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Previsão do tempo neste domingo: São Paulo entra em alerta para chuva forte ao longo do dia

Sul e Sudeste seguem instáveis no 1º dia de novembro, enquanto Nordeste terá sol e temperaturas elevadas

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 out 2026, 18h00
Pessoas caminhando em uma calçada molhada pela chuva forte, com uma mulher de costas segurando um guarda-chuva roxo quadriculado em primeiro plano. Postes de luz antigos e árvores ao fundo, com o asfalto refletindo a água da chuva
Chuva em São Paulo  (Faga Almeida/UCG/Universal Images Group/Getty Images)
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A previsão do tempo para este domingo, 1º de novembro, indica períodos maiores de sol pela manhã em São Paulo e em boa parte do Sudeste, mas a trégua será temporária. Segundo o Climatempo, pancadas de chuva acompanhadas de raios voltam a se formar durante a tarde e a noite.

Na cidade de São Paulo, as temperaturas máximas durante o fim de semana prolongado devem ficar próximas dos 27°C. Apesar das aberturas de sol previstas para domingo, permanece o risco de pancadas fortes principalmente a partir da tarde. A possibilidade de chuva também atinge outras áreas do estado e as praias paulistas.

O domingo será marcado por instabilidade em grande parte do Brasil. Sul, Sudeste, Centro-Oeste e áreas do Norte terão condições para pancadas, enquanto o Nordeste será favorecido por períodos mais prolongados de sol e pouca chuva na maior parte da região.

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Como fica a previsão do tempo no Sudeste?

O afastamento de uma área de baixa pressão aumenta os períodos de sol pela manhã em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Durante a tarde e a noite, porém, nuvens carregadas voltam a se formar.

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O Climatempo alerta para risco de pancadas fortes nos quatro estados. No litoral, o domingo terá períodos de sol, mas a possibilidade de chuva aumenta principalmente na segunda metade do dia.

Sul terá chuva com raios à tarde

Em Santa Catarina e no Paraná, a manhã de domingo terá períodos de sol. À tarde e à noite, voltam as pancadas acompanhadas de raios.

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No Rio Grande do Sul, os períodos de sol tendem a ser maiores. A chuva fica mais concentrada nas áreas norte e leste do estado, incluindo a Grande Porto Alegre e a Serra Gaúcha. As temperaturas mais altas da região podem variar entre 28°C e 30°C no oeste e noroeste gaúcho e no oeste e norte paranaense.

Centro-Oeste terá calor e pancadas fortes

Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal terão várias horas de sol forte, mas o calor combinado à umidade favorece a formação de nuvens carregadas.

As pancadas ocorrem principalmente à tarde e à noite e podem ter forte intensidade, raios e rajadas de vento. Em Mato Grosso, as temperaturas podem variar entre 35°C e 39°C.

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No Mato Grosso do Sul, o domingo também terá períodos de sol, mas com pancadas de chuva e raios à tarde e à noite. Há risco de precipitação moderada a forte.

Nordeste terá sol forte e calor

O Nordeste terá um dos cenários mais favoráveis ao tempo firme. O sol predomina durante o domingo, inclusive nas capitais e no litoral, onde a possibilidade de chuva será pequena.

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Pancadas isoladas podem ocorrer no oeste e sudoeste da Bahia e em áreas do Maranhão e do Piauí. No sertão e no interior desses estados, as temperaturas podem variar entre 37°C e 40°C.

Norte terá chuva forte em algumas áreas

Amazonas, Acre e Rondônia terão muitas nuvens, períodos de sol e pancadas que podem ocorrer em diferentes momentos do dia. Há risco de chuva moderada a forte.

No Tocantins e em partes do Pará, o domingo terá várias horas de sol, com pancadas mais isoladas durante a tarde e a noite. Já Roraima, Amapá e o extremo norte paraense terão menor possibilidade de chuva.

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Super El Niño: o que você precisa saber

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste domingo, 1º de novembro:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 19°C / 26°C
  • Brasília (DF): 19°C / 29°C
  • Curitiba (PR): 15°C / 23°C
  • Florianópolis (SC): 19°C / 24°C
  • Goiânia (GO): 20°C / 32°C
  • Manaus (AM): 27°C / 33°C
  • Porto Alegre (RS): 17°C / 27°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 21°C / 25°C
  • Salvador (BA): 25°C / 29°C
  • São Paulo (SP): 16°C / 25°C
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TAGS:
Clima
Previsão do tempo
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