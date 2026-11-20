Previsão do tempo neste sábado, 21: frente fria avança por São Paulo, mas calor continua
Veja como ficam as condições na capital, no interior paulista e em outras áreas do Brasil ao longo do dia
A previsão do tempo para este sábado, 21 de novembro, indica a passagem de uma frente fria pelo litoral de São Paulo, mas sem mudança significativa nas temperaturas. Segundo a Climatempo, o sistema avança pela costa paulista e alcança o Rio de Janeiro durante a tarde, porém a massa de ar frio associada é fraca e não será suficiente para provocar queda relevante dos termômetros.
Na cidade de São Paulo, o sábado terá mínima de 20°C e máxima de 30°C. A previsão indica sol entre algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e à noite.
O calor também continua em outras áreas paulistas. No noroeste do estado, as temperaturas máximas previstas ficam próximas dos 33°C neste sábado. Mesmo com o avanço da frente fria pelo litoral, portanto, o padrão predominante continua sendo de temperaturas elevadas e sensação de abafamento.
Como fica a previsão do tempo por região?
Sul: depois de uma sexta-feira mais instável no litoral, o sábado terá períodos de sol e pancadas isoladas de chuva à tarde e à noite. A Climatempo indica que o maior risco de temporais no Sul durante o feriadão se concentra principalmente na sexta-feira e no domingo, deixando o sábado com um cenário menos severo.
Sudeste: a frente fria avança pelo litoral paulista e chega ao Rio de Janeiro durante a tarde, mas sem trazer frio significativo. Nas praias de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, há previsão de períodos de sol pela manhã e no começo da tarde, com retorno das pancadas a partir da tarde. Há possibilidade de raios.
Em São Paulo, o calor segue presente tanto na capital quanto no interior. Cidades do noroeste paulista podem registrar máximas próximas dos 33°C, enquanto na capital a previsão atual indica até 30°C.
Centro-Oeste: o sábado mantém o padrão típico da primavera descrito pela Climatempo para o interior do Brasil: sol, calor e bastante umidade, com formação de pancadas principalmente durante a tarde e a noite. O ambiente quente e úmido pode favorecer nuvens carregadas e episódios localmente fortes.
Nordeste: o sul da Bahia permanece como principal ponto de atenção. Em grande parte do sábado, o tempo continua instável, com pancadas frequentes, possibilidade de chuva forte e risco de raios. No centro e oeste baiano, assim como no centro-sul do Maranhão e do Piauí, também há condições para chuva mais intensa. No restante da região, o sol predomina.
Norte: Amapá, Roraima e áreas do norte do Pará e do Amazonas terão pouca chuva. Já nas demais áreas do Amazonas e do Pará, além de Acre, Rondônia e Tocantins, há possibilidade de pancadas fortes, intercaladas com períodos de sol. No litoral paraense e no Amapá, podem ocorrer chuvas passageiras.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste sábado, 21 de novembro:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 20°C / 28°C
- Brasília (DF): 20°C / 25°C
- Curitiba (PR): 19°C / 28°C
- Florianópolis (SC): 22°C / 29°C
- Goiânia (GO): 21°C / 28°C
- Manaus (AM): 26°C / 35°C
- Porto Alegre (RS): 20°C / 27°C
- Rio de Janeiro (RJ): 23°C / 33°C
- Salvador (BA): 25°C / 30°C
- São Paulo (SP): 20°C / 30°C
Onde estão os maiores riscos neste sábado?
Um dos principais pontos de atenção é o sul da Bahia, onde as condições permanecem favoráveis à ocorrência de chuva frequente e episódios de maior intensidade durante boa parte do sábado. Raios também podem acompanhar as pancadas.
No Norte, áreas do Amazonas, Pará, Acre, Rondônia e Tocantins também podem registrar chuva forte. De forma geral, o Climatempo destaca que a massa de ar quente e muito úmido presente sobre o Brasil cria condições para a formação de nuvens capazes de provocar chuva intensa, raios, rajadas fortes e até granizo de maneira localizada durante o feriadão.
No Sudeste, a passagem da frente fria pela costa aumenta as condições para pancadas principalmente a partir da tarde, mas o sistema não terá força para provocar frio significativo.