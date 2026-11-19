A previsão do tempo para esta sexta-feira, 20 de novembro, indica um feriado de calor e instabilidade em São Paulo. A aproximação de uma frente fria pode influenciar as condições no estado e favorecer chuva em vários momentos do dia, embora as temperaturas continuem elevadas. Na capital paulista, a máxima prevista fica em torno de 32°C.

No interior de São Paulo, o calor será ainda mais intenso. Segundo o Climatempo, cidades como Votuporanga e Fernandópolis podem alcançar cerca de 35°C nesta sexta-feira. A elevação das temperaturas, porém, não significa tempo firme durante todo o feriado: o calor ocorre em um ambiente com bastante umidade e condições para pancadas de chuva.

No restante do Brasil, a sexta-feira também será marcada por uma combinação típica da primavera: sol, calor, umidade elevada e pancadas de chuva, especialmente entre a tarde e a noite. Uma frente fria se forma entre o Sul do país e o Paraguai, mas sua massa de ar frio será fraca e não deve provocar queda relevante das temperaturas.

Como fica a previsão do tempo por região?

Sul: é uma das regiões que exigem maior atenção nesta sexta-feira. A nova frente fria se forma entre o Sul do Brasil e o Paraguai e aumenta as condições para instabilidade. O Climatempo destaca maior risco de temporais nos três estados, com possibilidade de chuva forte, raios, rajadas intensas de vento e até granizo. No litoral, entre o norte do Rio Grande do Sul e o litoral do Paraná, a chuva será frequente.

Sudeste: Em São Paulo, a aproximação da frente fria favorece chuva em diferentes momentos, enquanto a capital pode chegar a 32°C e cidades do interior, a 35°C. No litoral paulista e fluminense, o feriado terá períodos de sol antes do retorno das pancadas a partir da tarde. No litoral norte do Espírito Santo, há risco de chuva forte e raios.

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Centro-Oeste: a massa de ar quente e úmido que cobre grande parte do país mantém condições para períodos de sol seguidos por pancadas, principalmente durante a tarde e a noite. O ambiente quente e abafado favorece a formação de nuvens carregadas, capazes de provocar chuva forte, raios e rajadas de vento em pontos isolados.

Nordeste: a maior atenção fica no centro, oeste e sul da Bahia, além do centro-sul do Maranhão e do Piauí, onde há risco de chuva forte e raios. No litoral sul baiano, a sexta-feira será instável, com pancadas frequentes e possibilidade de precipitação intensa. No restante da região, o sol predomina em grande parte do dia.

Norte: o Climatempo prevê pouca chuva no Amapá, em Roraima e em áreas do norte do Pará e do Amazonas. Nas demais áreas do Amazonas e do Pará, assim como no Acre, Rondônia e Tocantins, há risco de chuva forte, mas com períodos de sol ao longo do dia.

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Super El Niño: o que você precisa saber

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta sexta-feira, 20 de novembro:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 19°C / 29°C



Brasília (DF): 20°C / 28°C



Curitiba (PR): 19°C / 28°C



Florianópolis (SC): 22°C / 27°C



Goiânia (GO): 21°C / 29°C



Manaus (AM): 26°C / 33°C



Porto Alegre (RS): 22°C / 29°C



Rio de Janeiro (RJ): 23°C / 36°C



Salvador (BA): 24°C / 31°C



São Paulo (SP): 19°C / 32°C

Onde estão os maiores riscos nesta sexta-feira?

A Região Sul concentra um dos principais riscos do feriado. O ar quente e muito úmido, combinado à formação da frente fria, cria condições para tempestades. O Climatempo alerta que as pancadas mais intensas podem ser acompanhadas de raios, rajadas entre 60 e 80 km/h e até granizo.

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Outro ponto de atenção é o sul da Bahia, onde estão previstas pancadas frequentes ao longo da sexta-feira, com risco de chuva forte e descargas elétricas. Outras áreas da Bahia, Maranhão e Piauí também podem registrar episódios mais intensos.

O calor desta sexta-feira é onda de calor?

Apesar das temperaturas elevadas, o Climatempo ressalta que calor intenso em um único dia não é suficiente para caracterizar uma onda de calor. Um dos critérios considerados exige máximas pelo menos 5°C acima da média histórica por cinco dias consecutivos ou mais.