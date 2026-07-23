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Previsão do tempo nesta sexta, 24: frente fria provoca temporais em São Paulo

Segundo o Climatempo, chuva forte também atinge a costa leste do Nordeste

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jul 2026, 17h20
Chuva em São Paulo
Chuva e nebulosidade em São Paulo (Paulo Pinto/Agência Brasil)
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A previsão do tempo para esta sexta-feira, 24 de julho, será marcada pelo avanço de uma frente fria sobre o Sudeste do Brasil, que vai intensificar a chuva entre o Sul e o Sudeste e aumentar o risco de temporais em São Paulo.

Na capital paulista, o dia será de céu encoberto, chuva persistente e queda de temperatura. Segundo o Climatempo, as instabilidades podem provocar chuva de moderada a forte intensidade ao longo de todo o dia, com risco de temporais, e a máxima não deve passar dos 18°C.

Na costa leste do Nordeste, a circulação de umidade mantém pancadas de chuva, com maior atenção para o trecho entre o litoral da Paraíba e Pernambuco, onde há situação de perigo para acumulados elevados. Enquanto isso, grande parte do Centro-Oeste, do interior do Nordeste e de áreas da Região Norte segue sob influência do tempo seco, calor e baixa umidade relativa do ar.

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Previsão do tempo por região do país:

Sul

A Região Sul terá tempo mais firme em grande parte do Rio Grande do Sul, com sol entre muitas nuvens e temperaturas mais amenas após a passagem da frente fria. No Paraná, a chuva continua desde cedo no norte, litoral, nordeste e leste do estado, com pancadas que ganham intensidade e avançam para o centro-norte ao longo do dia. Há risco de temporais no extremo norte paranaense, enquanto Santa Catarina pode ter chuva fraca no litoral e pancadas entre a tarde e a noite no centro-oeste; também pode chover no noroeste e norte gaúcho.

Sudeste

O Sudeste terá chuva em grande parte da região por causa da frente fria e do cavado em médios níveis da atmosfera. Em São Paulo, as instabilidades se espalham por praticamente todo o estado, com risco de temporais e queda de temperatura. No Rio de Janeiro, a chuva começa no sul do estado e avança para o centro-sul ao longo do dia. Em Minas Gerais, a chuva alcança o centro-sul, a Zona da Mata e o Triângulo Mineiro, com possibilidade de trovoadas. No litoral sul do Espírito Santo, a umidade marítima provoca chuva fraca, enquanto o restante de Minas e do Espírito Santo segue com tempo firme e baixa umidade.

Centro-Oeste

Grande parte do Centro-Oeste permanece com tempo firme e sem chuva. Em Mato Grosso do Sul, porém, as instabilidades continuam desde o início do dia na faixa sul e sudeste, com chuva moderada a forte, trovoadas e risco de temporais. Durante a tarde, as pancadas também atingem o leste e a região central, incluindo áreas de Campo Grande. Em Goiás, no Distrito Federal, em Mato Grosso e no extremo norte e leste de Mato Grosso do Sul, o tempo segue seco, com umidade entre 12% e 20% em pontos da metade norte goiana, do Distrito Federal e do leste e nordeste mato-grossense.

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Nordeste

A chuva segue concentrada na costa leste do Nordeste. As pancadas continuam no litoral da Bahia, principalmente entre Salvador e o litoral norte, com intensidade fraca a moderada. No Rio Grande do Norte, centro-leste da Paraíba, Pernambuco e litoral de Alagoas, a chuva aumenta de intensidade e pode ocorrer de forma moderada a forte, com temporais isolados favorecidos também pelas ondas de leste. Há situação de perigo para acumulados elevados entre o litoral da Paraíba e Pernambuco. No interior, o tempo segue firme, quente e seco, com baixa umidade em grande parte da região.

Norte

Na Região Norte, as pancadas de chuva ficam concentradas no sul do Amapá, litoral e nordeste do Pará, oeste, noroeste, norte e região central do Amazonas. Nessas áreas, a chuva pode ocorrer com intensidade moderada a forte, com temporais isolados no oeste amazonense. No Acre, a chuva será fraca e isolada, assim como em outras áreas do Amapá, do Pará e do interior de Roraima. Rondônia, sul do Amazonas, grande parte do Pará, demais áreas do Acre e Tocantins permanecem com tempo seco, calor, baixa umidade e risco elevado de queimadas.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta sexta, 24 de julho:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 16°C / 29°C
  • Brasília (DF): 15°C / 28°C
  • Curitiba (PR): 10°C / 15°C
  • Florianópolis (SC): 13°C / 20°C
  • Goiânia (GO): 18°C / 32°C
  • Manaus (AM): 25°C / 31°C
  • Porto Alegre (RS): 12°C / 21°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 18°C / 25°C
  • Salvador (BA): 23°C / 28°C
  • São Paulo (SP): 14°C / 18°C
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TAGS:
Clima
Previsão do tempo
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