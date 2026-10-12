Previsão do tempo nesta terça-feira, 13: São Paulo terá chuva e máxima de 28°C

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São Paulo terá sol entre nuvens e chuva com trovoadas nesta terça-feira, com temperaturas entre 18°C e 28°C. O Sul do Brasil continua com grandes áreas de chuva, enquanto Centro-Oeste e Sudeste combinam calor com pancadas. Norte e Nordeste mantêm altas temperaturas e chuva irregular. Fique por dentro dos detalhes do clima por região.

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A previsão do tempo para esta terça-feira, 13 de outubro, indica mais um dia de instabilidade em São Paulo. Segundo o Climatempo, a capital paulista terá sol entre algumas nuvens, mas a chuva aparece de forma rápida durante o dia e volta à noite, acompanhada de trovoadas.

Na cidade de São Paulo, os termômetros devem variar entre 18°C e 28°C. O cenário mantém a característica típica da primavera: períodos de abertura de sol intercalados com formação de nuvens carregadas e pancadas.

No restante do Brasil, o Sul continua entre os principais pontos de atenção. O Climatempo indica que grandes áreas de chuva devem permanecer sobre a região pelo menos até esta terça-feira, após uma sequência de episódios de instabilidade. Ao mesmo tempo, áreas do Centro-Oeste e do Sudeste terão calor e pancadas, enquanto Norte e Nordeste seguem com predomínio de temperaturas elevadas e chuva mais irregular.

Como fica a previsão do tempo por região?

Sul: a região continua sob influência de muita umidade, e áreas de chuva ainda permanecem sobre os três estados. Em Curitiba, a terça-feira tem previsão de chuva pela manhã e temporais à tarde e à noite, com temperaturas entre 15°C e 18°C.

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Sudeste: São Paulo terá pancadas durante o dia e à noite. No Rio de Janeiro, o Climatempo prevê muitas nuvens e chuva à noite. Já Belo Horizonte terá calor, com máxima de 33°C, aumento da nebulosidade durante a tarde e pancadas à noite.

Centro-Oeste: calor e instabilidade aparecem juntos. Cuiabá pode chegar aos 34°C, com pancadas à tarde, enquanto Goiânia também terá calor e possibilidade de chuva. O padrão segue irregular, com períodos de sol entre as precipitações.

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Nordeste: calor e tempo mais seco continuam predominando em grande parte da região. Outubro é um período naturalmente menos chuvoso, e o Climatempo prevê precipitações dentro ou abaixo da média em grande parte do Nordeste. No litoral, podem ocorrer episódios localizados de chuva.

Norte: as pancadas continuam irregulares, enquanto o calor permanece como destaque. A previsão climática do Climatempo aponta chuva abaixo da média em grande parte da região neste mês, especialmente em áreas do Pará, Amazonas e Roraima.

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Onde estão os principais pontos de atenção?

O Sul continua exigindo maior atenção por causa da persistência da chuva, após vários episódios de precipitação nas últimas semanas. Em São Paulo, embora os volumes previstos para a capital sejam menores, a terça-feira ainda terá condições para pancadas e trovoadas em diferentes momentos.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta terça-feira, 13 de outubro:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 20°C / 33°C



Brasília (DF): 22°C / 33°C



Curitiba (PR): 17°C / 22°C



Florianópolis (SC): 18°C / 21°C



Goiânia (GO): 23°C / 35°C



Manaus (AM): 27°C / 35°C



Porto Alegre (RS): 16°C / 18°C



Rio de Janeiro (RJ): 22°C / 30°C



Salvador (BA): 24°C / 30°C



São Paulo (SP): 18°C / 28°C