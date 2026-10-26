Previsão do tempo nesta terça, 27: São Paulo terá dia firme e Bahia entra em alerta para temporais
Capital paulista terá máxima de 21°C e não deve registrar chuva
A previsão do tempo para esta terça-feira, 27 de outubro, indica um dia de contrastes pelo Brasil. Enquanto São Paulo e boa parte do Sul terão condições mais estáveis e temperaturas amenas, áreas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste seguem sujeitas a pancadas fortes e temporais.
Em São Paulo, a massa de ar polar que atua após a passagem da frente fria ajuda a manter o tempo mais firme. Na capital paulista, a madrugada terá muitas nuvens, mas o sol pode aparecer entre a manhã e a tarde. À noite, a nebulosidade volta a aumentar. Os termômetros variam entre 13°C e 21°C, sem previsão de chuva.
No restante do país, o principal ponto de atenção está na Bahia, onde a frente fria mantém grande concentração de umidade e pode provocar chuva forte e acumulados elevados. Minas Gerais, Espírito Santo, Centro-Oeste e parte da Região Norte também terão condições para temporais.
Como fica a previsão do tempo por região?
Sul: o ar polar mantém o frio e o tempo mais estável nos três estados. Pode chover de forma fraca a moderada no litoral do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e principalmente do Paraná. Nas áreas mais altas da Serra Catarinense, as temperaturas podem se aproximar de 2°C, enquanto há possibilidade de geada muito isolada nos Campos de Cima da Serra, no Rio Grande do Sul.
Sudeste: São Paulo terá predomínio de tempo firme, com possibilidade de chuva fraca apenas no litoral. Em Minas Gerais, há risco de temporais no centro-oeste do estado e pancadas no Triângulo Mineiro e na metade norte. O Espírito Santo também pode registrar chuva forte no centro-norte. No Rio de Janeiro, o cenário é mais estável, mas ainda pode chover de forma passageira.
Centro-Oeste: calor e umidade favorecem pancadas desde cedo no norte de Mato Grosso, norte de Goiás e Distrito Federal. Durante a tarde e a noite, aumenta o risco de temporais. Mato Grosso do Sul terá condições mais estáveis, embora ainda possa chover em áreas centrais, do leste, sul e sudoeste. Cuiabá pode chegar aos 36°C.
Nordeste: a Bahia concentra o maior risco, especialmente na região central e no sudoeste, onde podem ocorrer acumulados elevados. Sergipe, centro-sul do Maranhão e do Piauí e oeste de Pernambuco também podem ter chuva moderada a forte. Em outras áreas, o tempo fica mais seco, com umidade entre 20% e 30%.
Norte: Amazonas, Acre, Rondônia, Tocantins e centro-sul do Pará terão condições para pancadas moderadas a fortes. Temporais isolados podem ocorrer onde o calor e a umidade favorecem a formação de nuvens carregadas.
Onde estão os maiores riscos nesta terça-feira?
A Bahia é o principal ponto de atenção, com risco de temporais e volumes elevados de chuva principalmente no centro e sudoeste do estado. Minas Gerais, Espírito Santo e partes do Centro-Oeste e do Norte também podem registrar tempestades.
Em São Paulo, o cenário é bem mais tranquilo: a capital terá temperaturas amenas, muitas nuvens e períodos de sol, sem previsão de chuva ao longo desta terça-feira.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta terça-feira, 27 de outubro:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 16°C / 22°C
- Brasília (DF): 20°C / 27°C
- Curitiba (PR): 10°C / 18°C
- Florianópolis (SC): 14°C / 20°C
- Goiânia (GO): 21°C / 32°C
- Manaus (AM): 26°C / 33°C
- Porto Alegre (RS): 13°C / 23°C
- Rio de Janeiro (RJ): 18°C / 24°C
- Salvador (BA): 25°C / 30°C
- São Paulo (SP): 13°C / 21°C