Previsão do tempo nesta segunda: o cenário que vai marcar o início da semana em São Paulo

A previsão do tempo para São Paulo nesta segunda-feira, 29 de junho, indica um dia de temperaturas amenas e sem chuva. De acordo com o Climatempo, os termômetros devem variar entre 13°C nas primeiras horas do dia e 24°C durante a tarde.

O sol aparece entre muitas nuvens ao longo do período, com momentos de céu nublado. Apesar da grande quantidade de nebulosidade, não haverá de chuva na capital paulista.

Durante a noite, o céu continua com muitas nuvens, enquanto as temperaturas voltam a cair gradualmente. A diferença de 11°C entre a mínima e a máxima exige atenção na escolha das roupas, sobretudo para quem sai cedo de casa ou retorna após o anoitecer.

Super El Niño: o que você precisa saber

Continua após a publicidade

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta segunda, 29:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 14°C / 23ºC

Brasília (DF): 15°C / 25°C

Curitiba (PR): 12°C / 20°C

Florianópolis (SC): 14°C / 18°C

Goiânia (GO): 18°C / 28°C

Manaus (AM): 24°C / 29°C

Porto Alegre (RS): 10°C / 15°C

Rio de Janeiro (RJ): 19°C / 28°C

Salvador (BA): 22°C / 25°C

São Paulo (SP): 13°C / 24°C