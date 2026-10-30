Previsão do tempo neste sábado, 31: São Paulo segue sob risco de chuva no início do feriadão

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A previsão do tempo para este sábado, 31 de outubro, indica mais um dia de instabilidade em São Paulo, com muitas nuvens e pancadas esperadas para a tarde e noite. As temperaturas na capital paulista devem variar entre 17°C e 25°C. O cenário nacional é variado, com melhora em Salvador e chuva em outras regiões.

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A previsão do tempo para este sábado, 31 de outubro, indica mais um dia de instabilidade em São Paulo. Segundo o Climatempo, a capital paulista terá muitas nuvens e períodos de sol, mas novas pancadas são esperadas principalmente durante a tarde e a noite.

Na cidade de São Paulo, os termômetros devem variar entre 17°C e 25°C. A combinação de umidade elevada e nebulosidade impede um aquecimento mais intenso ao longo do dia.

O cenário pelo país será variado. A chuva perde intensidade em partes do Sul e de Mato Grosso do Sul, mas ainda aparece no leste do Paraná e em áreas do Centro-Oeste. Minas Gerais continua sujeito a pancadas, enquanto Salvador terá melhora expressiva depois dos elevados volumes de chuva registrados nos dias anteriores.

Como fica a previsão do tempo por região?

Sul: a chuva perde força no Paraná e fica mais concentrada no leste do estado, incluindo Curitiba, Ponta Grossa e o litoral. Na capital paranaense, há previsão de pancadas à tarde e à noite. No Rio Grande do Sul, as temperaturas sobem, enquanto a instabilidade tende a ficar mais localizada.

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Sudeste: São Paulo terá pancadas principalmente à tarde e à noite. Em Minas Gerais, a instabilidade também continua: Belo Horizonte tem previsão de chuva. No litoral paulista, a situação varia entre muita nebulosidade e chuva passageira em alguns pontos.

Centro-Oeste: as condições para chuva diminuem no centro-sul de Mato Grosso do Sul, incluindo Campo Grande. Em Goiás, porém, calor e umidade continuam favorecendo pancadas: Goiânia tem chuva prevista durante a tarde e a noite. Mato Grosso também permanece sujeito a precipitações irregulares.

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Nordeste: depois de dias de muita chuva, Salvador terá melhora do tempo. O sábado deve ter sol entre algumas nuvens e não há previsão de precipitação na capital baiana.

Norte: calor e umidade mantêm condições para pancadas em parte da região. Em Manaus, o Climatempo prevê muitas nuvens e chuva entre a tarde e a noite.

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Super El Niño: o que você precisa saber

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste sábado, 31 de outubro:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 19°C / 26°C



Brasília (DF): 20°C / 28°C



Curitiba (PR): 15°C / 22°C



Florianópolis (SC): 19°C / 22°C



Goiânia (GO): 20°C / 30°C



Manaus (AM): 26°C / 32°C



Porto Alegre (RS): 18°C / 20°C



Rio de Janeiro (RJ): 20°C / 25°C



Salvador (BA): 25°C / 30°C



São Paulo (SP): 17°C / 25°C