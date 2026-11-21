Previsão do tempo neste domingo, 22: São Paulo terá dia de calor e pancadas de chuva
Climatempo detalha as condições para a capital paulista e outras regiões do país no último dia do feriadão
O domingo, 22 de novembro, será marcado por calor e aumento das instabilidades em São Paulo. Na capital, os termômetros chegam aos 30°C, enquanto a chuva ganha força principalmente a partir da tarde.
A combinação de calor e umidade mantém a atmosfera carregada e favorece pancadas em diferentes momentos do fim do dia.
No restante do país, o último dia do feriadão também terá atenção para temporais, especialmente no Sul, além de chuva forte em áreas do Centro-Oeste, Nordeste e Norte.
Como fica a previsão do tempo por região?
Sul: o domingo volta a exigir atenção para temporais nos três estados. Segundo a Climatempo, o risco de tempestades aumenta novamente no último dia do feriadão. Apesar disso, haverá intervalos de sol e períodos de tempo seco antes da formação das pancadas.
No litoral da região, o cenário será de sol intercalado com instabilidades, principalmente durante a tarde e a noite. O ambiente quente e úmido favorece a formação de nuvens carregadas.
Sudeste: a frente fria já estará se afastando em alto-mar, entre Rio de Janeiro e Espírito Santo, mas a atmosfera permanecerá quente e úmida. Há condições para pancadas moderadas a fortes, principalmente nos períodos da tarde e da noite.
Nas praias de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, o sol aparece durante parte da manhã e do começo da tarde antes do aumento das instabilidades. Em São Paulo, a capital chega aos 30°C, enquanto a chuva ganha espaço a partir da tarde.
Centro-Oeste: o domingo mantém a combinação de sol, calor e elevada umidade, ambiente favorável ao desenvolvimento de grandes nuvens durante os períodos mais quentes. As pancadas tendem a ocorrer principalmente entre a tarde e a noite e podem ganhar intensidade de forma localizada.
Nordeste: as áreas de chuva ficam concentradas principalmente no centro, oeste e sul da Bahia, além do centro-sul do Maranhão e do Piauí. Nessas localidades, há possibilidade de chuva forte e raios. No restante da região, o sol predomina durante boa parte do domingo.
No litoral sul da Bahia, as condições melhoram em relação aos primeiros dias do feriadão, embora ainda possam ocorrer episódios de instabilidade.
Norte: Amapá, Roraima e áreas do norte do Pará e do Amazonas terão menor ocorrência de chuva. Já nas demais áreas do Amazonas e do Pará, além de Acre, Rondônia e Tocantins, permanece o risco de pancadas fortes, intercaladas com períodos de sol.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste domingo, 22 de novembro:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 20°C / 29°C
- Brasília (DF): 19°C / 27°C
- Curitiba (PR): 18°C / 25°C
- Florianópolis (SC): 21°C / 23°C
- Goiânia (GO): 21°C / 29°C
- Manaus (AM): 27°C / 35°C
- Porto Alegre (RS): 19°C / 26°C
- Rio de Janeiro (RJ): 24°C / 33°C
- Salvador (BA): 26°C / 30°C
- São Paulo (SP): 21°C / 30°C
Onde estão os maiores riscos neste domingo?
A Região Sul está entre as áreas que merecem maior atenção. A Climatempo indica aumento do risco de temporais nos três estados durante o domingo. A combinação de calor e umidade pode favorecer tempestades acompanhadas por raios, rajadas de vento e, de forma localizada, granizo.
No Nordeste, a atenção fica voltada principalmente para centro, oeste e sul da Bahia, além de setores do Maranhão e do Piauí, onde há possibilidade de pancadas fortes e descargas elétricas.
No Norte, Amazonas, Pará, Acre, Rondônia e Tocantins também permanecem sujeitos a episódios mais intensos. Mesmo assim, haverá períodos de sol e tempo seco entre uma pancada e outra.