Previsão do tempo nesta segunda, 10: frio derruba temperatura em São Paulo
Capital paulista terá muitas nuvens e possibilidade de chuva; frio também atinge Rio e Minas Gerais
A previsão do tempo para esta segunda-feira, 10, será marcada por uma queda acentuada das temperaturas em São Paulo. Os termômetros não devem passar de 18°C na capital paulista, segundo o Climatempo. A mínima prevista é de 13°C, reforçando a sensação de frio ao longo do dia.
A mudança ocorre depois da passagem de uma nova frente fria pelo Sudeste durante o fim de semana. O sistema ajuda a aumentar a nebulosidade e abre caminho para o avanço do ar mais frio sobre o estado. Na cidade de São Paulo, o dia terá sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado, enquanto a noite continuará com bastante nebulosidade.
O resfriamento também será percebido em outras áreas do Sudeste. No Rio de Janeiro, a máxima prevista para segunda-feira despenca para 24°C, depois de chegar a 36°C no domingo. Em Minas Gerais, o ar mais frio também alcança partes do estado, embora a queda seja menor em Belo Horizonte, onde a previsão indica mínima de 17°C e máxima de 30°C.
Frente fria muda o padrão de temperatura no Sudeste
A mudança ocorre após um período de temperaturas elevadas em várias áreas do Sudeste. O Climatempo vinha destacando a atuação de um veranico no centro-sul do Brasil durante a primeira semana de agosto, incluindo áreas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A chegada de novas frentes frias interrompe esse padrão de aquecimento em parte da região.
Para quem está em São Paulo, o principal destaque desta segunda-feira será justamente a combinação de
céu carregado e temperatura baixa durante a tarde. Com máxima prevista de somente 18°C, casacos voltam a fazer parte da rotina depois de um domingo mais quente.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta segunda-feira, 10 de agosto:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 17°C / 30°C
- Brasília (DF): 20°C / 32°C
- Curitiba (PR): 8°C / 11°C
- Florianópolis (SC): 14°C / 16°C
- Goiânia (GO): 21°C / 35°C
- Manaus (AM): 27°C / 35°C
- Porto Alegre (RS): 8°C / 14°C
- Rio de Janeiro (RJ): 20°C / 24°C
- Salvador (BA): 23°C / 27°C
- São Paulo (SP): 13°C / 18°C