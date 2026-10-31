Previsão do tempo neste domingo: São Paulo entra em alerta para chuva forte ao longo do dia

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O domingo, 1º de novembro, terá sol pela manhã em São Paulo e boa parte do Sudeste, mas pancadas de chuva com raios retornam à tarde e à noite. A instabilidade climática atinge grande parte do Brasil, com exceção do Nordeste, que terá sol forte e temperaturas elevadas. Confira a previsão completa por região.

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A previsão do tempo para este domingo, 1º de novembro, indica períodos maiores de sol pela manhã em São Paulo e em boa parte do Sudeste, mas a trégua será temporária. Segundo o Climatempo, pancadas de chuva acompanhadas de raios voltam a se formar durante a tarde e a noite.

Na cidade de São Paulo, as temperaturas máximas durante o fim de semana prolongado devem ficar próximas dos 27°C. Apesar das aberturas de sol previstas para domingo, permanece o risco de pancadas fortes principalmente a partir da tarde. A possibilidade de chuva também atinge outras áreas do estado e as praias paulistas.

O domingo será marcado por instabilidade em grande parte do Brasil. Sul, Sudeste, Centro-Oeste e áreas do Norte terão condições para pancadas, enquanto o Nordeste será favorecido por períodos mais prolongados de sol e pouca chuva na maior parte da região.

Como fica a previsão do tempo no Sudeste?

O afastamento de uma área de baixa pressão aumenta os períodos de sol pela manhã em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Durante a tarde e a noite, porém, nuvens carregadas voltam a se formar.

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O Climatempo alerta para risco de pancadas fortes nos quatro estados. No litoral, o domingo terá períodos de sol, mas a possibilidade de chuva aumenta principalmente na segunda metade do dia.

Sul terá chuva com raios à tarde

Em Santa Catarina e no Paraná, a manhã de domingo terá períodos de sol. À tarde e à noite, voltam as pancadas acompanhadas de raios.

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No Rio Grande do Sul, os períodos de sol tendem a ser maiores. A chuva fica mais concentrada nas áreas norte e leste do estado, incluindo a Grande Porto Alegre e a Serra Gaúcha. As temperaturas mais altas da região podem variar entre 28°C e 30°C no oeste e noroeste gaúcho e no oeste e norte paranaense.

Centro-Oeste terá calor e pancadas fortes

Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal terão várias horas de sol forte, mas o calor combinado à umidade favorece a formação de nuvens carregadas.

As pancadas ocorrem principalmente à tarde e à noite e podem ter forte intensidade, raios e rajadas de vento. Em Mato Grosso, as temperaturas podem variar entre 35°C e 39°C.

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No Mato Grosso do Sul, o domingo também terá períodos de sol, mas com pancadas de chuva e raios à tarde e à noite. Há risco de precipitação moderada a forte.

Nordeste terá sol forte e calor

O Nordeste terá um dos cenários mais favoráveis ao tempo firme. O sol predomina durante o domingo, inclusive nas capitais e no litoral, onde a possibilidade de chuva será pequena.

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Pancadas isoladas podem ocorrer no oeste e sudoeste da Bahia e em áreas do Maranhão e do Piauí. No sertão e no interior desses estados, as temperaturas podem variar entre 37°C e 40°C.

Norte terá chuva forte em algumas áreas

Amazonas, Acre e Rondônia terão muitas nuvens, períodos de sol e pancadas que podem ocorrer em diferentes momentos do dia. Há risco de chuva moderada a forte.

No Tocantins e em partes do Pará, o domingo terá várias horas de sol, com pancadas mais isoladas durante a tarde e a noite. Já Roraima, Amapá e o extremo norte paraense terão menor possibilidade de chuva.

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Super El Niño: o que você precisa saber

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste domingo, 1º de novembro:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 19°C / 26°C



Brasília (DF): 19°C / 29°C



Curitiba (PR): 15°C / 23°C



Florianópolis (SC): 19°C / 24°C



Goiânia (GO): 20°C / 32°C



Manaus (AM): 27°C / 33°C



Porto Alegre (RS): 17°C / 27°C



Rio de Janeiro (RJ): 21°C / 25°C



Salvador (BA): 25°C / 29°C



São Paulo (SP): 16°C / 25°C