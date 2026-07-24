Previsão do tempo neste sábado, 25: São Paulo vai ter mais um dia de frio e chuva

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São Paulo terá um sábado, 25 de julho, de tempo instável com céu nublado, garoa pela manhã e noite, e pancadas de chuva à tarde. As temperaturas ficarão amenas, entre 15°C e 23°C. A frente fria perde força gradualmente, com sol entre nuvens no domingo e aumento das temperaturas a partir de segunda-feira.

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A previsão do tempo em São Paulo para este sábado, 25 de julho, indica um dia de maior instabilidade na capital paulista. De acordo com o Climatempo, o céu fica nublado, com possibilidade de garoa pela manhã e também durante a noite.

À tarde, o sol aparece em alguns momentos, mas a trégua será parcial. O Climatempo prevê pancadas de chuva no período, o que pode afetar deslocamentos e atividades ao ar livre ao longo do sábado.

As temperaturas ficam amenas durante todo o dia. A mínima prevista é de 15°C, enquanto a máxima pode chegar aos 23°C, em um cenário típico de inverno com bastante nebulosidade e chuva passageira.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste sábado, 25 de julho:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 16°C / 27°C



Brasília (DF): 16°C / 29°C



Curitiba (PR): 11°C / 21°C



Florianópolis (SC): 14°C / 23°C



Goiânia (GO): 18°C / 32°C



Manaus (AM): 25°C / 30°C



Porto Alegre (RS): 13°C / 21°C



Rio de Janeiro (RJ): 17°C / 27°C



Salvador (BA): 23°C / 28°C



São Paulo (SP): 15°C / 23°C

Até quando dura a frente fria em São Paulo?

Os efeitos da frente fria ainda serão percebidos em São Paulo neste sábado, mas com tendência de perda gradual de intensidade. Segundo o Climatempo, no domingo, 26, a chuva perde força e o sol deve aparecer entre muitas nuvens, ainda com temperatura máxima de 23°C.

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A partir da segunda-feira, as tardes voltam a ficar gradualmente mais quentes, embora as madrugadas sigam frias, indicando o enfraquecimento da frente fria sobre a capital paulista. A máxima na segunda será de 27°C, enquanto na terça subirá para 28ºC.