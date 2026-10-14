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Previsão do tempo nesta quinta-feira, 15: São Paulo pode ter chuva intensa e risco de alagamentos

Vale do Ribeira, Itapetininga, Itu, Jundiaí, Grande São Paulo e Vale do Paraíba estão entre as áreas com maior risco

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 out 2026, 18h00
Pedestrians face rain in the old center of Sao Paulo, Brazil, on Thursday night during the summer. (Photo by Cris Faga/NurPhoto via Getty Images)
 (NurPhoto/Getty Images)
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A previsão do tempo para esta quinta-feira, 15 de outubro, coloca São Paulo entre os principais pontos de atenção do país. A combinação de muita umidade, calor e sistemas de baixa pressão favorece a formação de nuvens carregadas e temporais no Sudeste, com possibilidade de grandes volumes de chuva em pouco tempo.

Em São Paulo, a chuva começa nas primeiras horas e deve persistir principalmente no sul, litoral e centro-leste do estado. Vale do Ribeira, Itapetininga, Itu, Jundiaí, Grande São Paulo e Vale do Paraíba estão entre as áreas com maior risco de chuva intensa, alagamentos, enxurradas e inundações.

Na capital paulista, a quinta-feira será chuvosa praticamente do início ao fim do dia. O Climatempo estima acumulado próximo de 60 milímetros, com temperaturas entre 17°C e 25°C. A chuva persistente por várias horas aumenta a possibilidade de transtornos em pontos vulneráveis da cidade.

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Como fica a previsão do tempo por região?

Sul: a chuva perde força no Paraná, mas Santa Catarina e Rio Grande do Sul ainda terão áreas de instabilidade. O litoral dos dois estados concentra maior possibilidade de chuva moderada a forte e temporais, com rajadas que podem atingir 70 km/h no litoral médio gaúcho.

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Sudeste: é uma das regiões com maior instabilidade. Além de São Paulo, Minas Gerais terá risco de temporais no Sul de Minas, Triângulo Mineiro e Zona da Mata. No Rio de Janeiro, a chuva ganha intensidade ao longo do dia. O Espírito Santo também terá aumento da nebulosidade e das condições para precipitação.

Centro-Oeste: pancadas moderadas a fortes atingem Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. À tarde, aumenta o risco de temporais, com rajadas entre 50 e 70 km/h em partes de Mato Grosso e Goiás.

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Nordeste: calor e baixa umidade continuam predominando no interior. Os índices podem cair para 12% a 20% entre o leste do Piauí e o oeste de Pernambuco. No oeste da Bahia, porém, a umidade aumenta e algumas pancadas voltam a ocorrer.

Norte: Amazonas, Pará, Acre e Rondônia terão condições para pancadas moderadas a fortes. O sudeste amazonense e o sul do Pará concentram maior risco de temporais, enquanto outras áreas permanecem quentes e abafadas.

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Onde estão os maiores riscos nesta quinta-feira?

O centro-leste de São Paulo concentra um dos cenários mais preocupantes, devido à previsão de chuva persistente e volumosa. Na capital e na Grande São Paulo, acumulados próximos de 60 milímetros aumentam o risco de alagamentos e inundações. Minas Gerais e Rio de Janeiro também podem registrar temporais, enquanto áreas do Sul e do Centro-Oeste permanecem sujeitas a chuva forte e rajadas de vento.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quinta-feira, 15 de outubro:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 19°C / 30°C
  • Brasília (DF): 20°C / 29°C
  • Curitiba (PR): 17°C / 23°C
  • Florianópolis (SC): 19°C / 23°C
  • Goiânia (GO): 21°C / 30°C
  • Manaus (AM): 27°C / 33°C
  • Porto Alegre (RS): 19°C / 21°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 22°C / 29°C
  • Salvador (BA): 24°C / 30°C
  • São Paulo (SP): 17°C / 25°C
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TAGS:
Clima
Previsão do tempo
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