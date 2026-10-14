Previsão do tempo nesta quinta-feira, 15: São Paulo pode ter chuva intensa e risco de alagamentos

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A quinta-feira, 15 de outubro, reserva temporais e grandes volumes de chuva, especialmente para São Paulo e o Sudeste, devido à combinação de umidade e sistemas de baixa pressão. A capital paulista terá um dia chuvoso praticamente do início ao fim, com risco de alagamentos. Confira a previsão completa para todo o país.

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A previsão do tempo para esta quinta-feira, 15 de outubro, coloca São Paulo entre os principais pontos de atenção do país. A combinação de muita umidade, calor e sistemas de baixa pressão favorece a formação de nuvens carregadas e temporais no Sudeste, com possibilidade de grandes volumes de chuva em pouco tempo.

Em São Paulo, a chuva começa nas primeiras horas e deve persistir principalmente no sul, litoral e centro-leste do estado. Vale do Ribeira, Itapetininga, Itu, Jundiaí, Grande São Paulo e Vale do Paraíba estão entre as áreas com maior risco de chuva intensa, alagamentos, enxurradas e inundações.

Na capital paulista, a quinta-feira será chuvosa praticamente do início ao fim do dia. O Climatempo estima acumulado próximo de 60 milímetros, com temperaturas entre 17°C e 25°C. A chuva persistente por várias horas aumenta a possibilidade de transtornos em pontos vulneráveis da cidade.

Como fica a previsão do tempo por região?

Sul: a chuva perde força no Paraná, mas Santa Catarina e Rio Grande do Sul ainda terão áreas de instabilidade. O litoral dos dois estados concentra maior possibilidade de chuva moderada a forte e temporais, com rajadas que podem atingir 70 km/h no litoral médio gaúcho.

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Sudeste: é uma das regiões com maior instabilidade. Além de São Paulo, Minas Gerais terá risco de temporais no Sul de Minas, Triângulo Mineiro e Zona da Mata. No Rio de Janeiro, a chuva ganha intensidade ao longo do dia. O Espírito Santo também terá aumento da nebulosidade e das condições para precipitação.

Centro-Oeste: pancadas moderadas a fortes atingem Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. À tarde, aumenta o risco de temporais, com rajadas entre 50 e 70 km/h em partes de Mato Grosso e Goiás.

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Nordeste: calor e baixa umidade continuam predominando no interior. Os índices podem cair para 12% a 20% entre o leste do Piauí e o oeste de Pernambuco. No oeste da Bahia, porém, a umidade aumenta e algumas pancadas voltam a ocorrer.

Norte: Amazonas, Pará, Acre e Rondônia terão condições para pancadas moderadas a fortes. O sudeste amazonense e o sul do Pará concentram maior risco de temporais, enquanto outras áreas permanecem quentes e abafadas.

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Onde estão os maiores riscos nesta quinta-feira?

O centro-leste de São Paulo concentra um dos cenários mais preocupantes, devido à previsão de chuva persistente e volumosa. Na capital e na Grande São Paulo, acumulados próximos de 60 milímetros aumentam o risco de alagamentos e inundações. Minas Gerais e Rio de Janeiro também podem registrar temporais, enquanto áreas do Sul e do Centro-Oeste permanecem sujeitas a chuva forte e rajadas de vento.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quinta-feira, 15 de outubro:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 19°C / 30°C



Brasília (DF): 20°C / 29°C



Curitiba (PR): 17°C / 23°C



Florianópolis (SC): 19°C / 23°C



Goiânia (GO): 21°C / 30°C



Manaus (AM): 27°C / 33°C



Porto Alegre (RS): 19°C / 21°C



Rio de Janeiro (RJ): 22°C / 29°C



Salvador (BA): 24°C / 30°C



São Paulo (SP): 17°C / 25°C