Previsão do tempo neste domingo, 18: São Paulo terá melhora, mas ES, MG e BA seguem sob risco de temporais
Capital paulista terá dia nublado, com máxima de 25°C
A previsão do tempo para este domingo, 18 de outubro, indica melhora das condições em São Paulo, enquanto outras áreas do Sudeste e do Nordeste permanecem sob risco de chuva forte. Espírito Santo, norte e nordeste de Minas Gerais e partes da Bahia estão entre os principais pontos de atenção para temporais e volumes elevados de chuva.
Em São Paulo, a instabilidade perde força. A faixa leste do estado ainda pode registrar garoa e chuva de intensidade moderada, mas o cenário é de melhora em relação ao sábado. Na capital paulista, o céu permanece predominantemente nublado, com mínima próxima de 14°C, máxima de 25°C e apenas 1,2 milímetro de chuva previsto.
No restante do Brasil, o domingo será marcado por frio no Sul, temporais em áreas do Sudeste, avanço das instabilidades pelo interior nordestino e aumento das chuvas no Norte. O Centro-Oeste terá tempo mais firme em parte da região, mas ainda há risco de chuva forte e temporais isolados nas áreas mais ao norte.
Como fica a previsão do tempo por região?
Sul: o domingo terá sol e poucas nuvens na maior parte da região. O destaque será o frio, com temperaturas próximas ou inferiores a 5°C nas serras e risco de geada na Campanha Gaúcha. O litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina terá mar agitado e ventos de até 70 km/h.
Sudeste: São Paulo terá melhora do tempo, embora ainda possa chover no leste. No Rio de Janeiro, continuam as pancadas moderadas a fortes. Espírito Santo e norte e nordeste de Minas Gerais concentram o maior risco de temporais e chuva volumosa. O mar permanece agitado especialmente entre São Paulo e Rio de Janeiro.
Centro-Oeste: Mato Grosso do Sul terá predomínio de sol e manhã mais fria. Sul de Goiás e de Mato Grosso também registram redução das instabilidades. Já o norte de Goiás, Distrito Federal e centro-norte de Mato Grosso podem ter chuva moderada a forte e temporais isolados.
Nordeste: a Bahia continua entre os principais pontos de atenção, especialmente nas áreas oeste, sudoeste e sul, com risco de temporais e trovoadas. Também pode chover forte no centro-sul do Maranhão e do Piauí e no oeste de Pernambuco. Nas demais áreas, calor e baixa umidade seguem predominando.
Norte: a chuva ganha abrangência em Tocantins, Pará e Amazonas. Acre, Rondônia e sul de Roraima podem registrar pancadas fortes acompanhadas de descargas elétricas. Também há risco de temporais no norte do Tocantins e em áreas do Pará.
Onde estão os maiores riscos neste domingo?
Os principais riscos ficam concentrados no Espírito Santo, norte e nordeste de Minas Gerais e Bahia, devido à possibilidade de temporais e chuva volumosa. Áreas do Norte também podem registrar pancadas fortes, enquanto no Sul a atenção se volta para a queda acentuada das temperaturas, o risco de geada e o mar agitado.
Em São Paulo, o cenário é menos severo: a capital terá muitas nuvens, temperaturas entre 14°C e 25°C e baixo volume de chuva previsto para o domingo.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste domingo, 18 de outubro:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 19°C / 27°C
- Brasília (DF): 20°C / 29°C
- Curitiba (PR): 9°C / 21°C
- Florianópolis (SC): 14°C / 20°C
- Goiânia (GO): 20°C / 30°C
- Manaus (AM): 25°C / 31°C
- Porto Alegre (RS): 9°C / 19°C
- Rio de Janeiro (RJ): 20°C / 25°C
- Salvador (BA): 25°C / 31°C
- São Paulo (SP): 14°C / 25°C