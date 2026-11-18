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A previsão do tempo para esta quinta-feira, 19 de novembro, indica instabilidades em diversas regiões do Brasil. Há risco de temporais no Rio Grande do Sul, com possibilidade de granizo e rajadas de vento acima de 90 km/h. Chuva forte também é esperada no Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Em São Paulo, o dia será quente com pancadas à tarde e noite. Fique atento às atualizações para sua região.

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A previsão do tempo para esta quinta-feira, 19 de novembro, indica manutenção das instabilidades em diferentes áreas do Brasil. Uma área de baixa pressão entre o Paraguai e o norte da Argentina mantém o tempo instável no Sul, enquanto chuva forte também pode atingir pontos do Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste.

Em São Paulo, a chuva tende a diminuir nas áreas centrais e no leste do estado, mas ainda são esperadas pancadas no oeste paulista e nas regiões próximas às divisas com Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Na capital, o dia será quente, com temperaturas entre 19°C e 32°C.

Na cidade de São Paulo, as pancadas são esperadas principalmente durante a tarde e à noite, depois de um período de aquecimento. No restante do país, o principal alerta está no Rio Grande do Sul, onde temporais podem provocar granizo e rajadas superiores a 90 km/h.

Como fica a previsão do tempo por região?

Sul: a chuva atinge o oeste do Paraná e áreas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. No estado gaúcho, há risco de temporais isolados, granizo e rajadas acima de 90 km/h, especialmente no centro, norte e nordeste, com maior atenção durante a noite. No centro-sul do Rio Grande do Sul, a precipitação tende a ser menos intensa.

As máximas chegam perto de 31°C em Porto Alegre e ficam em torno de 29°C em Curitiba e Florianópolis.

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Sudeste: a instabilidade ganha força principalmente no centro e norte de Minas Gerais, no interior do Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Os maiores volumes são esperados no centro-norte mineiro.

Em São Paulo, a chuva perde força no centro e no leste, mas ainda pode ocorrer no oeste e perto das divisas com Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Na capital paulista, os termômetros variam entre 19°C e 32°C, com pancadas durante a tarde e à noite. No Rio de Janeiro, a máxima pode chegar a 35°C; Vitória alcança 32°C e Belo Horizonte, 27°C.

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Centro-Oeste: o calor e a umidade mantêm condições para pancadas em toda a região. A chuva pode ganhar força no Distrito Federal, centro e norte de Goiás, Pantanal e sul de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso.

As temperaturas permanecem elevadas, com máxima de 35°C em Cuiabá, 28°C em Goiânia e 27°C em Brasília.

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Nordeste: a chuva fica menos abrangente e volumosa do que nos dias anteriores, mas ainda pode ser forte no interior e sul da Bahia, no sul do Maranhão e do Piauí, no oeste de Pernambuco e em Sergipe. Nas demais áreas, há períodos de sol e variação de nuvens.

O calor continua intenso, com máxima de 37°C em Teresina, 33°C em Fortaleza e São Luís e 30°C em Salvador.

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Norte: são previstas pancadas em Tocantins, sul do Pará, centro do Amazonas — incluindo Manaus —, Acre, Rondônia e sul de Roraima. A chuva deve ser menos frequente no centro e litoral do Pará e no sul do Amapá.

As temperaturas seguem elevadas, com 38°C em Boa Vista, 35°C em Manaus e Porto Velho e 34°C em Belém.

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Super El Niño: o que você precisa saber

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quinta-feira, 19 de novembro:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 19°C / 27°C



Brasília (DF): 19°C / 27°C



Curitiba (PR): 19°C / 29°C



Florianópolis (SC): 22°C / 28°C



Goiânia (GO): 20°C / 27°C



Manaus (AM): 27°C / 35°C



Porto Alegre (RS): 21°C / 31°C

Rio de Janeiro (RJ): 22°C / 35°C



Salvador (BA): 23°C / 30°C



São Paulo (SP): 19°C / 32°C

Onde estão os maiores riscos nesta quinta-feira?

O principal cenário de atenção está no Rio Grande do Sul, onde a atuação da área de baixa pressão favorece temporais isolados. Há possibilidade de granizo e rajadas superiores a 90 km/h, principalmente no centro, norte e nordeste do estado durante a noite.

No Sudeste, centro e norte de Minas Gerais concentram os maiores volumes previstos, enquanto Espírito Santo e interior do Rio de Janeiro também permanecem sob instabilidade. No Centro-Oeste, a chuva pode ganhar força principalmente em Goiás, Distrito Federal e áreas do Pantanal.

No Nordeste, embora a precipitação fique menos abrangente, o interior e o sul da Bahia continuam entre as áreas com possibilidade de chuva forte, assim como pontos do Maranhão, Piauí, Pernambuco e Sergipe.