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Previsão do tempo nesta quinta, 16: temporais severos colocam o Rio Grande do Sul em alerta

Segundo o Climatempo, frente fria avança pelo Sul; São Paulo terá mínima de 9°C

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jul 2026, 17h00
Chuva
 (Divulgação/Getty Images)
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A previsão do tempo para esta quinta-feira, 16 de julho, acende um alerta para o Rio Grande do Sul. De acordo com o Climatempo, o avanço de uma frente fria sobre o Sul do Brasil provoca uma mudança importante nas condições meteorológicas e aumenta o risco de temporais severos no estado.

Enquanto o Sul entra em um período de instabilidade, um bloqueio atmosférico sobre o Oceano Atlântico mantém o tempo firme em grande parte do Sudeste e do Centro-Oeste. No Nordeste, a circulação marítima favorece chuva na faixa leste, e, no Norte, o calor e a elevada disponibilidade de umidade continuam estimulando pancadas de chuva em vários estados.

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Na cidade de São Paulo, a quinta-feira começa com possibilidade de nevoeiro durante a madrugada. Ao longo do dia, o predomínio será de sol, sem previsão de chuva significativa, e a temperatura máxima pode chegar aos 25°C. A umidade relativa do ar, porém, cai durante a tarde na Região Metropolitana, exigindo atenção à hidratação.

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Previsão do tempo por região do país:

Sul

A Região Sul terá mudança importante no tempo, principalmente no Rio Grande do Sul. Entre o fim da manhã e o fim do dia, o avanço de uma frente fria favorece temporais entre a Campanha, o Oeste, o Sudoeste, o Centro e o Sul gaúcho. Há risco de chuva forte, rajadas de vento acima de 90 km/h, queda de granizo, tempestades severas, acumulados elevados no extremo sudoeste, parte da Campanha e litoral sul. Em Santa Catarina e no Paraná, o tempo permanece firme, com sol e temperaturas em elevação, sobretudo no oeste dos estados.

Sudeste

O Sudeste terá tempo estável em praticamente toda a região,. O sol predomina entre poucas nuvens, sem previsão de chuva significativa, com exceção de pontos do litoral do Espírito Santo e do extremo nordeste de Minas Gerais, onde pode chover de forma fraca e isolada. No litoral norte capixaba, a precipitação pode ser moderada. As temperaturas sobem à tarde, mas áreas do litoral, sul e leste paulista, boa parte do Rio de Janeiro, sul e centro-leste mineiro e sul capixaba terão marcas mais amenas. A umidade fica baixa em áreas de São Paulo e Minas Gerais, podendo atingir níveis entre 12% e 20% no extremo norte mineiro.

Centro-Oeste

O Centro-Oeste segue com predomínio de sol, calor e tempo seco em Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, sem previsão de chuva. No Mato Grosso, a umidade amazônica combinada ao aquecimento do dia favorece pancadas isoladas entre a tarde e a noite no norte, noroeste e oeste do estado, com chuva de moderada a forte intensidade. O noroeste de Goiás, na divisa com Tocantins, também pode registrar instabilidades. Nas demais áreas, o ar seco predomina, com umidade entre 20% e 30% no centro-sul e leste de Goiás, no Distrito Federal e no leste de Mato Grosso do Sul.

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Nordeste

O tempo mantém instável na faixa leste do Nordeste. Há previsão de chuva entre o litoral de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, com possibilidade de precipitação moderada a forte e risco de temporais entre os litorais da Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Entre o sul da Bahia e Salvador, as instabilidades aumentam ao longo do dia e podem provocar chuva mais intensa. Também há previsão de chuva no oeste e norte do Maranhão, Piauí e Ceará. No interior, predomina o tempo firme, com sol entre poucas nuvens e baixa umidade à tarde, principalmente no centro-oeste da Bahia e no interior do Piauí.

Norte

O calor e a elevada disponibilidade de umidade mantêm as pancadas de chuva em grande parte da Região Norte. Há previsão de chuva no Amazonas, Pará, oeste e sul de Roraima, norte de Rondônia, sul e leste do Amapá, além do extremo norte e sudoeste do Tocantins, na divisa com Goiás. As pancadas podem vir acompanhadas de trovoadas e ter intensidade moderada a forte. No restante de Rondônia, no Acre e no extremo oeste do Amazonas, a chuva ocorre de forma mais fraca. Já no restante do Tocantins e no noroeste do Pará, o tempo fica mais estável, com predomínio de sol, embora não se descarte chuva isolada e fraca.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quinta, 16 de julho:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 9°C / 22°C
  • Brasília (DF): 13°C / 25°C
  • Curitiba (PR): 7°C / 22°C
  • Florianópolis (SC): 13°C / 21°C
  • Goiânia (GO): 18°C / 29°C
  • Manaus (AM): 25°C / 31°C
  • Porto Alegre (RS): 10°C / 27°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 11°C / 26°C
  • Salvador (BA): 22°C / 27°C
  • São Paulo (SP): 9°C / 25°C

Temporais, vento forte e baixa umidade exigem atenção

O maior risco meteorológico desta quinta-feira está concentrado no Rio Grande do Sul, onde os temporais podem ser severos e vir acompanhados de vento acima de 90 km/h, granizo, chuva volumosa e possibilidade de fenômenos como microexplosões e tornados. Em áreas sob tempestade, a orientação é evitar locais abertos, não se abrigar sob árvores e acompanhar os alertas meteorológicos.

No interior do Sudeste, do Centro-Oeste e do Nordeste, a baixa umidade relativa do ar exige cuidados durante a tarde. A recomendação é reforçar a hidratação, evitar atividades físicas intensas nos horários mais secos e redobrar a atenção com crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.

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