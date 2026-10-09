Previsão do tempo neste sábado, 9: São Paulo terá chuva e Sul entra em alerta com ciclone

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O sábado, 10 de outubro, terá calor e pancadas de chuva em diversas regiões do Brasil. A atenção principal é para o Sul, com frente fria e ciclone extratropical, aumentando o risco de temporais. São Paulo espera sol, calor e instabilidade à tarde. Confira a previsão detalhada para todo o país.

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A previsão do tempo para este sábado, 10 de outubro, será marcada por calor e pancadas de chuva em diferentes áreas do Brasil. O principal ponto de atenção está no Sul, onde uma frente fria e um ciclone extratropical começam a se organizar entre a região, o Uruguai e o Paraguai.

Em São Paulo, o sábado terá períodos de sol e calor, mas a instabilidade aumenta durante a tarde. Na capital, o Climatempo prevê mínima de 19°C e máxima de 30°C, com 80% de chance de chuva e acumulado estimado em 20 milímetros. As pancadas devem ocorrer à tarde e à noite.

No estado paulista, cidades próximas à divisa com o Paraná podem registrar chuva já pela manhã. Durante a tarde e a noite, há risco de pancadas fortes com raios e rajadas de vento entre 50 e 70 km/h em diferentes áreas.

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Como fica a previsão do tempo por região?

Sul: é a região que exige maior atenção. No Rio Grande do Sul, a formação de um ciclone extratropical entre o estado e o Uruguai aumenta o risco de temporais e rajadas de 50 a 70 km/h. Santa Catarina e Paraná terão muitas nuvens, pancadas frequentes, raios e possibilidade de temporais.

Sudeste: São Paulo terá calor e pancadas de chuva à tarde e à noite. No Rio de Janeiro, predominam períodos de sol e temperaturas altas, com possibilidade de chuva passageira. Minas Gerais terá muito sol e calor, com pancadas mais prováveis no Sul de Minas e na Zona da Mata. No Espírito Santo, a chance de chuva é baixa.

Centro-Oeste: sol e calor predominam. Mato Grosso do Sul terá pancadas de chuva, principalmente à tarde e à noite. Em Mato Grosso, elas ficam mais concentradas no centro-oeste e sul, enquanto Goiás e Distrito Federal terão menor possibilidade de chuva.

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Nordeste: o sábado será marcado por sol forte, calor e tempo seco. A umidade pode ficar entre 20% e 30% no interior, enquanto Maranhão, Piauí, Bahia e áreas do sertão podem registrar temperaturas próximas dos 40°C.

Norte: o calor também será intenso, com temperaturas próximas dos 40°C em Tocantins e áreas do Pará. Acre, Rondônia e Amazonas podem ter pancadas com raios durante a tarde e a noite, inclusive com chuva forte localizada.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste sábado, 10 de outubro:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 21°C / 32°C



Brasília (DF): 20°C / 34°C



Curitiba (PR): 19°C / 23°C



Florianópolis (SC): 20°C / 24°C



Goiânia (GO): 21°C / 37°C



Manaus (AM): 29°C / 37°C



Porto Alegre (RS): 19°C / 25°C



Rio de Janeiro (RJ): 21°C / 35°C



Salvador (BA): 25°C / 29°C



São Paulo (SP): 19°C / 30°C