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Previsão do tempo nesta quinta, 2: temporais ameaçam o Sul e São Paulo terá calor

capital paulista terá sol entre poucas nuvens e tempo firme

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 jul 2026, 17h00
Calor em São Paulo pode chegar a 35ºC e bater novo recorde. Tempo seco e quente deve continuar até quinta-feira (21)
 (Reinaldo Marques/Frame/VEJA/VEJA)
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A previsão do tempo para esta quinta-feira, 2 de julho, mantém o Sul do Brasil em alerta para chuva intensa e temporais. Uma frente fria posicionada sobre a região sustenta as instabilidades principalmente entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Enquanto o Sul enfrenta risco de acumulados elevados e queda nas temperaturas, grande parte do Sudeste e do Centro-Oeste terá tempo firme, ensolarado e seco. Nessas áreas, a umidade relativa do ar pode atingir níveis críticos durante a tarde, aumentando a necessidade de hidratação e de cuidados com a exposição prolongada ao sol.

Na cidade de São Paulo, a quinta-feira será de tempo firme, com predomínio de sol entre poucas nuvens. A temperatura máxima pode chegar aos 27°C, e há previsão de rajadas moderadas de vento. O avanço da frente fria aumenta a nebulosidade no sul e no litoral sul do estado entre o fim da tarde e a noite, mas a capital não aparece entre as áreas com previsão de chuva.

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Previsão do tempo por região do Brasil:

Sul

A Região Sul continuará sob influência da frente fria, com chuva moderada a forte e temporais desde a manhã na metade norte e no litoral do Rio Grande do Sul, nos Vales, na Costa Doce, na Região Metropolitana de Porto Alegre e no centro-oeste e sul de Santa Catarina. À tarde, as instabilidades alcançam também o extremo sul e o sudoeste do Paraná, com alerta de perigo para acumulados elevados no norte gaúcho. Uma massa de ar polar provoca queda acentuada das temperaturas no Rio Grande do Sul, enquanto o Paraná terá temperaturas mais altas.

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Sudeste

O tempo permanece firme em praticamente todo o Sudeste, com sol entre poucas nuvens e sem chuva significativa. A circulação de umidade marítima pode provocar aumento da nebulosidade e chuva fraca e passageira no litoral do Espírito Santo e em áreas do leste e nordeste de Minas Gerais. Há possibilidade de nevoeiro isolado durante o amanhecer, enquanto as tardes ficam mais quentes.

Centro-Oeste

O Centro-Oeste terá predomínio de tempo firme, seco e quente, com pouca nebulosidade e redução da umidade relativa do ar durante a tarde. Os índices podem ficar abaixo dos 20% entre o oeste de Goiás e o leste de Mato Grosso. No sul e sudoeste de Mato Grosso do Sul, o avanço da massa de ar polar provoca queda de temperatura e aumento da nebulosidade, além da possibilidade de chuva fraca e isolada no oeste e sudoeste do estado.

Nordeste

A chuva permanece concentrada na faixa litorânea entre o Rio Grande do Norte e Ilhéus, no sul da Bahia, com precipitações de intensidade fraca a moderada e possibilidade de chuva forte entre os litorais potiguar e paraibano, em Sergipe e no extremo norte da costa baiana. Também pode chover no litoral do Maranhão, com maior intensidade no noroeste do estado. No interior, predomina o tempo seco, e a umidade pode ficar abaixo dos 20% no noroeste da Bahia e no extremo sul do Maranhão e do Piauí. O mar seguirá agitado em grande parte da costa leste.

Norte

O calor, a elevada umidade e a atuação da Zona de Convergência Intertropical favorecem pancadas de chuva com trovoadas em grande parte do Amazonas, Roraima e Amapá, além do norte e litoral do Pará e da metade oeste do Acre. A chuva pode ser moderada a forte, com risco de temporais no extremo oeste do Amazonas e do Acre, no oeste de Roraima e no norte e litoral do Amapá. Rondônia, Tocantins e o restante do Pará terão tempo mais seco, com umidade abaixo dos 20% no interior tocantinense e em áreas próximas às divisas com Maranhão, Piauí e Bahia.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quinta, 2:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 13°C / 27ºC
  • Brasília (DF): 12°C / 25°C
  • Curitiba (PR): 14°C / 24°C
  • Florianópolis (SC): 13°C / 18°C
  • Goiânia (GO): 17°C / 28°C
  • Manaus (AM): 24°C / 31°C
  • Porto Alegre (RS): 9°C / 14°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 16°C / 31°C
  • Salvador (BA): 22°C / 28°C
  • São Paulo (SP): 16°C / 27°C
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Clima
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