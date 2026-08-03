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Previsão do tempo nesta quarta, 4: São Paulo terá calor e ar seco; temporais atingem o Sul

Risco de chuva forte exige atenção no Rio Grande do Sul

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 ago 2026, 17h28
Calor em SP
Calor em SP (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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A previsão do tempo para esta terça-feira, 4, indica mais um dia de sol, calor e baixa umidade em São Paulo. Segundo o Climatempo, a capital paulista terá predomínio de sol entre muitas nuvens, sem expectativa de chuva, e os termômetros podem chegar aos 26°C.

O tempo seco também predomina na maior parte do Sudeste, do Centro-Oeste e do interior do Nordeste. Nessas áreas, uma massa de ar seco dificulta a formação de nuvens carregadas, eleva as temperaturas e reduz os índices de umidade relativa do ar durante a tarde.

O cenário mais preocupante será observado no Sul. A atuação de uma frente fria, associada a uma área de baixa pressão no oceano e a outros sistemas atmosféricos, favorece chuva forte e temporais principalmente no Rio Grande do Sul. Áreas do litoral nordestino e da Região Norte também podem registrar pancadas intensas.

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Previsão por região do país:

Região Sudeste: calor e baixa umidade

O tempo firme predomina em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Há possibilidade de chuva isolada no Espírito Santo e no nordeste mineiro. A umidade fica baixa em áreas do interior, enquanto as temperaturas permanecem elevadas.

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Região Sul: temporais no Rio Grande do Sul

Uma frente fria provoca chuva forte e temporais no Rio Grande do Sul, com avanço das instabilidades ao longo do dia. O sul e o oeste de Santa Catarina também podem registrar pancadas. No Paraná, o tempo segue firme na maior parte do estado.

Região Centro-Oeste: tempo seco e calor

A massa de ar seco mantém o sol, o calor e a baixa umidade em grande parte da região. Há possibilidade de chuva isolada no oeste e no sul de Mato Grosso do Sul e no sudoeste de Mato Grosso.

Região Nordeste: chuva forte no litoral

A chuva ganha força entre o litoral da Bahia e o Rio Grande do Norte, com risco de temporais entre Paraíba e Pernambuco. No interior, o tempo permanece seco, quente e com baixos índices de umidade.

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Região Norte: pancadas isoladas

A chuva pode ocorrer com intensidade moderada a forte em Roraima, no Amazonas, no Amapá e em áreas do Pará e de Rondônia. Tocantins e parte do interior da região seguem com tempo firme, calor e baixa umidade.

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta terça-feira, 4 de agosto:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 13°C / 27°C
  • Brasília (DF): 16°C / 27°C
  • Curitiba (PR): 13°C / 25°C
  • Florianópolis (SC): 16°C / 26°C
  • Goiânia (GO): 19°C / 30°C
  • Manaus (AM): 25°C / 33°C
  • Porto Alegre (RS): 18°C / 25°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 16°C / 32°C
  • Salvador (BA): 22°C / 27°C
  • São Paulo (SP): 15°C / 26°C

Riscos climáticos e orientações

No Rio Grande do Sul, o risco de chuva forte e temporais exige atenção. Durante tempestades, a orientação é evitar áreas abertas, não permanecer perto de árvores ou estruturas vulneráveis e nunca atravessar ruas ou estradas alagadas.

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No litoral da Paraíba e de Pernambuco e em áreas do Norte, as pancadas intensas também podem provocar alagamentos pontuais, raios e rajadas de vento.

Em São Paulo e nas demais áreas com baixa umidade, é importante aumentar a ingestão de água, evitar exercícios físicos intensos durante as horas mais quentes e não provocar queimadas. Crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias exigem cuidados especiais.

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Clima
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