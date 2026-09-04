Previsão do tempo neste sábado, 5: São Paulo terá chuva desde a madrugada e risco de temporais

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São Paulo terá chuva e risco de temporais neste sábado (5) com a chegada de uma grande frente fria, que avança por todo o estado. As instabilidades começam na madrugada e se intensificam ao longo do dia, com temperaturas variando entre 15°C e 23°C na capital. O sistema polar também afeta outras regiões do Centro-Sul do Brasil, trazendo mudanças no tempo.

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A previsão do tempo em São Paulo neste sábado, 5 de setembro, será marcada pelo avanço de uma grande frente fria pelo Sudeste. A chuva começa já durante a madrugada nas regiões oeste, sul e leste do estado e ganha força ao longo do dia, segundo o Climatempo.

Durante a tarde e a noite, as instabilidades se espalham por todas as regiões paulistas, ampliando a área sob influência do sistema. O Climatempo alerta ainda para risco de temporais no estado durante o sábado, em um cenário de aumento expressivo da nebulosidade e da chuva. Os termômetros na capital paulista devem variar entre 15°C e 23°C.

A mudança em São Paulo faz parte de um quadro mais amplo provocado pela passagem da frente fria pelo Centro-Sul do Brasil. O sistema também aumenta as condições para chuva em outras áreas do Sudeste e do Centro-Oeste, enquanto uma massa de ar frio de origem polar começa a avançar pelo país.

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Previsão do tempo por região do país:

Sudeste

Além da chuva e do risco de temporais em São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo ainda terão muitas horas de sol e tarde quente. Pancadas com raios são previstas principalmente no Sul de Minas, Zona da Mata e Triângulo Mineiro, enquanto o centro-sul do Rio de Janeiro pode ter chuva já pela manhã.

Sul

O sábado começa com muita chuva no Paraná e risco de temporais. Santa Catarina terá muitas nuvens e chuva frequente, em geral de fraca a moderada intensidade. No Rio Grande do Sul, o ar frio mantém as nuvens mais carregadas afastadas e o sol aparece entre nuvens, com sensação de frio.

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Centro-Oeste

Mato Grosso do Sul terá tempo bastante instável, com pancadas frequentes que podem ser moderadas a fortes, além de temperatura mais amena. Nas demais áreas do Centro-Oeste, haverá sol e calor, mas também condições para pancadas isoladas de chuva com raios, principalmente à tarde e à noite.

Nordeste

Praticamente todo o Nordeste terá muito sol e calor durante o sábado. O Climatempo indica possibilidade de algumas pancadas de chuva no extremo sul do Maranhão ao longo do feriado prolongado. A mudança mais significativa provocada pela frente fria na Bahia ocorre a partir dos dias seguintes.

Norte

Rondônia, Acre e áreas do oeste e sul do Amazonas concentram mais nuvens e pancadas de chuva. Sul do Pará, Tocantins e norte do Amazonas podem ter chuva rápida e localizada, enquanto nas demais áreas a chance de precipitação é pequena. O calor permanece intenso em toda a região.

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Frente fria avança pelo Centro-Sul

A frente fria que chega a São Paulo neste sábado também altera o tempo em outras partes do país. O sistema avança sobre o Sudeste e o Centro-Oeste durante o fim de semana e estimula novas áreas de chuva, enquanto uma massa de ar frio de origem polar provoca queda de temperatura no Sul e em partes dessas duas regiões.

No caso paulista, a mudança será rápida: a chuva começa em algumas áreas durante a madrugada e passa a atingir todo o estado entre a tarde e a noite. O risco de temporais coloca São Paulo entre os principais pontos de atenção deste sábado, 5.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste sábado, 5 de setembro:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 16°C / 33°C



Brasília (DF): 18°C / 31°C



Curitiba (PR): 12°C / 16°C



Florianópolis (SC): 16°C / 17°C



Goiânia (GO): 22°C / 33°C



Manaus (AM): 29°C / 36°C



Porto Alegre (RS): 10°C / 18°C



Rio de Janeiro (RJ): 20°C / 26°C



Salvador (BA): 23°C / 31°C



São Paulo (SP): 15°C / 23°C