Previsão do tempo nesta sexta, 9: São Paulo terá calor de 32°C e chuva; Sul segue em alerta
Capital paulista terá aumento de nuvens e pancadas com trovoadas a partir da tarde
A previsão do tempo para esta sexta-feira, 9 de outubro, mantém o Sul do Brasil em alerta para temporais, chuva volumosa e ventos fortes. O solo encharcado e rios elevados aumentam o risco de alagamentos, enxurradas e novas cheias.
Na cidade de São Paulo, a madrugada terá céu limpo e a nebulosidade aumenta pela manhã. As pancadas começam à tarde, acompanhadas de trovoadas, e continuam durante a noite. Os termômetros variam de 18°C a 32°C.
No estado, as primeiras instabilidades atingem o oeste, sudoeste e sul paulista, com chuva de moderada a forte intensidade. Durante a tarde, as precipitações se espalham para outras áreas. As regiões próximas à divisa com o Paraná estão entre os pontos de maior atenção, enquanto no oeste e no sul paulista as rajadas de vento podem chegar a 70 km/h.
Como fica a previsão por região?
Sul: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná têm risco de temporais. Rajadas podem chegar a 90 km/h em áreas dos três estados.
Sudeste: São Paulo concentra as principais instabilidades; Rio de Janeiro, Sul de Minas e Triângulo Mineiro também podem ter chuva forte localizada.
Centro-Oeste: Mato Grosso e Mato Grosso do Sul terão pancadas, com risco de temporais no sul sul-mato-grossense.
Nordeste: predomínio de calor e tempo seco, com umidade entre 12% e 20% em algumas áreas.
Norte: Amazonas, Acre e Rondônia terão condições para chuva; Tocantins e partes do Pará enfrentam baixa umidade.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta sexta-feira, 9 de outubro:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 20°C / 32°C
- Brasília (DF): 20°C / 33°C
- Curitiba (PR): 17°C / 29°C
- Florianópolis (SC): 20°C / 24°C
- Goiânia (GO): 21°C / 36°C
- Manaus (AM): 25°C / 37°C
- Porto Alegre (RS): 20°C / 23°C
- Rio de Janeiro (RJ): 21°C / 34°C
- Salvador (BA): 25°C / 30°C
- São Paulo (SP): 18°C / 32°C