado. Mesmo com pancadas mais isoladas neste sábado, novos episódios de chuva podem agravar alagamentos e aumentar a vulnerabilidade de encostas em áreas que receberam volumes elevados nos últimos dias.