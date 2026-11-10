Previsão do tempo nesta quarta-feira: chuva volta a São Paulo e interior pode ter temporais

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A previsão do tempo para quarta-feira, 11 de novembro, indica aumento das instabilidades em São Paulo, com pancadas de chuva e risco de temporais no interior. O Brasil registra chuva em várias regiões, com alerta máximo para o sul da Bahia devido a temporais persistentes e acumulados elevados.

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A previsão do tempo para esta quarta-feira, 11 de novembro, indica aumento das instabilidades em São Paulo. Depois de uma manhã com condições mais estáveis em muitas áreas, o aquecimento e a atuação de um cavado atmosférico favorecem a formação de pancadas de chuva ao longo do dia, com possibilidade de temporais isolados principalmente no interior paulista.

Na cidade de São Paulo, a madrugada terá muitas nuvens, enquanto o sol aparece entre a nebulosidade pela manhã. Durante a tarde, há previsão de chuva intercalada com aberturas de sol e, à noite, o céu volta a ficar bastante nublado. Os termômetros devem variar entre 14°C e 26°C.

No restante do Brasil, a quarta-feira também será marcada por chuva em diferentes regiões. O principal ponto de atenção continua sendo o sul da Bahia, onde há risco de chuva persistente, temporais e acumulados elevados. Sul, Centro-Oeste e Norte também terão áreas sujeitas a pancadas fortes, raios, granizo e rajadas de vento.

Como fica a previsão do tempo por região?

Sul: a chuva volta a avançar pelos três estados. Desde as primeiras horas do dia, as instabilidades atingem o sudoeste e a Campanha gaúcha, além do oeste de Santa Catarina e do Paraná. Durante a quarta-feira, a chuva se espalha e pode vir acompanhada de granizo e ventos fortes em pontos do Rio Grande do Sul. As rajadas podem superar 80 km/h no oeste, Missões e noroeste gaúcho.

Sudeste: a instabilidade aumenta principalmente no interior. Em São Paulo, há risco de chuva mais intensa no centro-norte, norte e noroeste do estado, com possibilidade de raios e queda isolada de granizo. Próximo às divisas com Mato Grosso do Sul e o Triângulo Mineiro, as rajadas podem variar entre 60 e 80 km/h. O litoral paulista também pode registrar chuva desde cedo. Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro terão áreas de instabilidade ao longo do dia.

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Centro-Oeste: praticamente toda a região terá condições para chuva. A partir da tarde, novas áreas de instabilidade se espalham por Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, com pancadas de moderada a forte intensidade e risco de temporais isolados. Campo Grande e áreas do Pantanal voltam a registrar chuva, assim como Cuiabá.

Nordeste: o maior alerta permanece no sul da Bahia, onde a chuva intensa e persistente continua nesta quarta-feira. A faixa entre Ilhéus e Porto Seguro apresenta condições de perigo e perigo extremo para precipitação volumosa. Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Sergipe também podem ter pancadas moderadas a fortes e temporais isolados.

Norte: calor e umidade favorecem a formação de nuvens carregadas. Amazonas, Acre, Rondônia, sul de Roraima, grande parte do Pará e Tocantins podem registrar chuva moderada a forte, com temporais isolados. O risco de instabilidades mais intensas se concentra sobretudo no sul da região e em áreas do noroeste e centro do Amazonas.

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Super El Niño: o que você precisa saber

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quarta-feira, 11 de novembro:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 15°C / 23°C



Brasília (DF): 19°C / 25°C



Curitiba (PR): 13°C / 23°C



Florianópolis (SC): 18°C / 23°C



Goiânia (GO): 20°C / 29°C

Manaus (AM): 24°C / 33°C



Porto Alegre (RS): 15°C / 28°C



Rio de Janeiro (RJ): 18°C / 27°C



Salvador (BA): 25°C / 32°C



São Paulo (SP): 14°C / 26°C

Onde estão os maiores riscos nesta quarta-feira?

O sul da Bahia continua sendo a área de maior preocupação. Entre Ilhéus e Porto Seguro, a chuva intensa prevista desde a noite desta terça-feira pode avançar pela madrugada de quarta, com possibilidade de volumes expressivos. Mesmo durante o restante do dia, episódios de chuva forte ainda podem ocorrer em pontos isolados.

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Em São Paulo, a atenção se volta principalmente para o interior. Norte e noroeste paulista podem registrar pancadas acompanhadas por raios e granizo isolado, enquanto áreas próximas a Mato Grosso do Sul e Minas Gerais ficam sujeitas a rajadas entre 60 e 80 km/h. Na capital, a chuva deve aparecer sobretudo durante a tarde.

No Sul, temporais também podem produzir granizo e rajadas superiores a 80 km/h em áreas do Rio Grande do Sul. Já no Centro-Oeste e no Norte, o calor combinado à alta umidade mantém condições para chuva forte e tempestades isoladas durante a tarde e a noite.