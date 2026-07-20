🔥 9.9: Assine Revista Impressa + Digital Premium por R$ 32,90/mês. Preço especial só hoje.
Agenda Verde

Previsão do tempo nesta terça, 21: temporais atingem o Sul e São Paulo terá ar seco

Segundo o Climatempo, frente fria provoca chuva volumosa no Rio Grande do Sul

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 17h00
São Paulo (SP), 30/01/2025 - Chuva leve no final da tarde no Vale do Anhangabaú, centro de São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
 (Paulo Pinto/Agência Brasil)
Continua após publicidade
Previsão do tempo nesta terça, 21: temporais atingem o Sul e São Paulo terá ar seco Priorizar nos meus resultados Google

A previsão do tempo para esta terça-feira, 21, será marcada por contrastes no Brasil. Uma frente fria associada a um sistema de baixa pressão mantém o risco de temporais e chuva volumosa no Sul, especialmente no Rio Grande do Sul.

+ Inmet emite alerta vermelho para o acumulado de chuvas no RS e SC nesta terça, 21

Enquanto isso, um bloqueio atmosférico impede o avanço das instabilidades sobre o Sudeste e grande parte do Centro-Oeste. O resultado será um dia de sol, calor e baixa umidade em várias áreas do interior do país.

Siga

Na cidade de São Paulo, a terça-feira será de tempo firme e ensolarado, sem previsão de chuva. A temperatura máxima pode chegar aos 27°C, com rajadas de vento de moderadas a fortes e umidade relativa do ar entre 20% e 30% durante a tarde.

Continua após a publicidade

Como fica a previsão do tempo por região:

Sul

A Região Sul será a área mais instável do país, com chuva forte e risco de temporais principalmente no Rio Grande do Sul. O alerta é maior para o noroeste, oeste e centro gaúcho, onde há risco de acumulados elevados. Santa Catarina também terá chuva no oeste e na metade sul, enquanto o Paraná deve registrar instabilidades mais concentradas no extremo oeste e sudoeste.

Sudeste

O Sudeste terá predomínio de tempo firme, com sol entre poucas nuvens em quase toda a região, sob influência de um bloqueio atmosférico. Apenas o litoral do Espírito Santo e o nordeste de Minas Gerais podem registrar chuva fraca e isolada. A umidade relativa do ar fica baixa em grande parte de São Paulo, no Triângulo Mineiro, no norte e centro-oeste mineiro e no sul do Rio de Janeiro.

Centro-Oeste

O Centro-Oeste terá sol e temperaturas elevadas na maior parte da região. A exceção fica para o sul, oeste e sudoeste de Mato Grosso do Sul, onde a frente fria pode provocar pancadas fracas a moderadas e trovoadas. Nas demais áreas, o tempo seco predomina, com baixa umidade em Goiás, no Distrito Federal, no leste e centro de Mato Grosso e no norte e leste de Mato Grosso do Sul.

Nordeste

No Nordeste, a chuva fica concentrada principalmente na faixa litorânea, com pancadas moderadas a fortes entre Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, além da área entre o Recôncavo Baiano e Ilhéus. Há risco de temporais na região de Salvador e entre o litoral potiguar e paraibano. No interior, o tempo segue firme, quente e seco, especialmente no centro-oeste da Bahia e no sul do Maranhão e do Piauí.

Continua após a publicidade

Norte

A Região Norte terá pancadas de chuva moderadas a fortes no Amapá, em Roraima, na metade norte do Amazonas e em áreas do norte, noroeste, nordeste e litoral do Pará. Há risco de temporais e alagamentos pontuais no noroeste e norte amazonense, em Roraima e no Amapá. Rondônia, Tocantins e outras áreas do Pará e do Amazonas seguem com tempo firme e calor.

Super El Niño: o que você precisa saber

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta terça, 21 de julho:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 12°C / 25°C
  • Brasília (DF): 13°C / 27°C
  • Curitiba (PR): 15°C / 26°C
  • Florianópolis (SC): 16°C / 27°C
  • Goiânia (GO): 17°C / 30°C
  • Manaus (AM): 24°C / 31°C
  • Porto Alegre (RS): 17°C / 19°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 14°C / 32°C
  • Salvador (BA): 21°C / 28°C
  • São Paulo (SP): 15°C / 27°C
Continua após a publicidade

Temporais e baixa umidade exigem atenção

O maior risco meteorológico desta terça-feira está no Rio Grande do Sul, onde temporais podem provocar chuva volumosa, trovoadas, vento forte e transtornos. 

No Sudeste e no Centro-Oeste, a baixa umidade do ar exige cuidados durante a tarde. A recomendação é reforçar a hidratação, evitar atividades físicas intensas nos horários mais secos e redobrar a atenção com crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.

Publicidade
TAGS:
Clima
Previsão do tempo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional da Editora Abril. À esquerda, um selo laranja com CHEGOU O 9.9 e 80% OFF, e um botão APROVEITE A OFERTA AGORA. Ao centro, texto Na Editora Abril os números se alinharam para você ler as melhores revistas do Brasil por um preço simbólico e capas de revistas como Veja, Quatro Rodas, Saúde e Claudia. À direita, uma mulher sorridente com cabelo castanho, vestindo camisa bege, segura um cartão dourado. No canto superior direito, um ícone de árvore e uma faixa laranja diagonal com ASSINATURA LEIA 15 MARCAS
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA 9.9

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).