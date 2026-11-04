Previsão do tempo nesta quinta-feira: frente fria traz risco de temporais para São Paulo

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A quinta-feira, 5 de novembro, será de aumento da instabilidade em São Paulo devido à aproximação de uma frente fria. Chuva com trovoadas, temporais e rajadas de vento são esperados no estado, capital e em outras regiões do Brasil. Confira a previsão detalhada para o Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte e saiba onde estão os maiores riscos climáticos.

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A previsão do tempo para esta quinta-feira, 5 de novembro, indica aumento da instabilidade em São Paulo com a aproximação de uma frente fria. A chuva ganha força desde as primeiras horas do dia e pode vir acompanhada de trovoadas, temporais isolados e rajadas de vento.

No estado paulista, as pancadas atingem principalmente o sudoeste, centro, sul e nordeste durante a madrugada e a manhã. À tarde, a chuva continua em grande parte do território, com maior risco de temporais no sul, sudoeste e litoral. Na costa paulista, as rajadas podem variar entre 50 e 70 km/h.

Na cidade de São Paulo, a madrugada terá muitas nuvens. O sol aparece entre nuvens pela manhã, mas a instabilidade aumenta durante a tarde, com pancadas e trovoadas que continuam à noite. Os termômetros variam entre 18°C e 28°C.

Como fica a previsão do tempo por região?

Sul: Paraná e Santa Catarina começam o dia com chuva e risco de temporais. No Paraná, as precipitações podem ser moderadas a fortes desde a madrugada e continuar até a noite. O oeste e o norte catarinense também podem ter chuva intensa. No Rio Grande do Sul, a tendência é de diminuição das instabilidades. Rajadas chegam a 70 km/h no litoral do Paraná e de Santa Catarina.

Sudeste: São Paulo concentra boa parte das instabilidades, mas Minas Gerais e Rio de Janeiro também podem registrar chuva forte. O Sul de Minas, Triângulo Mineiro e oeste mineiro ficam sujeitos a pancadas mais intensas. No Rio, podem ocorrer temporais isolados no interior. Espírito Santo e nordeste de Minas permanecem mais estáveis.

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Centro-Oeste: Mato Grosso do Sul terá chuva moderada a forte desde cedo, especialmente no sul, sudoeste e sudeste. À tarde, as instabilidades avançam sobre Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. Há risco de temporais e de volumes elevados de chuva em pontos do sudoeste sul-mato-grossense.

Nordeste: calor e tempo firme predominam em grande parte da região. Oeste da Bahia, centro-sul do Maranhão e áreas do Piauí podem registrar pancadas isoladas moderadas a fortes. No oeste do Rio Grande do Norte e da Paraíba, a umidade pode cair para 12% a 20%.

Norte: Acre, Amazonas, Rondônia, sudoeste e leste do Pará e Tocantins terão condições para pancadas moderadas a fortes, principalmente à tarde. No sul de Rondônia, há risco de temporais localizados. Norte do Pará e Amapá terão tempo mais estável.

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Super El Niño: o que você precisa saber

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quinta-feira, 5 de novembro:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 21°C / 32°C



Brasília (DF): 21°C / 30°C



Curitiba (PR): 17°C / 25°C



Florianópolis (SC): 21°C / 24°C



Goiânia (GO): 22°C / 33°C



Manaus (AM): 25°C / 31°C



Porto Alegre (RS): 19°C / 25°C



Rio de Janeiro (RJ): 24°C / 37°C



Salvador (BA): 24°C / 34°C



São Paulo (SP): 18°C / 28°C

Onde estão os maiores riscos nesta quinta-feira?

Os principais pontos de atenção ficam no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, onde a frente fria e o transporte de umidade favorecem chuva forte, trovoadas e temporais.

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Em São Paulo, o risco aumenta especialmente no sul, sudoeste e litoral, enquanto a capital terá pancadas com trovoadas entre a tarde e a noite.