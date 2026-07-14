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Previsão do tempo nesta quarta, 15: São Paulo terá nevoeiro e interior segue com clima seco

Segundo o Climatempo, Norte e Nordeste concentram chuva forte e risco de temporais

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2026, 17h00
Frio São Paulo - Baixas temperaturas
Pedestres se protegem do frio na região central de São Paulo (Rovena Rosa/Agência Brasil)
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A previsão do tempo para esta quarta-feira, 15, indica uma mudança gradual no tempo em parte do Brasil. A massa de ar frio que atuou nos últimos dias começa a perder intensidade, permitindo a entrada de ar mais quente sobre o centro-sul do país.

Mesmo com a elevação das temperaturas durante a tarde, o interior do Brasil continua sob influência do tempo seco. Sul, Sudeste e grande parte do Centro-Oeste terão predomínio de sol, enquanto as instabilidades ficam concentradas principalmente entre o Norte e o Nordeste.

Como fica a previsão do tempo em São Paulo

A capital paulista começa a quarta-feira com possibilidade de nevoeiro durante a madrugada, condição que pode reduzir temporariamente a visibilidade nas primeiras horas do dia. Pela manhã, o sol aparece entre bastante nuvens e ganha mais espaço no decorrer do dia.

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A máxima prevista para São Paulo é de 21°C. No estado, o tempo permanece firme na maior parte das áreas, com elevação das temperaturas principalmente no oeste e no noroeste paulista. A umidade relativa do ar diminui durante a tarde na faixa norte do estado.

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Previsão do tempo por região do país:

Sul

A Região Sul terá tempo firme em praticamente todas as áreas, sob influência de uma massa de ar frio e seco associada a um sistema de alta pressão no oceano. O amanhecer ainda será frio, com chance de geada isolada na Serra Catarinense, mas as temperaturas sobem durante a tarde em relação aos últimos dias. Há possibilidade de chuva fraca e isolada apenas no litoral do Paraná e de Santa Catarina, enquanto rajadas de vento entre 50 e 70 km/h podem atingir o litoral sul catarinense.

Sudeste

O Sudeste terá tempo estável em praticamente toda a região, com predomínio de sol entre poucas nuvens durante a tarde. Nas primeiras horas do dia, há condição para geada na Serra da Mantiqueira, e o litoral paulista, fluminense e capixaba pode registrar maior nebulosidade por causa da umidade marítima. A umidade relativa do ar cai durante a tarde, especialmente na faixa norte paulista, no Triângulo Mineiro e no norte de Minas Gerais. O mar segue agitado entre os litorais do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.

Centro-Oeste

O Centro-Oeste segue com tempo firme na maior parte da região, sol predominante e aumento do calor durante a tarde. Em Mato Grosso, a combinação entre calor e umidade pode provocar pancadas moderadas a fortes na faixa norte do estado ao longo do dia, enquanto as demais áreas permanecem sem chuva. A umidade relativa do ar continua baixa no centro-sul de Goiás, no norte, leste e sudoeste de Mato Grosso do Sul e no sudeste de Mato Grosso.

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Nordeste

O Nordeste terá chuva forte em áreas do litoral e instabilidades em parte do interior. Ventos marítimos e o fluxo de umidade associado ao deslocamento de uma frente fria na altura da costa da Bahia favorecem pancadas de moderada a forte intensidade no litoral baiano, entre Ilhéus e o litoral norte, além do nordeste da Bahia e de Sergipe. As instabilidades também aumentam em Alagoas e na faixa litorânea entre Pernambuco e Rio Grande do Norte. Há risco de temporais na faixa central, oeste e leste do Maranhão, na faixa litorânea de Sergipe e no litoral sul de Alagoas.

Norte

No Norte, o calor, a elevada umidade e a circulação de ventos em diferentes níveis da atmosfera favorecem a formação de áreas de instabilidade. Há previsão de pancadas de chuva em grande parte do Amazonas, Pará, Roraima e litoral do Amapá, com intensidade moderada a forte em alguns pontos. No Tocantins, as instabilidades aumentam desde cedo e há risco de temporais no norte do estado e no leste do Pará. As temperaturas sobem durante a tarde e o tempo permanece abafado.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quarta, 15 de julho:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 9°C / 21°C
  • Brasília (DF): 12°C / 26°C
  • Curitiba (PR): 9°C / 19°C
  • Florianópolis (SC): 12°C / 21°C
  • Goiânia (GO): 18°C / 30°C
  • Manaus (AM): 24°C / 30°C
  • Porto Alegre (RS): 10°C / 21°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 13°C / 24°C
  • Salvador (BA): 21°C / 27°C
  • São Paulo (SP): 9°C / 22°C

Tempo seco e temporais exigem atenção

No interior do país, a baixa umidade do ar exige cuidados durante as horas mais quentes da tarde, especialmente em áreas do Sudeste e do Centro-Oeste. A recomendação é reforçar a hidratação e evitar atividades físicas prolongadas nos períodos mais secos.

No Norte e no Nordeste, a atenção se volta para pancadas fortes e temporais localizados. No litoral nordestino, as rajadas de vento podem variar entre 40 e 50 km/h em grande parte da região e chegar a 70 km/h no norte da Bahia, no centro-oeste de Pernambuco e entre o litoral norte baiano e a faixa litorânea de Alagoas.

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