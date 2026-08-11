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Previsão do tempo nesta quarta, 12: São Paulo chega a 23°C e chuva forte ameaça o Sul

Capital paulista terá sol entre nuvens; Rio Grande do Sul e Santa Catarina enfrentam risco de temporais

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 ago 2026, 17h00
São Paulo (SP), 30/01/2025 - Chuva leve no final da tarde no Vale do Anhangabaú, centro de São Paulo. Foto:
Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo (Paulo Pinto/Agência Brasil)
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Enquanto o Rio Grande do Sul e Santa Catarina ficam sob risco de chuva volumosa, trovoadas e temporais, o interior do país continua enfrentando calor, tempo firme e baixos índices de umidade nesta quarta-feira, 12. No Sudeste, o ar frio e úmido transportado do oceano ainda mantém muita nebulosidade e temperaturas mais amenas em algumas áreas.

Em São Paulo, o tempo começa a ficar mais firme após dias de frio e maior nebulosidade. Na capital, o sol aparece entre muitas nuvens e, ao longo da quarta-feira, o céu tende a abrir mais. A temperatura máxima pode alcançar 23°C, segundo o Climatempo.

No restante do país, os principais pontos de atenção são a chuva forte no Sul e em áreas do Nordeste e Norte, além da baixa umidade no Centro-Oeste e no interior de estados do Sudeste e Nordeste. Em algumas localidades, os índices podem atingir níveis entre 12% e 20%, enquanto rajadas de vento podem chegar a 70 km/h em áreas nordestinas.

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Previsão por região do país:

Sul

O Rio Grande do Sul terá chuva moderada a forte, trovoadas e risco de temporais em várias áreas. Há possibilidade de acumulados elevados no oeste, região central, Serra e nordeste gaúcho. No sul de Santa Catarina, também existe risco de temporais e chuva volumosa. No litoral do Paraná, a chuva será fraca e isolada.

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Sudeste

A entrada de ar frio e úmido mantém muita nebulosidade e possibilidade de chuva fraca e isolada em áreas de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. O frio é mais sentido nas faixas litorâneas e no leste da região, enquanto o interior permanece mais quente e seco.

No Rio de Janeiro, a máxima pode chegar a 25°C. Em Belo Horizonte, o tempo fica firme, com aumento de nuvens à tarde e máxima de 28°C.

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Centro-Oeste

O tempo seco predomina no Centro-Oeste, com calor e poucas nuvens em grande parte da região. No leste e interior de Mato Grosso, a umidade pode cair para valores entre 12% e 20%. Pancadas isoladas podem ocorrer no noroeste e oeste mato-grossense.

Nordeste

A chuva ganha força entre Salvador e o litoral de Sergipe, onde existe risco de temporais. Também há previsão de chuva moderada a forte entre Pernambuco e Alagoas e em partes do Maranhão e Ceará. No interior, prevalecem calor e baixa umidade. Rajadas podem chegar a 70 km/h em pontos da Bahia, Piauí e litoral do Rio Grande do Norte.

Norte

Há previsão de chuva moderada a forte e trovoadas em áreas do Amazonas, além do norte de Rondônia e Roraima e de partes do Pará. No Acre, a chuva será fraca. O calor continua predominando e, no Tocantins, a umidade pode variar entre 20% e 30%.

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Super El Niño: o que você precisa saber

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quarta-feira, 12 de agosto:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 16°C / 28°C
  • Brasília (DF): 18°C / 30°C
  • Curitiba (PR): 9°C / 20°C
  • Florianópolis (SC): 14°C / 17°C
  • Goiânia (GO): 21°C / 32°C
  • Manaus (AM): 25°C / 33°C
  • Porto Alegre (RS): 12°C / 15°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 17°C / 25°C
  • Salvador (BA): 22°C / 27°C
  • São Paulo (SP): 13°C / 23°C

Quais são os principais riscos nesta quarta-feira?

O maior alerta está no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, onde há risco de temporais e acumulados elevados de chuva. Partes do Nordeste e do Norte também podem registrar precipitações fortes. Já no Centro-Oeste e em áreas do interior do Sudeste e Nordeste, a preocupação será a baixa umidade do ar, acompanhada de temperaturas elevadas.

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