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A terça-feira será marcada por alerta de temporais em várias regiões do país. O Sul enfrenta risco extremo com acumulados que podem superar 100 mm, enquanto Sudeste e Centro-Oeste devem registrar fortes pancadas no decorrer do dia. Confira a previsão detalhada e as temperaturas em 10 capitais.

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A previsão do tempo para esta terça-feira, 24 de novembro, indica um dia de atenção para chuva forte em diferentes áreas do Brasil. No Sul, os acumulados podem superar 100 milímetros em pontos específicos, enquanto Sudeste e Centro-Oeste terão condições favoráveis à formação de temporais.

Em São Paulo, a terça-feira começa com tempo firme e variação de nebulosidade, mas o cenário muda no decorrer do dia. O calor e a umidade favorecem o desenvolvimento de nuvens carregadas, e as instabilidades ganham força até a noite.

As áreas de maior atenção no estado paulista são o norte, o leste e o litoral, onde há possibilidade de chuva forte e temporais isolados. As temperaturas permanecem elevadas, e as rajadas de vento podem alcançar 70 km/h no litoral de São Paulo.

Como fica a previsão do tempo por região?

Sul: a terça-feira começa com chuva de moderada a forte intensidade no oeste, sudoeste e região central do Paraná, na metade oeste de Santa Catarina e em áreas do oeste, noroeste e norte do Rio Grande do Sul. Ao longo do dia, a precipitação se espalha pelos três estados. O cenário mais crítico fica entre o extremo oeste de Santa Catarina e o noroeste gaúcho , onde a Climatempo aponta perigo extremo e acumulados que podem superar 100 milímetros ao longo do dia . Na metade norte do Rio Grande do Sul, volumes acima de 100 milímetros podem ocorrer em apenas seis horas. Rajadas isoladas podem atingir 90 km/h .

Sudeste: o tempo permanece quente e úmido, com condições para temporais em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Durante a madrugada, Minas Gerais já pode registrar pancadas, enquanto São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo começam o dia com tempo mais firme. A partir do decorrer da terça-feira, as instabilidades se espalham. As áreas de maior atenção incluem norte, leste e litoral de São Paulo , todo o território fluminense, grande parte de Minas Gerais e o sul e interior do Espírito Santo.

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Centro-Oeste: a maior parte da região começa o dia com tempo firme e poucas nuvens. A mudança acontece com a atuação de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai e o transporte de calor e umidade da Região Norte. Pela manhã, a chuva atinge principalmente o centro-sul de Mato Grosso do Sul. Entre a tarde e a noite, as instabilidades avançam pela metade norte sul-mato-grossense e também se formam em Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal , com risco de temporais isolados. As rajadas podem chegar a 70 km/h no sul de Mato Grosso do Sul.

Nordeste: o calor intenso e a baixa umidade continuam predominando em partes do Sertão e do Meio-Norte. As máximas podem se aproximar de 40°C no interior do Piauí, sul do Ceará e oeste de Pernambuco e da Paraíba . No litoral norte e entre Rio Grande do Norte e Pernambuco, podem ocorrer pancadas passageiras. Já no oeste da Bahia e no centro-sul do Maranhão e do Piauí, calor e umidade favorecem novas instabilidades, com possibilidade de temporais isolados.

Norte: Acre, Rondônia, Amazonas, centro-sul do Pará e Tocantins terão condições para chuva de moderada a forte intensidade, com possibilidade de temporais isolados. No norte do Amapá, a chuva é favorecida pela atuação da Zona de Convergência Intertropical. Em contrapartida, Roraima e o noroeste do Pará terão períodos de tempo mais firme e elevação das temperaturas.

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Super El Niño: o que você precisa saber

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta terça-feira, 24 de novembro:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 21°C / 27°C



Brasília (DF): 20°C / 27°C



Curitiba (PR): 19°C / 27°C



Florianópolis (SC): 22°C / 26°C



Goiânia (GO): 21°C / 29°C



Manaus (AM): 28°C / 39°C



Porto Alegre (RS): 19°C / 28°C



Rio de Janeiro (RJ): 24°C / 32°C



Salvador (BA): 25°C / 31°C



São Paulo (SP): 22°C / 33°C

Onde estão os maiores riscos nesta terça-feira?

A Região Sul concentra o cenário mais preocupante do dia. O extremo oeste catarinense e o noroeste do Rio Grande do Sul entram em situação de maior perigo devido à possibilidade de acumulados superiores a 100 milímetros. Em áreas da metade norte gaúcha, esse volume pode cair em apenas seis horas.

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No Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo ficam sujeitos a episódios de chuva forte. No estado paulista, o risco aumenta principalmente no norte, leste e litoral, onde também podem ocorrer rajadas de vento de até 70 km/h.

No Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul concentra instabilidades desde a manhã, enquanto Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal passam a ter maior risco de temporais entre a tarde e a noite.

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Como fica o tempo em São Paulo?

São Paulo começa a terça-feira com tempo firme e variação de nuvens, mas o aquecimento e a umidade aumentam a instabilidade ao longo do dia. As pancadas ganham força e podem se transformar em temporais isolados até a noite.

A maior atenção fica voltada para o norte, o leste e o litoral paulista. Nessas áreas, a combinação entre calor, umidade e circulação atmosférica favorece chuva mais intensa. No litoral, as rajadas de vento podem atingir 70 km/h.

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A Climatempo também indica a aproximação de uma nova frente fria pelo litoral paulista na quarta-feira, 25, sistema que deverá reforçar as instabilidades posteriormente. Para esta matéria, porém, foram consideradas apenas as condições previstas para terça-feira.