Previsão do tempo nesta segunda, 10: frio derruba temperatura em São Paulo

Ler Resumo





São Paulo terá uma queda acentuada nas temperaturas nesta segunda-feira, com a máxima não passando de 18°C e a mínima de 13°C, segundo o Climatempo. A mudança ocorre após a passagem de uma frente fria no fim de semana. Outras capitais do Sudeste, como Rio de Janeiro, também sentirão o resfriamento.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A previsão do tempo para esta segunda-feira, 10, será marcada por uma queda acentuada das temperaturas em São Paulo. Os termômetros não devem passar de 18°C na capital paulista, segundo o Climatempo. A mínima prevista é de 13°C, reforçando a sensação de frio ao longo do dia.

A mudança ocorre depois da passagem de uma nova frente fria pelo Sudeste durante o fim de semana. O sistema ajuda a aumentar a nebulosidade e abre caminho para o avanço do ar mais frio sobre o estado. Na cidade de São Paulo, o dia terá sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado, enquanto a noite continuará com bastante nebulosidade.

Continua após a publicidade

O resfriamento também será percebido em outras áreas do Sudeste. No Rio de Janeiro, a máxima prevista para segunda-feira despenca para 24°C, depois de chegar a 36°C no domingo. Em Minas Gerais, o ar mais frio também alcança partes do estado, embora a queda seja menor em Belo Horizonte, onde a previsão indica mínima de 17°C e máxima de 30°C.

Continua após a publicidade

Super El Niño: o que você precisa saber

Frente fria muda o padrão de temperatura no Sudeste

A mudança ocorre após um período de temperaturas elevadas em várias áreas do Sudeste. O Climatempo vinha destacando a atuação de um veranico no centro-sul do Brasil durante a primeira semana de agosto, incluindo áreas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A chegada de novas frentes frias interrompe esse padrão de aquecimento em parte da região.

Continua após a publicidade

Para quem está em São Paulo, o principal destaque desta segunda-feira será justamente a combinação de

Continua após a publicidade

céu carregado e temperatura baixa durante a tarde. Com máxima prevista de somente 18°C, casacos voltam a fazer parte da rotina depois de um domingo mais quente.

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta segunda-feira, 10 de agosto:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 17°C / 30°C



Brasília (DF): 20°C / 32°C



Curitiba (PR): 8°C / 11°C



Florianópolis (SC): 14°C / 16°C



Goiânia (GO): 21°C / 35°C



Manaus (AM): 27°C / 35°C



Porto Alegre (RS): 8°C / 14°C



Rio de Janeiro (RJ): 20°C / 24°C



Salvador (BA): 23°C / 27°C



São Paulo (SP): 13°C / 18°C