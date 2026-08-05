Previsão do tempo nesta quinta, 6: chuva avança sobre São Paulo e calor chega a 35°C no Rio

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A quinta-feira, 6 de agosto, traz uma frente fria para o Sul do Brasil, com risco de temporais, ventania e granizo. São Paulo e Rio de Janeiro terão pancadas de chuva, após altas temperaturas no RJ. As demais regiões apresentam contrastes, com chuva no litoral nordestino e partes da Amazônia, e tempo seco em outras áreas. Confira os detalhes e se prepare!

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A previsão do tempo para esta quinta-feira, 6 de agosto, indica avanço de uma frente fria pelo Sul do Brasil, com risco de temporais, ventania e granizo. A formação de um ciclone extratropical próximo à costa do Rio Grande do Sul reforça as instabilidades.

No Sudeste, São Paulo terá pancadas de chuva entre a tarde e a noite, enquanto o Rio de Janeiro pode registrar máxima de 35°C antes da chegada das instabilidades. Parte de Minas Gerais também terá chuva, mas Belo Horizonte seguirá com tempo firme.

Nas demais regiões, o Centro-Oeste terá contraste entre chuva em Mato Grosso do Sul e ar seco nos outros estados. No Nordeste, a precipitação ficará concentrada no litoral, enquanto o Norte terá pancadas em áreas da Amazônia.

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Previsão por região do país:

Sudeste

A cidade de São Paulo começa o dia com sol, mas terá pancadas de chuva moderadas a fortes à tarde e à noite, com máxima de 28°C. No Rio de Janeiro, os termômetros podem chegar a 35°C antes da chuva. O sul e a Zona da Mata de Minas Gerais também terão instabilidades.

Sul

A frente fria aumenta o risco de temporais no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. Há previsão de chuva forte, granizo e rajadas de vento que podem alcançar 90 km/h. Também existe possibilidade de tornado no noroeste gaúcho e no oeste catarinense.

Centro-Oeste

Mato Grosso do Sul terá pancadas de chuva, com risco de temporais no extremo sul. Em Goiás, Mato Grosso e no Distrito Federal, o tempo permanece quente e seco, com baixos índices de umidade.

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Nordeste

A chuva ficará concentrada no litoral, principalmente entre Rio Grande do Norte e Alagoas, além de trechos entre Porto Seguro e Salvador. No interior, o tempo segue firme, quente e seco.

Norte

Pancadas de chuva moderadas a fortes atingem áreas do Amazonas, de Roraima, do Amapá e do Pará. Tocantins, sul do Pará e sudoeste do Amazonas terão tempo mais seco.

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quinta-feira, 6 de agosto:

Fonte: Climatempo

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Belo Horizonte (MG): 14°C / 29°C

Brasília (DF): 14°C / 27°C

Curitiba (PR): 15°C / 24°C

Florianópolis (SC): 17°C / 24°C

Goiânia (GO): 18°C / 32°C

Manaus (AM): 25°C / 34°C

Porto Alegre (RS): 18°C / 28°C

Rio de Janeiro (RJ): 19°C / 35°C

Salvador (BA): 21°C / 29°C

São Paulo (SP): 17°C / 28°C

Riscos climáticos:

Os principais riscos estão concentrados na Região Sul, com possibilidade de temporais, chuva intensa, granizo e rajadas de vento de até 90 km/h. Há ainda possibilidade de tornado no noroeste gaúcho e no oeste catarinense.

São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul também podem registrar chuva forte e ventania. Já áreas do Centro-Oeste, do interior do Nordeste e de parte do Norte terão baixos níveis de umidade relativa do ar.