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Previsão do tempo nesta quarta-feira, 7: São Paulo ainda terá chuva e temporais voltam ao Sul

Rio Grande do Sul é o estado sob maior risco, com chuva forte e rajadas intensas

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 18h00
Chuva em São Paulo
Chuva forte e nebulosidade em São Paulo (Paulo Pinto/Agência Brasil)
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Previsão do tempo nesta quarta-feira, 7: São Paulo ainda terá chuva e temporais voltam ao Sul Priorize VEJA no Google

A previsão do tempo para esta quarta-feira, 7 de outubro, indica diminuição da instabilidade em parte do Sudeste e do Centro-Oeste, enquanto o Sul volta a enfrentar risco de temporais. Segundo o Climatempo, o Rio Grande do Sul concentra as condições mais severas, com possibilidade de chuva forte e rajadas de vento.

Em São Paulo, ainda pode chover. A capital terá possibilidade de precipitação isolada ao amanhecer, manhã nublada e novas pancadas com trovoadas durante a tarde. As temperaturas variam entre 18°C e 25°C. No estado, a chuva perde força, mas ainda pode atingir o Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, litoral e áreas do norte e nordeste paulista.

O cenário no restante do Brasil varia entre temporais no Sul, pancadas isoladas no Centro-Oeste e no Norte e tempo predominantemente quente e seco no Nordeste.

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Como fica a previsão do tempo por região?

Sul: o risco de temporais aumenta no Rio Grande do Sul entre a tarde e a noite, com chuva forte também em áreas do oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. No sudoeste gaúcho, as rajadas podem chegar a 90 km/h.

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Sudeste: além de São Paulo, há previsão de chuva em áreas de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. No Sul de Minas, podem ocorrer pancadas moderadas a fortes e temporais isolados.

Centro-Oeste: a instabilidade diminui, mas ainda há chance de chuva em Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso. O calor predomina durante a tarde.

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Nordeste: o tempo segue predominantemente seco e quente. A umidade pode cair para valores muito baixos, especialmente no Piauí.

Norte: Amazonas, Rondônia, Roraima e Acre podem registrar pancadas de chuva. Tocantins e Pará terão predomínio de tempo mais quente e seco.

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Onde está o maior risco de temporais?

O principal alerta desta quarta-feira está no Sul do país, sobretudo no Rio Grande do Sul. O sudoeste do estado pode registrar volumes elevados de chuva e rajadas intensas. Em São Paulo, apesar da redução da instabilidade, ainda há possibilidade de temporais isolados em algumas áreas.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quarta-feira, 7 de outubro:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 19°C / 30°C
  • Brasília (DF): 19°C / 30°C
  • Curitiba (PR): 14°C / 25°C
  • Florianópolis (SC): 19°C / 21°C
  • Goiânia (GO): 21°C / 33°C
  • Manaus (AM): 26°C / 35°C
  • Porto Alegre (RS): 16°C / 27°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 22°C / 27°C
  • Salvador (BA): 21°C / 31°C
  • São Paulo (SP): 18°C / 25°C
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TAGS:
Clima
Previsão do tempo
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