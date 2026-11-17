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A previsão do tempo para esta quarta-feira, 18 de novembro, aponta para continuidade das instabilidades em várias regiões do Brasil. Pancadas fortes podem atingir Sul, Sudeste (especialmente interior de SP e MG) e Centro-Oeste. O sul da Bahia permanece em alerta máximo devido aos altos volumes de chuva dos últimos dias e risco de novos transtornos. Temperaturas elevadas persistem em diversas capitais.

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A previsão do tempo para esta quarta-feira, 18 de novembro, indica continuidade das instabilidades em diferentes áreas do Brasil. Pancadas localmente fortes podem atingir o Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste, enquanto o sul da Bahia permanece em situação de atenção após os elevados volumes de chuva registrados nos últimos dias.

Em São Paulo, as pancadas se concentram principalmente no centro-oeste e no norte do estado, onde existe possibilidade de chuva forte. Na capital paulista, o sol e o calor favorecem pancadas durante a tarde, mas a probabilidade de chuva é menor do que no interior.

No restante do país, uma frente fria mantém instabilidades no Sul, enquanto temporais isolados atingem áreas do Centro-Oeste. No Nordeste, a maior preocupação continua no sul da Bahia, onde o solo permanece saturado e novos episódios de chuva podem provocar transtornos.

Como fica a previsão do tempo por região?

Sul: a frente fria que avançou pelo Rio Grande do Sul mantém as instabilidades principalmente no centro e no norte gaúchos. Também podem ocorrer pancadas localmente fortes no oeste e no centro-oeste de Santa Catarina e do Paraná. No leste catarinense e paranaense, incluindo Florianópolis e Curitiba, a chuva tende a ser mais isolada. Já o sul do Rio Grande do Sul terá períodos de tempo mais firme.

Apesar da passagem da frente fria, o Climatempo não prevê uma queda significativa das temperaturas. As máximas podem chegar a 31°C em Porto Alegre e a 29°C em Curitiba e Florianópolis.

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Sudeste: as pancadas mais frequentes se concentram no centro-oeste e no norte de São Paulo, no Triângulo Mineiro e no centro-norte de Minas Gerais, com possibilidade de chuva forte. O norte do Espírito Santo também permanece instável. No Rio de Janeiro, na Zona da Mata mineira e em outras áreas capixabas, a chuva tende a ocorrer de maneira mais isolada.

Na capital paulista, o sol e o calor favorecem pancadas à tarde, mas a chuva será menos provável do que em áreas do interior. Entre as capitais do Sudeste citadas pelo Climatempo, as máximas variam de 28°C em Belo Horizonte a 31°C em Vitória e no Rio de Janeiro.

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Centro-Oeste: Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal terão pancadas de chuva e temporais isolados. As instabilidades ficam mais concentradas no norte de Goiás e no norte e nordeste de Mato Grosso. Em Mato Grosso do Sul, a maior possibilidade de chuva ocorre no norte e no noroeste, enquanto outras áreas terão períodos de sol entre nuvens e precipitação irregular.

O calor continua presente na região. As máximas previstas chegam a 34°C em Cuiabá, 33°C em Campo Grande e 26°C em Brasília.

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Nordeste: a chuva se espalha pela faixa leste e alcança Sergipe, além do Agreste e do Sertão de Alagoas e Pernambuco. Os maiores volumes ficam concentrados no sul da Bahia e na faixa entre Bahia e Sergipe.

No sul baiano, o solo permanece saturado depois dos acumulados muito elevados dos últimos dias e de transbordamentos de córregos e riachos. A continuidade da precipitação mantém o risco de novos transtornos. Rajadas de vento também podem ocorrer na faixa leste entre Bahia, Sergipe e Alagoas.

Norte: há previsão de pancadas no Amazonas, Acre, Rondônia, Tocantins, sul do Pará e Amapá. A Zona de Convergência Intertropical favorece o retorno da chuva ao Amapá, enquanto Roraima terá tempo mais firme, apesar da possibilidade de precipitações isoladas.

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O calor continua intenso, com máximas de 37°C em Boa Vista, 36°C em Manaus e Porto Velho e 34°C em Macapá.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quarta-feira, 18 de novembro:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 18°C / 28°C



Brasília (DF): 19°C / 26°C



Curitiba (PR): 17°C / 29°C



Florianópolis (SC): 21°C / 26°C



Goiânia (GO): 21°C / 29°C



Manaus (AM): 27°C / 36°C



Porto Alegre (RS): 21°C / 31°C



Rio de Janeiro (RJ): 21°C / 31°C



Salvador (BA): 24°C / 29°C



São Paulo (SP): 19°C / 30°C

Onde estão os maiores riscos nesta quarta-feira?

O sul da Bahia continua sendo uma das áreas de maior preocupação. Depois de dias de chuva volumosa, o solo permanece saturado e já houve transbordamentos de córregos e riachos. A persistência da precipitação nesta quarta-feira aumenta o risco de novos transtornos.

No Sul, pancadas localmente fortes podem atingir áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Já no Centro-Oeste, a atenção fica voltada principalmente para Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, onde são esperados temporais isolados.

No Sudeste, centro-oeste e norte de São Paulo, Triângulo Mineiro e centro-norte de Minas Gerais concentram as condições mais favoráveis para chuva forte.