Previsão do tempo nesta quinta, 13: temperaturas aumentam no Rio e São Paulo; Sul terá temporais

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A quinta-feira, 13 de agosto, terá contrastes climáticos. Chuvas fortes avançam sobre o Sul, com risco de temporais em RS e SC. Já o Sudeste e Centro-Oeste registram aumento das temperaturas e tempo seco, com umidade baixa. No litoral nordestino e partes do Norte, há risco de temporais isolados. São Paulo terá sol e máximas de 29°C. Fique atento aos riscos regionais.

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A previsão do tempo para esta quinta-feira, 13 de agosto, será marcada pelo avanço da chuva forte sobre a Região Sul e pelo aumento das temperaturas em boa parte do Sudeste e do Centro-Oeste.

Em São Paulo, a mudança mais perceptível será o aquecimento. A circulação dos ventos passa a ocorrer de norte e noroeste, reduzindo a sensação de frio registrada no início da semana. Na capital paulista, o Climatempo prevê predomínio de sol, poucas nuvens e temperatura máxima de até 29°C.

O país terá contrastes importantes ao longo desta quinta-feira. Enquanto Rio Grande do Sul e Santa Catarina enfrentam risco de chuva forte e acumulados elevados, áreas do Centro-Oeste entram em um período de veranico, com temperaturas acima da média. No Nordeste, há risco de temporais em parte do litoral, e, no Norte, as chuvas mais fortes ficam concentradas principalmente no Amazonas e em Roraima.

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Previsão por região do país:

Sul

O Rio Grande do Sul e Santa Catarina terão chuva forte e temporais, com possibilidade de acumulados elevados entre o sul catarinense e o nordeste gaúcho. O Paraná também terá aumento das instabilidades, principalmente no sul, litoral e oeste. Rajadas podem variar entre 50 e 70 km/h no litoral médio gaúcho.

Sudeste

O Sudeste terá aquecimento com a mudança na direção dos ventos. São Paulo e Rio de Janeiro ainda podem começar o dia com maior nebulosidade, mas o tempo tende a ficar mais seco. Há possibilidade de chuva fraca no litoral paulista e fluminense e de precipitação isolada no Sul de Minas.

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No interior, o calor aumenta e a baixa umidade chama atenção. Os índices podem variar entre 20% e 30% no norte e centro de São Paulo, Triângulo Mineiro e oeste e noroeste de Minas Gerais.

Centro-Oeste

O Centro-Oeste terá predomínio de sol, calor e tempo seco. O veranico mantém temperaturas que podem ficar até 3°C acima da média climatológica, enquanto a umidade varia entre 20% e 30% em diversas áreas. Há possibilidade de chuva no sul e sudoeste de Mato Grosso do Sul e no oeste de Mato Grosso.

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Nordeste

As áreas do litoral norte baiano, de Sergipe e do sul de Alagoas vão ter aumento nas chuvas, com risco de temporais. Em Salvador e no Recôncavo, a chuva tende a ser mais fraca. No interior, seguem o calor e a baixa umidade, com índices entre 20% e 30% em várias áreas.

Norte

As precipitações mais intensas ficam concentradas no oeste e norte do Amazonas e em Roraima, com possibilidade de temporais isolados. Também pode chover forte em pontos do Pará, Rondônia e Amapá. Nas demais áreas, predomina o tempo firme e quente, enquanto Tocantins e partes do Pará registram umidade entre 20% e 30%.

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quinta-feira, 13 de agosto:

Fonte: Climatempo

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Belo Horizonte (MG): 17°C / 29°C



Brasília (DF): 19°C / 31°C



Curitiba (PR): 13°C / 25°C



Florianópolis (SC): 16°C / 19°C



Goiânia (GO): 19°C / 31°C



Manaus (AM): 26°C / 33°C



Porto Alegre (RS): 13°C / 16°C



Rio de Janeiro (RJ): 16°C / 32°C



Salvador (BA): 22°C / 29°C



São Paulo (SP): 15°C / 29°C

Quais são os principais riscos nesta quinta-feira?

O maior alerta está na Região Sul, especialmente entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde há risco de temporais e acumulados elevados de chuva. No Nordeste, o litoral entre Bahia, Sergipe e Alagoas também exige atenção para precipitações intensas.

No interior do Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e em parte do Norte, o problema será oposto: tempo seco, calor e baixa umidade relativa do ar. O cenário aumenta a atenção para os impactos do ar seco e para o risco de queimadas, sobretudo no Centro-Oeste.