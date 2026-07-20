Previsão do tempo nesta terça, 21: temporais atingem o Sul e São Paulo terá ar seco

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Nesta terça, 21, o Brasil terá tempo contrastante. O Sul enfrenta risco de temporais e chuvas volumosas, com alerta para o RS. Já o Sudeste e Centro-Oeste terão sol, calor e baixa umidade, sob um bloqueio atmosférico. Confira a previsão detalhada por região e as temperaturas nas capitais. Fique por dentro dos destaques!

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A previsão do tempo para esta terça-feira, 21, será marcada por contrastes no Brasil. Uma frente fria associada a um sistema de baixa pressão mantém o risco de temporais e chuva volumosa no Sul, especialmente no Rio Grande do Sul.

+ Inmet emite alerta vermelho para o acumulado de chuvas no RS e SC nesta terça, 21

Enquanto isso, um bloqueio atmosférico impede o avanço das instabilidades sobre o Sudeste e grande parte do Centro-Oeste. O resultado será um dia de sol, calor e baixa umidade em várias áreas do interior do país.

Na cidade de São Paulo, a terça-feira será de tempo firme e ensolarado, sem previsão de chuva. A temperatura máxima pode chegar aos 27°C, com rajadas de vento de moderadas a fortes e umidade relativa do ar entre 20% e 30% durante a tarde.

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Como fica a previsão do tempo por região:

Sul

A Região Sul será a área mais instável do país, com chuva forte e risco de temporais principalmente no Rio Grande do Sul. O alerta é maior para o noroeste, oeste e centro gaúcho, onde há risco de acumulados elevados. Santa Catarina também terá chuva no oeste e na metade sul, enquanto o Paraná deve registrar instabilidades mais concentradas no extremo oeste e sudoeste.

Sudeste

O Sudeste terá predomínio de tempo firme, com sol entre poucas nuvens em quase toda a região, sob influência de um bloqueio atmosférico. Apenas o litoral do Espírito Santo e o nordeste de Minas Gerais podem registrar chuva fraca e isolada. A umidade relativa do ar fica baixa em grande parte de São Paulo, no Triângulo Mineiro, no norte e centro-oeste mineiro e no sul do Rio de Janeiro.

Centro-Oeste

O Centro-Oeste terá sol e temperaturas elevadas na maior parte da região. A exceção fica para o sul, oeste e sudoeste de Mato Grosso do Sul, onde a frente fria pode provocar pancadas fracas a moderadas e trovoadas. Nas demais áreas, o tempo seco predomina, com baixa umidade em Goiás, no Distrito Federal, no leste e centro de Mato Grosso e no norte e leste de Mato Grosso do Sul.

Nordeste

No Nordeste, a chuva fica concentrada principalmente na faixa litorânea, com pancadas moderadas a fortes entre Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, além da área entre o Recôncavo Baiano e Ilhéus. Há risco de temporais na região de Salvador e entre o litoral potiguar e paraibano. No interior, o tempo segue firme, quente e seco, especialmente no centro-oeste da Bahia e no sul do Maranhão e do Piauí.

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Norte

A Região Norte terá pancadas de chuva moderadas a fortes no Amapá, em Roraima, na metade norte do Amazonas e em áreas do norte, noroeste, nordeste e litoral do Pará. Há risco de temporais e alagamentos pontuais no noroeste e norte amazonense, em Roraima e no Amapá. Rondônia, Tocantins e outras áreas do Pará e do Amazonas seguem com tempo firme e calor.

Super El Niño: o que você precisa saber

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta terça, 21 de julho:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 12°C / 25°C

Brasília (DF): 13°C / 27°C

Curitiba (PR): 15°C / 26°C

Florianópolis (SC): 16°C / 27°C

Goiânia (GO): 17°C / 30°C

Manaus (AM): 24°C / 31°C

Porto Alegre (RS): 17°C / 19°C

Rio de Janeiro (RJ): 14°C / 32°C

Salvador (BA): 21°C / 28°C

São Paulo (SP): 15°C / 27°C

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Temporais e baixa umidade exigem atenção

O maior risco meteorológico desta terça-feira está no Rio Grande do Sul, onde temporais podem provocar chuva volumosa, trovoadas, vento forte e transtornos.

No Sudeste e no Centro-Oeste, a baixa umidade do ar exige cuidados durante a tarde. A recomendação é reforçar a hidratação, evitar atividades físicas intensas nos horários mais secos e redobrar a atenção com crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.