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Agenda Verde

Previsão do tempo nesta terça-feira: São Paulo terá manhã fria e mínima de 12°C

Capital paulista terá um dia de muitas nuvens, com períodos de céu encoberto

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 18h00
Pessoas diversas, a maioria jovens, caminhando em uma calçada movimentada. Um semáforo de pedestres verde está à esquerda, indicando permissão para atravessar. Muitos usam mochilas e roupas casuais, como casacos e calças jeans. O ambiente urbano sugere um dia comum na cidade
Pessoas caminhando na Avenida Paulista durante manhã de frio em São Paulo  (Paulo Pinto/Agencia Brasil/Divulgação)
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A previsão do tempo para esta terça-feira, 10, indica um cenário de contrastes pelo Brasil. Enquanto São Paulo e parte do Sul terão períodos de tempo firme, áreas do Centro-Oeste, Nordeste e Norte ficam sujeitas a chuva forte e temporais.

Em São Paulo, a presença de ar mais frio mantém as temperaturas agradáveis, apesar da manhã fria, e favorece maior estabilidade, principalmente no interior. No litoral paulista, porém, a entrada de umidade marítima pode provocar chuva moderada a forte em alguns pontos ao longo do dia.

Na capital paulista, a madrugada começa com céu encoberto. Pela manhã e à tarde, o sol aparece entre muitas nuvens, enquanto a nebulosidade aumenta novamente à noite. Os termômetros variam entre 12°C e 22°C.

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Como fica a previsão do tempo por região?

Sul: predomina o tempo firme em boa parte da região. No leste e litoral do Paraná e de Santa Catarina, porém, pode chover de forma fraca a moderada, com episódios mais fortes. No Rio Grande do Sul, o sol aparece em grande parte do estado, mas o sudoeste pode ter pancadas entre o fim da tarde e a noite. No litoral médio gaúcho, as rajadas chegam a 70 km/h.

Sudeste: São Paulo terá tempo mais estável no interior e chuva no litoral. Em Minas Gerais, o maior risco fica na metade norte, com possibilidade de temporais no noroeste. Rio de Janeiro e Espírito Santo também podem registrar episódios de chuva forte e temporais isolados.

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Centro-Oeste: calor e umidade favorecem pancadas fortes em Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. Entre a tarde e a noite, aumenta o risco de temporais, principalmente no extremo leste mato-grossense, em Goiás e no Distrito Federal. Mato Grosso do Sul terá predomínio de tempo firme, com chuva isolada apenas no norte.

Nordeste: a Bahia concentra o cenário mais preocupante. Entre Salvador e o sul do estado, a chuva pode ser intensa e persistente. A região de Ilhéus pode registrar volumes próximos de 100 milímetros, e o trecho entre Ilhéus e Porto Seguro exige atenção para acumulados muito elevados. Maranhão e Piauí também podem ter pancadas fortes e temporais.

Norte: Amazonas, Rondônia, Roraima, Tocantins e metade sul do Pará ficam sujeitos a chuva moderada a forte e temporais. Acre e Amapá terão pancadas mais isoladas, com períodos maiores de tempo firme.

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Super El Niño: o que você precisa saber

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta terça-feira, 10 de novembro:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 14°C / 18°C
  • Brasília (DF): 19°C / 25°C
  • Curitiba (PR): 9°C / 18°C
  • Florianópolis (SC): 16°C / 23°C
  • Goiânia (GO): 20°C / 31°C
  • Manaus (AM): 27°C / 35°C
  • Porto Alegre (RS): 15°C / 27°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 17°C / 23°C
  • Salvador (BA): 22°C / 30°C
  • São Paulo (SP): 12°C / 22°C

Onde estão os maiores riscos nesta terça-feira?

O principal ponto de atenção é o litoral sul da Bahia, especialmente entre Ilhéus e Porto Seguro, devido ao risco de chuva extrema e acumulados próximos de 100 milímetros. Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e diferentes áreas da Região Norte também podem enfrentar temporais.

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Em São Paulo, o cenário é mais tranquilo. A capital terá temperaturas entre 12°C e 22°C e sol entre muitas nuvens, enquanto o litoral paulista concentra maior possibilidade de chuva moderada a forte.

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Clima
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