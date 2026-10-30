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Previsão do tempo neste sábado, 31: São Paulo segue sob risco de chuva no início do feriadão

Instabilidade diminui em parte do Centro-Sul, mas chuva persiste em São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Centro-Oeste

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 18h00
Vista noturna de uma rua molhada em cidade grande, com pedestres atravessando a faixa de segurança. Postes de luz acesos iluminam a cena, e edifícios altos com janelas iluminadas se erguem ao fundo.
Chuva em São Paulo (Faga Almeida/UCG/Getty Images)
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Previsão do tempo neste sábado, 31: São Paulo segue sob risco de chuva no início do feriadão Priorize VEJA no Google

A previsão do tempo para este sábado, 31 de outubro, indica mais um dia de instabilidade em São Paulo. Segundo o Climatempo, a capital paulista terá muitas nuvens e períodos de sol, mas novas pancadas são esperadas principalmente durante a tarde e a noite.

Na cidade de São Paulo, os termômetros devem variar entre 17°C e 25°C. A combinação de umidade elevada e nebulosidade impede um aquecimento mais intenso ao longo do dia.

O cenário pelo país será variado. A chuva perde intensidade em partes do Sul e de Mato Grosso do Sul, mas ainda aparece no leste do Paraná e em áreas do Centro-Oeste. Minas Gerais continua sujeito a pancadas, enquanto Salvador terá melhora expressiva depois dos elevados volumes de chuva registrados nos dias anteriores.

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Como fica a previsão do tempo por região?

Sul: a chuva perde força no Paraná e fica mais concentrada no leste do estado, incluindo Curitiba, Ponta Grossa e o litoral. Na capital paranaense, há previsão de pancadas à tarde e à noite. No Rio Grande do Sul, as temperaturas sobem, enquanto a instabilidade tende a ficar mais localizada.

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Sudeste: São Paulo terá pancadas principalmente à tarde e à noite. Em Minas Gerais, a instabilidade também continua: Belo Horizonte tem previsão de chuva. No litoral paulista, a situação varia entre muita nebulosidade e chuva passageira em alguns pontos.

Centro-Oeste: as condições para chuva diminuem no centro-sul de Mato Grosso do Sul, incluindo Campo Grande. Em Goiás, porém, calor e umidade continuam favorecendo pancadas: Goiânia tem chuva prevista durante a tarde e a noite. Mato Grosso também permanece sujeito a precipitações irregulares.

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Nordeste: depois de dias de muita chuva, Salvador terá melhora do tempo. O sábado deve ter sol entre algumas nuvens e não há previsão de precipitação na capital baiana.

Norte: calor e umidade mantêm condições para pancadas em parte da região. Em Manaus, o Climatempo prevê muitas nuvens e chuva entre a tarde e a noite.

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Super El Niño: o que você precisa saber

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste sábado, 31 de outubro:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 19°C / 26°C
  • Brasília (DF): 20°C / 28°C
  • Curitiba (PR): 15°C / 22°C
  • Florianópolis (SC): 19°C / 22°C
  • Goiânia (GO): 20°C / 30°C
  • Manaus (AM): 26°C / 32°C
  • Porto Alegre (RS): 18°C / 20°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 20°C / 25°C
  • Salvador (BA): 25°C / 30°C
  • São Paulo (SP): 17°C / 25°C
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TAGS:
Clima
Previsão do tempo
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