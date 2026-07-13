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Previsão do tempo nesta terça, 14: garoa volta a São Paulo e geada ameaça o Sul

Segundo o Climatempo, capital paulista terá máxima de 18°C; litoral do Nordeste pode registrar chuva forte

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 17h00
Temporais, chuvas intensas e vendavais estão entre situações de emergência nos municípios brasileiros
 (Gabriel Fernandes/Wikimedia Commons)
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A previsão do tempo para esta terça-feira, 14 de julho, será marcada pela permanência do frio no Centro-Sul do Brasil e pelo risco de geada em áreas dos três estados da Região Sul. Uma massa de ar frio associada a um sistema de alta pressão mantém o tempo firme em grande parte do território sulista e do Centro-Oeste.

No litoral do Sudeste, a circulação de umidade vinda do oceano favorece o aumento da nebulosidade e a ocorrência de garoa ou chuva fraca. No Nordeste, a precipitação pode ganhar força no litoral da Bahia e em áreas do Maranhão. Já a Região Norte permanece sujeita a pancadas fortes, trovoadas e temporais localizados.

Na cidade de São Paulo, o céu terá bastante nebulosidade. Há possibilidade de garoa durante a madrugada e a manhã, seguida por algumas aberturas de sol entre muitas nuvens durante a tarde. À noite, a garoa pode voltar, e a temperatura máxima prevista é de 18°C. No estado, o litoral também pode registrar garoa ou chuva fraca e isolada por causa da circulação marítima. Há possibilidade de geada pontual no sudoeste paulista e no Vale do Ribeira. No oeste de São Paulo, a umidade relativa do ar pode variar entre 20% e 30% durante a tarde.

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Previsão do tempo por região:

Sul

A Região Sul terá tempo firme em praticamente todas as áreas, com exceção do litoral do Paraná, onde pode ocorrer chuva fraca e isolada. O amanhecer será gelado, com temperaturas próximas de 0°C no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina e risco de geada nas serras gaúcha e catarinense, em áreas do norte, noroeste e nordeste gaúchos, no centro-oeste catarinense e em partes do sul, nordeste e centro do Paraná. À tarde, o sol favorece uma elevação das temperaturas.

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Sudeste

A circulação de umidade marítima mantém muitas nuvens e possibilidade de garoa ou chuva fraca e isolada nos litorais de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. No leste e nordeste de Minas Gerais e no centro-norte capixaba, podem ocorrer pancadas fracas a moderadas, com redução da chuva até o início da tarde. O tempo permanece firme nas demais áreas, mas há risco de geada pontual no sudoeste de São Paulo, no Vale do Ribeira e no extremo sul de Minas, além de baixa umidade no oeste paulista, no Triângulo Mineiro e no oeste e noroeste mineiros.

Centro-Oeste

O tempo continua estável em praticamente todo o Centro-Oeste, com predomínio de sol e poucas nuvens. Apenas o extremo norte de Mato Grosso pode registrar chuva fraca e isolada, provocada pela umidade vinda do Norte e pelo aquecimento ao longo do dia. As temperaturas permanecem elevadas, embora o centro-sul e o leste sul-mato-grossenses e o sul goiano tenham condições mais agradáveis.

Nordeste

O litoral da Bahia terá pancadas moderadas a fortes entre Salvador e Porto Seguro. Também há previsão de chuva fraca a moderada entre os litorais do Rio Grande do Norte e de Pernambuco, na costa norte entre Maranhão, Piauí e Ceará e no interior cearense. No oeste, sudoeste e centro do Maranhão, as instabilidades podem provocar precipitações mais intensas. O interior nordestino terá sol e temperaturas elevadas.

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Norte

O calor e a elevada umidade mantêm as condições para pancadas de chuva em grande parte da Região Norte, principalmente entre a tarde e a noite. A precipitação pode vir acompanhada de trovoadas e rajadas de vento, com volumes mais elevados no Amazonas, oeste do Acre, Roraima, diversas áreas do Pará, leste do Amapá e norte do Tocantins. Há risco de temporais no extremo norte e noroeste amazonense e no oeste e interior de Roraima. No centro-sul do Tocantins, o tempo permanece firme.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta terça, 14 de julho:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 10°C / 22°C
  • Brasília (DF): 16°C / 27°C
  • Curitiba (PR): 5°C / 15°C
  • Florianópolis (SC): 9°C / 20°C
  • Goiânia (GO): 16°C / 29°C
  • Manaus (AM): 24°C / 30°C
  • Porto Alegre (RS): 8°C / 19°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 14°C / 22°C
  • Salvador (BA): 22°C / 28°C
  • São Paulo (SP): 9°C / 18°C

Geada, vento forte e baixa umidade exigem atenção

O frio intenso durante o amanhecer mantém o risco de geada em diferentes áreas da Região Sul e, de forma pontual, no sudoeste paulista, no Vale do Ribeira e no extremo sul de Minas Gerais. A condição pode afetar plantações e exige atenção especial dos produtores rurais.

No litoral norte do Rio de Janeiro, no Espírito Santo e entre o sul da Bahia e Salvador, o mar continuará agitado, com rajadas de vento entre 50 e 70 km/h. No interior do país, os índices reduzidos de umidade reforçam a necessidade de hidratação e de cuidados durante as horas mais secas da tarde.

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