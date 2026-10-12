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Previsão do tempo nesta terça-feira, 13: São Paulo terá chuva e máxima de 28°C

Capital paulista terá pancadas ao longo do dia, enquanto a chuva continua em áreas do Sul

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 out 2026, 18h00
Pessoas atravessando uma rua molhada sob chuva forte, à noite. Uma pessoa no centro segura um guarda-chuva marrom com bolinhas brancas, vestindo camiseta azul e calça preta. À esquerda, uma mulher com guarda-chuva rosa e à direita, outra pessoa com guarda-chuva azul. Um ônibus com faróis acesos se aproxima ao fundo
Chuva em São Paulo (Bruno Escolastico Sousa Silva/NurPhoto/Getty Images)
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A previsão do tempo para esta terça-feira, 13 de outubro, indica mais um dia de instabilidade em São Paulo. Segundo o Climatempo, a capital paulista terá sol entre algumas nuvens, mas a chuva aparece de forma rápida durante o dia e volta à noite, acompanhada de trovoadas.

Na cidade de São Paulo, os termômetros devem variar entre 18°C e 28°C. O cenário mantém a característica típica da primavera: períodos de abertura de sol intercalados com formação de nuvens carregadas e pancadas.

No restante do Brasil, o Sul continua entre os principais pontos de atenção. O Climatempo indica que grandes áreas de chuva devem permanecer sobre a região pelo menos até esta terça-feira, após uma sequência de episódios de instabilidade. Ao mesmo tempo, áreas do Centro-Oeste e do Sudeste terão calor e pancadas, enquanto Norte e Nordeste seguem com predomínio de temperaturas elevadas e chuva mais irregular.

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Como fica a previsão do tempo por região?

Sul: a região continua sob influência de muita umidade, e áreas de chuva ainda permanecem sobre os três estados. Em Curitiba, a terça-feira tem previsão de chuva pela manhã e temporais à tarde e à noite, com temperaturas entre 15°C e 18°C.

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Sudeste: São Paulo terá pancadas durante o dia e à noite. No Rio de Janeiro, o Climatempo prevê muitas nuvens e chuva à noite. Já Belo Horizonte terá calor, com máxima de 33°C, aumento da nebulosidade durante a tarde e pancadas à noite.

Centro-Oeste: calor e instabilidade aparecem juntos. Cuiabá pode chegar aos 34°C, com pancadas à tarde, enquanto Goiânia também terá calor e possibilidade de chuva. O padrão segue irregular, com períodos de sol entre as precipitações.

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Nordeste: calor e tempo mais seco continuam predominando em grande parte da região. Outubro é um período naturalmente menos chuvoso, e o Climatempo prevê precipitações dentro ou abaixo da média em grande parte do Nordeste. No litoral, podem ocorrer episódios localizados de chuva.

Norte: as pancadas continuam irregulares, enquanto o calor permanece como destaque. A previsão climática do Climatempo aponta chuva abaixo da média em grande parte da região neste mês, especialmente em áreas do Pará, Amazonas e Roraima.

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Onde estão os principais pontos de atenção?

O Sul continua exigindo maior atenção por causa da persistência da chuva, após vários episódios de precipitação nas últimas semanas. Em São Paulo, embora os volumes previstos para a capital sejam menores, a terça-feira ainda terá condições para pancadas e trovoadas em diferentes momentos.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta terça-feira, 13 de outubro:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 20°C / 33°C
  • Brasília (DF): 22°C / 33°C
  • Curitiba (PR): 17°C / 22°C
  • Florianópolis (SC): 18°C / 21°C
  • Goiânia (GO): 23°C / 35°C
  • Manaus (AM): 27°C / 35°C
  • Porto Alegre (RS): 16°C / 18°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 22°C / 30°C
  • Salvador (BA): 24°C / 30°C
  • São Paulo (SP): 18°C / 28°C
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TAGS:
Clima
Previsão do tempo
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