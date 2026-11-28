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A formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul traz alerta de temporais para São Paulo e intensifica as chuvas no Sudeste, Centro-Oeste e Norte neste domingo. Confira a previsão detalhada para todas as regiões do país e as temperaturas nas capitais.

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A previsão do tempo para este domingo, 29 de novembro, indica aumento da instabilidade em São Paulo com a expectativa de formação de um novo episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). O sistema organiza um corredor persistente de umidade entre a Amazônia, o Centro-Oeste e o Sudeste, favorecendo chuva frequente em diferentes áreas.

Em São Paulo, o dia começa com instabilidades na metade norte, no oeste e no litoral. Ao longo das horas, a chuva se espalha e o maior potencial para temporais fica concentrado no leste paulista, litoral, Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira.

A preocupação aumenta em regiões que já receberam volumes elevados nos últimos dias. A área de Campinas e localidades próximas à divisa com Minas Gerais permanecem sob atenção por causa das condições do solo, enquanto no Litoral Norte, especialmente em Ubatuba, a precipitação pode ser mais frequente e persistente.

Como fica a previsão do tempo por região?

Sul: as instabilidades perdem força em comparação com o sábado, e grande parte da região terá um domingo mais estável. Ainda assim, podem ocorrer pancadas no litoral, no norte e no centro do Paraná, no Vale do Itajaí e na Serra catarinense. No leste do Paraná e de Santa Catarina, há possibilidade de temporais isolados.

No Rio Grande do Sul, a chuva fica mais restrita ao norte e ao Litoral Norte. Oeste e metade sul gaúcha terão predomínio de tempo firme, embora ainda exista risco de tempestades isoladas em áreas do centro, Vales, norte, nordeste, Serra e parte da Região Metropolitana de Porto Alegre.

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Sudeste: a formação da ZCAS concentra um corredor persistente de chuva sobre parte da região. Em São Paulo, as instabilidades ganham força ao longo do dia. Entre a tarde e a noite, a chuva também aumenta no sul do Rio de Janeiro, no Sul de Minas, na Zona da Mata e no Triângulo Mineiro.

O centro-norte de Minas Gerais e grande parte do Espírito Santo terão condições mais estáveis, embora o sul capixaba ainda possa registrar chuva isolada. As temperaturas ficam mais agradáveis no litoral e no sul paulista, no sul mineiro e no sul fluminense.

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Centro-Oeste: o transporte de umidade entre a Amazônia e o Sudeste mantém áreas de chuva sobre a região. As instabilidades ficam mais concentradas em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e sul de Goiás.

No Mato Grosso do Sul, o domingo começa com chuva no norte, região central e metade leste. Em Mato Grosso, as pancadas aumentam principalmente entre a tarde e a noite. No oeste e centro-sul de Goiás, a precipitação também ganha intensidade, enquanto Brasília terá condições menos favoráveis para a formação de nuvens carregadas.

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Nordeste: o calor continua predominando, mas a atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis mantém a chuva distribuída de maneira irregular. As melhores condições para pancadas ficam em pontos do litoral e da faixa leste, no centro-sul do Maranhão e em áreas do Piauí.

Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas podem registrar pancadas moderadas a fortes, com possibilidade de raios, trovões e até granizo bastante isolado. Em Salvador, a chuva tende a ocorrer principalmente nas primeiras horas da manhã.

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Norte: a região terá papel central na alimentação do corredor de umidade associado à ZCAS. São previstas pancadas moderadas a fortes no Amazonas, Rondônia, Acre, Roraima, oeste e sul do Pará e Tocantins, com risco de temporais isolados.

Rondônia, Acre e Amazonas concentram a maior preocupação, já que o aumento da disponibilidade de umidade favorece precipitações mais intensas a partir deste domingo. O ambiente permanece quente e abafado em boa parte da região.

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Super El Niño: o que você precisa saber

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste domingo, 29 de novembro:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 19°C / 29°C



Brasília (DF): 20°C / 30°C



Curitiba (PR): 16°C / 20°C



Florianópolis (SC): 20°C / 23°C



Goiânia (GO): 22°C / 32°C



Manaus (AM): 26°C / 32°C



Porto Alegre (RS): 19°C / 29°C



Rio de Janeiro (RJ): 22°C / 30°C



Salvador (BA): 25°C / 32°C



São Paulo (SP): 18°C / 26°C

Onde estão os maiores riscos neste domingo?

Em São Paulo, a maior atenção fica voltada para o leste do estado, litoral, Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira. A área de Campinas também exige monitoramento devido aos episódios recentes de chuva e ao comprometimento das condições do solo.

No Litoral Norte paulista, Ubatuba se destaca pela possibilidade de chuva mais frequente e persistente. Já no extremo sul do estado, próximo ao Paraná, podem ocorrer pancadas fortes, mas sem previsão de temporais.

No Norte, Rondônia, Acre e Amazonas entram entre as áreas de maior instabilidade. No Centro-Oeste, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e sul de Goiás também ficam sob influência direta do corredor de umidade associado à formação da ZCAS.