Previsão do tempo nesta sexta, 21: frente fria avança em São Paulo e Rio terá máxima de 34ºC

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Uma frente fria muda o tempo em São Paulo nesta sexta, com previsão de chuvas moderadas a fortes e ventos de até 70 km/h. O sistema também derruba temperaturas no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, enquanto Nordeste e Norte mantêm calor e baixa umidade. Alerta para rajadas de vento em SC/RS e redução de visibilidade no interior paulista devido à poeira.

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A previsão do tempo para esta sexta-feira, 21, indica uma mudança importante nas condições em São Paulo. Depois de dias de calor e tempo seco, o avanço de uma frente fria aumenta a nebulosidade e favorece pancadas de chuva moderadas a fortes em diferentes pontos do estado. Na capital, a máxima não deve passar de 26°C, segundo o Climatempo.

O sistema também intensifica os ventos. No estado paulista, as rajadas podem variar entre 50 e 70 km/h, principalmente no leste, litoral e sul, com possibilidade de alcançar pontualmente 90 km/h no sul de São Paulo. No interior, o vento sobre o solo bastante seco pode provocar levantamento de poeira e redução localizada da visibilidade.

O avanço do ar frio após a passagem da frente fria também reduz as temperaturas em áreas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, enquanto Nordeste e parte do Norte ainda enfrentam calor e baixa umidade. Algumas áreas do Norte também continuam sob risco de pancadas fortes e temporais isolados.

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Previsão do tempo por região do país:

Sul

Na Região Sul, o ciclone extratropical se afasta para alto-mar e as instabilidades mais intensas perdem força. O ar frio, porém, ganha espaço e provoca queda nas temperaturas nos três estados.

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No Rio Grande do Sul, ainda pode chover de forma fraca a moderada no norte, litoral e em setores do sul. O sul e o interior de Santa Catarina também podem registrar chuva nas primeiras horas do dia e durante a manhã.

No centro-leste da região, são previstas rajadas entre 50 e 70 km/h, podendo chegar aos 90 km/h nas áreas entre as serras gaúcha e catarinense. As temperaturas ficam amenas em praticamente toda a região. Em Porto Alegre, a máxima prevista é de 17°C, enquanto Curitiba pode chegar a 18°C.

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Sudeste

Além de São Paulo, a passagem da frente fria também modifica o tempo em outras áreas do Sudeste. No sul de Minas Gerais, aumentam os ventos e a massa de ar frio se aproxima. Há possibilidade de pancadas de chuva no extremo sul mineiro e na Zona da Mata.

No Rio de Janeiro, a tarde ainda será quente, com máxima de até 34°C na capital. A chuva chega entre o fim da tarde e principalmente durante a noite, inicialmente pela Costa Verde, sul fluminense, Região Metropolitana e Região Serrana. As precipitações podem ser moderadas a fortes, e os ventos podem atingir 90 km/h no litoral.

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Nas demais áreas, o tempo permanece firme. A umidade continua baixa no interior do Espírito Santo e na metade norte de Minas Gerais, chegando à faixa entre 12% e 20% no noroeste mineiro. Belo Horizonte pode registrar máxima de 33°C.

Centro-Oeste

No Centro-Oeste, a massa de ar polar avança pelo continente e provoca uma mudança mais evidente nas temperaturas. Mato Grosso do Sul permanece sob influência do ar frio, com temperaturas significativamente menores do que as registradas durante o forte calor do início da semana.

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Em Mato Grosso, o ar frio alcança o extremo sul e sudoeste, enquanto o extremo sul de Goiás também sente os efeitos da mudança. Algumas áreas do noroeste, norte e centro de Mato Grosso do Sul podem ter pancadas moderadas a fortes durante a madrugada e pela manhã.

A baixa umidade, entretanto, persiste no norte de Goiás e em áreas do norte e leste de Mato Grosso. No norte goiano e no Distrito Federal, os índices podem variar entre 12% e 20%. Campo Grande terá máxima de até 25°C e Cuiabá pode alcançar 30°C.

Nordeste

Na Região Nordeste, as instabilidades diminuem na costa leste, mas ainda pode ocorrer chuva localizada em trechos do litoral. Há possibilidade de precipitação no litoral do Maranhão e de chuva mais moderada no litoral norte da Bahia.

No interior, o calor e o tempo seco continuam predominando. A umidade fica baixa no oeste e norte da Bahia, em grande parte do Maranhão, Piauí e Ceará e na metade leste da Paraíba e de Pernambuco, com índices entre 20% e 30%.

Norte

No Norte, as instabilidades ficam concentradas principalmente nas áreas norte e oeste do Amazonas, além de Roraima e Acre, onde são esperadas pancadas moderadas a fortes. No extremo oeste do Amazonas, há possibilidade de temporais isolados.

O oeste do Amapá e o noroeste do Pará também podem receber pancadas mais intensas. Nas demais áreas, o tempo permanece firme e as temperaturas aumentam ao longo do dia.

A umidade relativa do ar fica mais baixa no Tocantins, sul do Pará e sudeste do Amazonas. O cenário mais crítico aparece no sul do Tocantins, onde os índices podem variar entre 12% e 20%.

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta sexta-feira, 21 de agosto:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 14°C / 33°C



Brasília (DF): 15°C / 31°C



Curitiba (PR): 12°C / 18°C



Florianópolis (SC): 16°C / 21°C



Goiânia (GO): 19°C / 34°C



Manaus (AM): 28°C / 34°C



Porto Alegre (RS): 11°C / 17°C



Rio de Janeiro (RJ): 18°C / 34°C



Salvador (BA): 21°C / 28°C



São Paulo (SP): 15°C / 26°C

Chuva forte e ventos exigem atenção em São Paulo

O principal destaque desta sexta-feira será a mudança provocada pela frente fria no Centro-Sul do país. Em São Paulo, a combinação entre chuva forte, trovoadas e rajadas de vento exige atenção, especialmente durante a tarde. No interior, o levantamento de poeira também pode reduzir a visibilidade em alguns pontos.

No Sul, apesar da redução das instabilidades, os ventos ainda podem atingir 90 km/h. Já no Centro-Oeste, o avanço da massa de ar polar derruba as temperaturas em áreas que enfrentaram forte calor no início da semana.