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Previsão do tempo nesta segunda, 10: frio derruba temperatura em São Paulo

Capital paulista terá muitas nuvens e possibilidade de chuva; frio também atinge Rio e Minas Gerais

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 ago 2026, 17h00
Warmly dressed pedestrians face the cold on Paulista Avenue in Sao Paulo, Brazil, on June 30, 2023. (Photo by Cris Faga/NurPhoto via Getty Images)
Mulheres se protegem do frio em São Paulo (Cris Faga/NurPhoto/Getty Images)
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A previsão do tempo para esta segunda-feira, 10, será marcada por uma queda acentuada das temperaturas em São Paulo. Os termômetros não devem passar de 18°C na capital paulista, segundo o Climatempo. A mínima prevista é de 13°C, reforçando a sensação de frio ao longo do dia.

A mudança ocorre depois da passagem de uma nova frente fria pelo Sudeste durante o fim de semana. O sistema ajuda a aumentar a nebulosidade e abre caminho para o avanço do ar mais frio sobre o estado. Na cidade de São Paulo, o dia terá sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado, enquanto a noite continuará com bastante nebulosidade.

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O resfriamento também será percebido em outras áreas do Sudeste. No Rio de Janeiro, a máxima prevista para segunda-feira despenca para 24°C, depois de chegar a 36°C no domingo. Em Minas Gerais, o ar mais frio também alcança partes do estado, embora a queda seja menor em Belo Horizonte, onde a previsão indica mínima de 17°C e máxima de 30°C.

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Frente fria muda o padrão de temperatura no Sudeste

A mudança ocorre após um período de temperaturas elevadas em várias áreas do Sudeste. O Climatempo vinha destacando a atuação de um veranico no centro-sul do Brasil durante a primeira semana de agosto, incluindo áreas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A chegada de novas frentes frias interrompe esse padrão de aquecimento em parte da região.

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Para quem está em São Paulo, o principal destaque desta segunda-feira será justamente a combinação de

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céu carregado e temperatura baixa durante a tarde. Com máxima prevista de somente 18°C, casacos voltam a fazer parte da rotina depois de um domingo mais quente.

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta segunda-feira, 10 de agosto:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 17°C / 30°C
  • Brasília (DF): 20°C / 32°C
  • Curitiba (PR): 8°C / 11°C
  • Florianópolis (SC): 14°C / 16°C
  • Goiânia (GO): 21°C / 35°C
  • Manaus (AM): 27°C / 35°C
  • Porto Alegre (RS): 8°C / 14°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 20°C / 24°C
  • Salvador (BA): 23°C / 27°C
  • São Paulo (SP): 13°C / 18°C
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