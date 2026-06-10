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Previsão do tempo nesta quinta, 11: virada em São Paulo traz chuva e frio; veja estados afetados

Climatempo prevê instabilidade no Centro-Sul do país

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 17h00
Frio em São Paulo
 (Reprodução/Reprodução)
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A previsão do tempo para esta quinta-feira, 11, indica uma virada do tempo no Centro-Sul do Brasil, com avanço das instabilidades e queda nas temperaturas em parte do Sudeste. Segundo o Climatempo, a instabilidade ganha força por causa da combinação entre uma área de baixa pressão no interior do continente, um cavado em altitude e o transporte intenso de umidade. O cenário favorece chuva em parte do Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

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Em São Paulo, a mudança não deve se limitar à capital. A chuva atinge grande parte do estado, com intensidade moderada a forte em alguns momentos e possibilidade de temporais isolados, especialmente no sudoeste paulista. Na capital paulista, a máxima prevista é de 20°C, com períodos de chuva e muitas nuvens durante boa parte do dia.

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As regiões mais afetadas pela chuva

Sul

No Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a quinta-feira será de instabilidade generalizada. O Paraná deve ter chuva desde cedo, enquanto pancadas avançam pelo oeste e interior catarinense e pelo noroeste e interior gaúcho. Há risco de temporais com trovoadas, acumulados elevados e rajadas de vento entre 40 km/h e 50 km/h no norte e oeste paranaense.

Sudeste

Além de São Paulo, a chuva avança para Minas Gerais e Rio de Janeiro. No Rio, há aumento de nebulosidade e possibilidade de pancadas em boa parte do estado, inclusive na capital. Em Minas, a instabilidade atinge o Triângulo Mineiro, o sul do estado e áreas centrais ao longo do dia. O Espírito Santo e o norte mineiro devem ter tempo mais firme.

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Centro-Oeste

Mato Grosso do Sul concentra os maiores volumes da região, com chuva moderada a forte, trovoadas e temporais desde cedo em áreas do sul, sudoeste, sudeste e leste do estado. As pancadas avançam ao longo do dia para outras áreas sul-mato-grossenses, além do sul de Goiás e de Mato Grosso.

Nordeste e Norte

No Nordeste, a chuva fica mais concentrada no litoral, com pancadas entre Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Também há instabilidades no Maranhão, Piauí e Ceará. No Norte, as pancadas ocorrem principalmente entre a tarde e a noite, com temporais isolados em Roraima, norte do Amazonas, norte do Pará e Amapá.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quinta, 11:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 16°C / 22ºC
  • Brasília (DF): 17°C / 27°C
  • Curitiba (PR): 13°C / 18°C
  • Florianópolis (SC): 15°C / 20°C
  • Goiânia (GO): 18°C / 27°C
  • Manaus (AM): 24°C / 30°C
  • Porto Alegre (RS): 13°C / 17°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 17°C / 24°C
  • Salvador (BA): 21°C / 29°C
  • São Paulo (SP): 15°C / 20°C
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TAGS:
Clima
Previsão do tempo
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