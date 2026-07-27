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Previsão do tempo nesta terça-feira, 28: temporais no RS e ar seco em SP

Temperaturas vão ser elevadas no Sudeste e no Centro-Oeste

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jul 2026, 17h00
CHUVA - Agrotóxicos: detecção em três cidades paulistas
 (Uma Shankar sharma/Getty Images)
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A previsão do tempo para esta terça-feira, 28, aponta uma divisão acentuada entre o tempo seco em grande parte do Brasil e a chuva intensa no Rio Grande do Sul. Em São Paulo, a massa de ar seco mantém a estabilidade, favorece o predomínio do sol e eleva a temperatura ao longo da tarde.

Na capital paulista, o dia terá poucas nuvens e máxima de até 29°C, sem previsão de chuva. A condição acompanha o cenário observado em quase todo o Sudeste, onde a atmosfera permanece estável e impede a formação de nuvens carregadas. A faixa norte do estado, porém, deve enfrentar baixos índices de umidade relativa do ar.

No Sul, a situação exige maior atenção. Uma nova frente fria, associada a uma área de baixa pressão e ao transporte de calor e umidade pelo Jato de Baixos Níveis, mantém o risco de chuva volumosa, temporais, raios, granizo e ventos fortes no Rio Grande do Sul. Norte e Nordeste terão pancadas em áreas específicas, enquanto o tempo seco predomina no Centro-Oeste e no interior nordestino.

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Previsão do tempo por região do país:

Região Sudeste: sol, calor e umidade baixa

O tempo firme predomina em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. A massa de ar seco impede a formação de nuvens carregadas, e o sol aparece entre poucas nuvens na maior parte da região. Apenas o nordeste de Minas Gerais pode registrar chuva fraca e isolada.

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Região Sul: RS em alerta para temporais

O Rio Grande do Sul terá chuva desde as primeiras horas da terça-feira, sobretudo na faixa oeste, no litoral e no centro-sul do estado. As precipitações podem ocorrer com intensidade moderada a forte, acompanhadas de trovoadas e temporais isolados.

Há possibilidade de elevados acumulados, descargas elétricas, queda de granizo e rajadas de vento de até 90 km/h. O risco é maior no centro-sul gaúcho. Ao longo do dia, a instabilidade também atinge a metade norte, as Missões, a Campanha, os Vales, a Costa Doce e outras áreas do litoral.

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Em Porto Alegre, pode chover a qualquer hora, com máxima de 21°C e possibilidade de transtornos. Santa Catarina terá chuva isolada, principalmente perto da divisa com o Rio Grande do Sul. No Paraná, o tempo permanece firme.

Região Centro-Oeste: calor e rajadas de vento

A massa de ar seco mantém o sol e o tempo firme em Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal e em grande parte de Mato Grosso. As tardes serão quentes, com umidade baixa em extensas áreas da região.

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Apenas o extremo norte e o noroeste de Mato Grosso podem ter aumento de nebulosidade e pancadas isoladas. Na metade norte de Goiás e no extremo leste mato-grossense, a umidade pode variar entre 12% e 20%.

Também há previsão de rajadas de vento entre 50 e 70 km/h no sul e no sudoeste de Mato Grosso do Sul.

Região Nordeste: chuva no litoral e secura no interior

A chuva ocorre de forma fraca, moderada e passageira entre Salvador e o litoral do Rio Grande do Norte. Também são esperadas precipitações fracas nas faixas litorâneas do Maranhão, Piauí e Ceará.

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No interior nordestino, o cenário será de sol, calor e baixa umidade. A condição atinge áreas da Bahia, Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco e Paraíba. No oeste baiano, os índices de umidade podem ficar entre 12% e 20%.

Rajadas entre 40 e 50 km/h também podem ocorrer em pontos da região. O tempo seco amplia o risco de incêndios e exige cuidados com a hidratação.

Região Norte: pancadas irregulares e calor

O calor e a grande disponibilidade de umidade favorecem pancadas irregulares no Norte. A chuva pode ser moderada a forte em Roraima, no leste do Amapá, no norte e noroeste do Amazonas e no nordeste e litoral do Pará.

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No Acre, no oeste e sul do Amazonas e em áreas do Pará e do Amapá, a precipitação tende a ser fraca. Tocantins, Rondônia e outras áreas paraenses terão tempo firme e temperaturas elevadas.

O Tocantins enfrenta um cenário de maior atenção para queimadas, com umidade entre 12% e 20%. Mesmo nas áreas com chuva, a sensação deve continuar abafada.

Super El Niño: o que você precisa saber

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta terça-feira, 28 de julho:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 15°C / 28°C
  • Brasília (DF): 14°C / 28°C
  • Curitiba (PR): 14°C / 27°C
  • Florianópolis (SC): 16°C / 27°C
  • Goiânia (GO): 19°C / 33°C
  • Manaus (AM): 26°C / 31°C
  • Porto Alegre (RS): 16°C / 21°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 17°C / 33°C
  • Salvador (BA): 21°C / 30°C
  • São Paulo (SP): 14°C / 29°C
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