Previsão do tempo nesta terça, 24: São Paulo terá mudança no tempo e risco de temporais
Instabilidade aumenta ao longo do dia e atinge diferentes áreas do estado; veja as mais afetadas
A previsão do tempo para esta terça-feira, 24 de novembro, indica um dia de atenção para chuva forte em diferentes áreas do Brasil. No Sul, os acumulados podem superar 100 milímetros em pontos específicos, enquanto Sudeste e Centro-Oeste terão condições favoráveis à formação de temporais.
Em São Paulo, a terça-feira começa com tempo firme e variação de nebulosidade, mas o cenário muda no decorrer do dia. O calor e a umidade favorecem o desenvolvimento de nuvens carregadas, e as instabilidades ganham força até a noite.
As áreas de maior atenção no estado paulista são o norte, o leste e o litoral, onde há possibilidade de chuva forte e temporais isolados. As temperaturas permanecem elevadas, e as rajadas de vento podem alcançar 70 km/h no litoral de São Paulo.
Como fica a previsão do tempo por região?
- Sul: a terça-feira começa com chuva de moderada a forte intensidade no oeste, sudoeste e região central do Paraná, na metade oeste de Santa Catarina e em áreas do oeste, noroeste e norte do Rio Grande do Sul. Ao longo do dia, a precipitação se espalha pelos três estados. O cenário mais crítico fica entre o extremo oeste de Santa Catarina e o noroeste gaúcho, onde a Climatempo aponta perigo extremo e acumulados que podem superar 100 milímetros ao longo do dia. Na metade norte do Rio Grande do Sul, volumes acima de 100 milímetros podem ocorrer em apenas seis horas. Rajadas isoladas podem atingir 90 km/h.
- Sudeste: o tempo permanece quente e úmido, com condições para temporais em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Durante a madrugada, Minas Gerais já pode registrar pancadas, enquanto São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo começam o dia com tempo mais firme. A partir do decorrer da terça-feira, as instabilidades se espalham. As áreas de maior atenção incluem norte, leste e litoral de São Paulo, todo o território fluminense, grande parte de Minas Gerais e o sul e interior do Espírito Santo.
- Centro-Oeste: a maior parte da região começa o dia com tempo firme e poucas nuvens. A mudança acontece com a atuação de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai e o transporte de calor e umidade da Região Norte. Pela manhã, a chuva atinge principalmente o centro-sul de Mato Grosso do Sul. Entre a tarde e a noite, as instabilidades avançam pela metade norte sul-mato-grossense e também se formam em Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, com risco de temporais isolados. As rajadas podem chegar a 70 km/h no sul de Mato Grosso do Sul.
- Nordeste: o calor intenso e a baixa umidade continuam predominando em partes do Sertão e do Meio-Norte. As máximas podem se aproximar de 40°C no interior do Piauí, sul do Ceará e oeste de Pernambuco e da Paraíba. No litoral norte e entre Rio Grande do Norte e Pernambuco, podem ocorrer pancadas passageiras. Já no oeste da Bahia e no centro-sul do Maranhão e do Piauí, calor e umidade favorecem novas instabilidades, com possibilidade de temporais isolados.
- Norte: Acre, Rondônia, Amazonas, centro-sul do Pará e Tocantins terão condições para chuva de moderada a forte intensidade, com possibilidade de temporais isolados. No norte do Amapá, a chuva é favorecida pela atuação da Zona de Convergência Intertropical. Em contrapartida, Roraima e o noroeste do Pará terão períodos de tempo mais firme e elevação das temperaturas.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta terça-feira, 24 de novembro:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 21°C / 27°C
- Brasília (DF): 20°C / 27°C
- Curitiba (PR): 19°C / 27°C
- Florianópolis (SC): 22°C / 26°C
- Goiânia (GO): 21°C / 29°C
- Manaus (AM): 28°C / 39°C
- Porto Alegre (RS): 19°C / 28°C
- Rio de Janeiro (RJ): 24°C / 32°C
- Salvador (BA): 25°C / 31°C
- São Paulo (SP): 22°C / 33°C
Onde estão os maiores riscos nesta terça-feira?
A Região Sul concentra o cenário mais preocupante do dia. O extremo oeste catarinense e o noroeste do Rio Grande do Sul entram em situação de maior perigo devido à possibilidade de acumulados superiores a 100 milímetros. Em áreas da metade norte gaúcha, esse volume pode cair em apenas seis horas.
No Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo ficam sujeitos a episódios de chuva forte. No estado paulista, o risco aumenta principalmente no norte, leste e litoral, onde também podem ocorrer rajadas de vento de até 70 km/h.
No Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul concentra instabilidades desde a manhã, enquanto Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal passam a ter maior risco de temporais entre a tarde e a noite.
Como fica o tempo em São Paulo?
São Paulo começa a terça-feira com tempo firme e variação de nuvens, mas o aquecimento e a umidade aumentam a instabilidade ao longo do dia. As pancadas ganham força e podem se transformar em temporais isolados até a noite.
A maior atenção fica voltada para o norte, o leste e o litoral paulista. Nessas áreas, a combinação entre calor, umidade e circulação atmosférica favorece chuva mais intensa. No litoral, as rajadas de vento podem atingir 70 km/h.
A Climatempo também indica a aproximação de uma nova frente fria pelo litoral paulista na quarta-feira, 25, sistema que deverá reforçar as instabilidades posteriormente. Para esta matéria, porém, foram consideradas apenas as condições previstas para terça-feira.