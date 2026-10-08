Previsão do tempo nesta sexta, 9: São Paulo terá calor de 32°C e chuva; Sul segue em alerta

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O Sul do Brasil está em alerta para temporais, chuva volumosa e ventos fortes nesta sexta-feira, 9 de outubro, com risco de alagamentos e cheias. Em São Paulo, pancadas de chuva com trovoadas são esperadas à tarde. As instabilidades se espalham pelo estado e atingem outras regiões do país. Confira os detalhes da previsão.

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A previsão do tempo para esta sexta-feira, 9 de outubro, mantém o Sul do Brasil em alerta para temporais, chuva volumosa e ventos fortes. O solo encharcado e rios elevados aumentam o risco de alagamentos, enxurradas e novas cheias.

Na cidade de São Paulo, a madrugada terá céu limpo e a nebulosidade aumenta pela manhã. As pancadas começam à tarde, acompanhadas de trovoadas, e continuam durante a noite. Os termômetros variam de 18°C a 32°C.

No estado, as primeiras instabilidades atingem o oeste, sudoeste e sul paulista, com chuva de moderada a forte intensidade. Durante a tarde, as precipitações se espalham para outras áreas. As regiões próximas à divisa com o Paraná estão entre os pontos de maior atenção, enquanto no oeste e no sul paulista as rajadas de vento podem chegar a 70 km/h.

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Como fica a previsão por região?

Sul: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná têm risco de temporais. Rajadas podem chegar a 90 km/h em áreas dos três estados.

Sudeste: São Paulo concentra as principais instabilidades; Rio de Janeiro, Sul de Minas e Triângulo Mineiro também podem ter chuva forte localizada.

Centro-Oeste: Mato Grosso e Mato Grosso do Sul terão pancadas, com risco de temporais no sul sul-mato-grossense.

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Nordeste: predomínio de calor e tempo seco, com umidade entre 12% e 20% em algumas áreas.

Norte: Amazonas, Acre e Rondônia terão condições para chuva; Tocantins e partes do Pará enfrentam baixa umidade.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta sexta-feira, 9 de outubro:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 20°C / 32°C



Brasília (DF): 20°C / 33°C



Curitiba (PR): 17°C / 29°C



Florianópolis (SC): 20°C / 24°C



Goiânia (GO): 21°C / 36°C



Manaus (AM): 25°C / 37°C



Porto Alegre (RS): 20°C / 23°C



Rio de Janeiro (RJ): 21°C / 34°C



Salvador (BA): 25°C / 30°C



São Paulo (SP): 18°C / 32°C