Previsão do tempo nesta quarta, 4: São Paulo terá calor e ar seco; temporais atingem o Sul
Risco de chuva forte exige atenção no Rio Grande do Sul
A previsão do tempo para esta terça-feira, 4, indica mais um dia de sol, calor e baixa umidade em São Paulo. Segundo o Climatempo, a capital paulista terá predomínio de sol entre muitas nuvens, sem expectativa de chuva, e os termômetros podem chegar aos 26°C.
O tempo seco também predomina na maior parte do Sudeste, do Centro-Oeste e do interior do Nordeste. Nessas áreas, uma massa de ar seco dificulta a formação de nuvens carregadas, eleva as temperaturas e reduz os índices de umidade relativa do ar durante a tarde.
O cenário mais preocupante será observado no Sul. A atuação de uma frente fria, associada a uma área de baixa pressão no oceano e a outros sistemas atmosféricos, favorece chuva forte e temporais principalmente no Rio Grande do Sul. Áreas do litoral nordestino e da Região Norte também podem registrar pancadas intensas.
Previsão por região do país:
Região Sudeste: calor e baixa umidade
O tempo firme predomina em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Há possibilidade de chuva isolada no Espírito Santo e no nordeste mineiro. A umidade fica baixa em áreas do interior, enquanto as temperaturas permanecem elevadas.
Região Sul: temporais no Rio Grande do Sul
Uma frente fria provoca chuva forte e temporais no Rio Grande do Sul, com avanço das instabilidades ao longo do dia. O sul e o oeste de Santa Catarina também podem registrar pancadas. No Paraná, o tempo segue firme na maior parte do estado.
Região Centro-Oeste: tempo seco e calor
A massa de ar seco mantém o sol, o calor e a baixa umidade em grande parte da região. Há possibilidade de chuva isolada no oeste e no sul de Mato Grosso do Sul e no sudoeste de Mato Grosso.
Região Nordeste: chuva forte no litoral
A chuva ganha força entre o litoral da Bahia e o Rio Grande do Norte, com risco de temporais entre Paraíba e Pernambuco. No interior, o tempo permanece seco, quente e com baixos índices de umidade.
Região Norte: pancadas isoladas
A chuva pode ocorrer com intensidade moderada a forte em Roraima, no Amazonas, no Amapá e em áreas do Pará e de Rondônia. Tocantins e parte do interior da região seguem com tempo firme, calor e baixa umidade.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta terça-feira, 4 de agosto:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 13°C / 27°C
- Brasília (DF): 16°C / 27°C
- Curitiba (PR): 13°C / 25°C
- Florianópolis (SC): 16°C / 26°C
- Goiânia (GO): 19°C / 30°C
- Manaus (AM): 25°C / 33°C
- Porto Alegre (RS): 18°C / 25°C
- Rio de Janeiro (RJ): 16°C / 32°C
- Salvador (BA): 22°C / 27°C
- São Paulo (SP): 15°C / 26°C
Riscos climáticos e orientações
No Rio Grande do Sul, o risco de chuva forte e temporais exige atenção. Durante tempestades, a orientação é evitar áreas abertas, não permanecer perto de árvores ou estruturas vulneráveis e nunca atravessar ruas ou estradas alagadas.
No litoral da Paraíba e de Pernambuco e em áreas do Norte, as pancadas intensas também podem provocar alagamentos pontuais, raios e rajadas de vento.
Em São Paulo e nas demais áreas com baixa umidade, é importante aumentar a ingestão de água, evitar exercícios físicos intensos durante as horas mais quentes e não provocar queimadas. Crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias exigem cuidados especiais.