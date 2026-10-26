Previsão do tempo nesta terça, 27: São Paulo terá dia firme e Bahia entra em alerta para temporais

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A previsão do tempo para esta terça-feira, 27 de outubro, indica um dia de contrastes pelo Brasil. São Paulo e a maior parte do Sul terão tempo mais estável e ameno. Já as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste seguem com risco de pancadas fortes e temporais, com a Bahia em alerta máximo para chuvas elevadas. A capital paulista terá temperaturas entre 13°C e 21°C, sem chuva.

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A previsão do tempo para esta terça-feira, 27 de outubro, indica um dia de contrastes pelo Brasil. Enquanto São Paulo e boa parte do Sul terão condições mais estáveis e temperaturas amenas, áreas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste seguem sujeitas a pancadas fortes e temporais.

Em São Paulo, a massa de ar polar que atua após a passagem da frente fria ajuda a manter o tempo mais firme. Na capital paulista, a madrugada terá muitas nuvens, mas o sol pode aparecer entre a manhã e a tarde. À noite, a nebulosidade volta a aumentar. Os termômetros variam entre 13°C e 21°C, sem previsão de chuva.

No restante do país, o principal ponto de atenção está na Bahia, onde a frente fria mantém grande concentração de umidade e pode provocar chuva forte e acumulados elevados. Minas Gerais, Espírito Santo, Centro-Oeste e parte da Região Norte também terão condições para temporais.

Como fica a previsão do tempo por região?

Sul: o ar polar mantém o frio e o tempo mais estável nos três estados. Pode chover de forma fraca a moderada no litoral do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e principalmente do Paraná. Nas áreas mais altas da Serra Catarinense, as temperaturas podem se aproximar de 2°C, enquanto há possibilidade de geada muito isolada nos Campos de Cima da Serra, no Rio Grande do Sul.

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Sudeste: São Paulo terá predomínio de tempo firme, com possibilidade de chuva fraca apenas no litoral. Em Minas Gerais, há risco de temporais no centro-oeste do estado e pancadas no Triângulo Mineiro e na metade norte. O Espírito Santo também pode registrar chuva forte no centro-norte. No Rio de Janeiro, o cenário é mais estável, mas ainda pode chover de forma passageira.

Centro-Oeste: calor e umidade favorecem pancadas desde cedo no norte de Mato Grosso, norte de Goiás e Distrito Federal. Durante a tarde e a noite, aumenta o risco de temporais. Mato Grosso do Sul terá condições mais estáveis, embora ainda possa chover em áreas centrais, do leste, sul e sudoeste. Cuiabá pode chegar aos 36°C.

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Nordeste: a Bahia concentra o maior risco, especialmente na região central e no sudoeste, onde podem ocorrer acumulados elevados. Sergipe, centro-sul do Maranhão e do Piauí e oeste de Pernambuco também podem ter chuva moderada a forte. Em outras áreas, o tempo fica mais seco, com umidade entre 20% e 30%.

Norte: Amazonas, Acre, Rondônia, Tocantins e centro-sul do Pará terão condições para pancadas moderadas a fortes. Temporais isolados podem ocorrer onde o calor e a umidade favorecem a formação de nuvens carregadas.

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Onde estão os maiores riscos nesta terça-feira?

A Bahia é o principal ponto de atenção, com risco de temporais e volumes elevados de chuva principalmente no centro e sudoeste do estado. Minas Gerais, Espírito Santo e partes do Centro-Oeste e do Norte também podem registrar tempestades.

Em São Paulo, o cenário é bem mais tranquilo: a capital terá temperaturas amenas, muitas nuvens e períodos de sol, sem previsão de chuva ao longo desta terça-feira.

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Super El Niño: o que você precisa saber

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta terça-feira, 27 de outubro:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 16°C / 22°C



Brasília (DF): 20°C / 27°C



Curitiba (PR): 10°C / 18°C



Florianópolis (SC): 14°C / 20°C



Goiânia (GO): 21°C / 32°C



Manaus (AM): 26°C / 33°C



Porto Alegre (RS): 13°C / 23°C



Rio de Janeiro (RJ): 18°C / 24°C



Salvador (BA): 25°C / 30°C



São Paulo (SP): 13°C / 21°C