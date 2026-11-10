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Previsão do tempo nesta quarta-feira: chuva volta a São Paulo e interior pode ter temporais

Instabilidades avançam pelo estado ao longo do dia

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 18h00
Vista noturna de uma rua molhada em cidade grande, com pedestres atravessando a faixa de segurança. Postes de luz acesos iluminam a cena, e edifícios altos com janelas iluminadas se erguem ao fundo.
Chuva em São Paulo (Faga Almeida/UCG/Getty Images)
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A previsão do tempo para esta quarta-feira, 11 de novembro, indica aumento das instabilidades em São Paulo. Depois de uma manhã com condições mais estáveis em muitas áreas, o aquecimento e a atuação de um cavado atmosférico favorecem a formação de pancadas de chuva ao longo do dia, com possibilidade de temporais isolados principalmente no interior paulista.

Na cidade de São Paulo, a madrugada terá muitas nuvens, enquanto o sol aparece entre a nebulosidade pela manhã. Durante a tarde, há previsão de chuva intercalada com aberturas de sol e, à noite, o céu volta a ficar bastante nublado. Os termômetros devem variar entre 14°C e 26°C.

No restante do Brasil, a quarta-feira também será marcada por chuva em diferentes regiões. O principal ponto de atenção continua sendo o sul da Bahia, onde há risco de chuva persistente, temporais e acumulados elevados. Sul, Centro-Oeste e Norte também terão áreas sujeitas a pancadas fortes, raios, granizo e rajadas de vento.

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Como fica a previsão do tempo por região?

Sul: a chuva volta a avançar pelos três estados. Desde as primeiras horas do dia, as instabilidades atingem o sudoeste e a Campanha gaúcha, além do oeste de Santa Catarina e do Paraná. Durante a quarta-feira, a chuva se espalha e pode vir acompanhada de granizo e ventos fortes em pontos do Rio Grande do Sul. As rajadas podem superar 80 km/h no oeste, Missões e noroeste gaúcho.

Sudeste: a instabilidade aumenta principalmente no interior. Em São Paulo, há risco de chuva mais intensa no centro-norte, norte e noroeste do estado, com possibilidade de raios e queda isolada de granizo. Próximo às divisas com Mato Grosso do Sul e o Triângulo Mineiro, as rajadas podem variar entre 60 e 80 km/h. O litoral paulista também pode registrar chuva desde cedo. Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro terão áreas de instabilidade ao longo do dia.

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Centro-Oeste: praticamente toda a região terá condições para chuva. A partir da tarde, novas áreas de instabilidade se espalham por Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, com pancadas de moderada a forte intensidade e risco de temporais isolados. Campo Grande e áreas do Pantanal voltam a registrar chuva, assim como Cuiabá.

Nordeste: o maior alerta permanece no sul da Bahia, onde a chuva intensa e persistente continua nesta quarta-feira. A faixa entre Ilhéus e Porto Seguro apresenta condições de perigo e perigo extremo para precipitação volumosa. Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Sergipe também podem ter pancadas moderadas a fortes e temporais isolados.

Norte: calor e umidade favorecem a formação de nuvens carregadas. Amazonas, Acre, Rondônia, sul de Roraima, grande parte do Pará e Tocantins podem registrar chuva moderada a forte, com temporais isolados. O risco de instabilidades mais intensas se concentra sobretudo no sul da região e em áreas do noroeste e centro do Amazonas.

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Super El Niño: o que você precisa saber

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quarta-feira, 11 de novembro:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 15°C / 23°C
  • Brasília (DF): 19°C / 25°C
  • Curitiba (PR): 13°C / 23°C
  • Florianópolis (SC): 18°C / 23°C
  • Goiânia (GO): 20°C / 29°C
  • Manaus (AM): 24°C / 33°C
  • Porto Alegre (RS): 15°C / 28°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 18°C / 27°C
  • Salvador (BA): 25°C / 32°C
  • São Paulo (SP): 14°C / 26°C

Onde estão os maiores riscos nesta quarta-feira?

O sul da Bahia continua sendo a área de maior preocupação. Entre Ilhéus e Porto Seguro, a chuva intensa prevista desde a noite desta terça-feira pode avançar pela madrugada de quarta, com possibilidade de volumes expressivos. Mesmo durante o restante do dia, episódios de chuva forte ainda podem ocorrer em pontos isolados.

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Em São Paulo, a atenção se volta principalmente para o interior. Norte e noroeste paulista podem registrar pancadas acompanhadas por raios e granizo isolado, enquanto áreas próximas a Mato Grosso do Sul e Minas Gerais ficam sujeitas a rajadas entre 60 e 80 km/h. Na capital, a chuva deve aparecer sobretudo durante a tarde.

No Sul, temporais também podem produzir granizo e rajadas superiores a 80 km/h em áreas do Rio Grande do Sul. Já no Centro-Oeste e no Norte, o calor combinado à alta umidade mantém condições para chuva forte e tempestades isoladas durante a tarde e a noite.

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