Previsão do tempo: mudança em São Paulo e temporais no Sul marcam esta quinta, 27
Rio Grande do Sul volta a enfrentar chuva forte e rajadas de vento de até 90 km/h
A previsão do tempo para esta quinta-feira, 27, indica tempo firme na cidade de São Paulo. Segundo o Climatempo, o sol aparece entre poucas nuvens durante o dia e a máxima pode chegar aos 28°C, em contraste com áreas de outros estados do Sudeste que ainda terão condições para chuva forte.
No estado paulista, há previsão de pancadas de chuva no início do dia em áreas do leste, nordeste e em alguns pontos mais ao norte. Em grande parte do interior, porém, o tempo segue mais firme. Mesmo com as instabilidades localizadas, o calor continua presente em boa parte do Sudeste durante a tarde.
No restante do país, a quinta-feira será marcada por fortes contrastes. A aproximação de uma frente fria aumenta as instabilidades no Rio Grande do Sul, com chuva forte, temporais e ventos intensos, enquanto Centro-Oeste, interior do Nordeste e parte do Norte enfrentam calor e baixa umidade.
Previsão do tempo por região nesta quinta-feira
Sul
A chuva volta a ganhar força no Rio Grande do Sul, com risco de temporais, acumulados elevados e rajadas de vento que podem chegar a 90 km/h. As instabilidades também alcançam o sul de Santa Catarina no fim do dia.
Sudeste
O Sudeste terá chuva em áreas de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, com risco de temporais isolados. Em São Paulo, as pancadas ficam restritas a pontos do leste, nordeste e norte do estado no começo do dia. Na capital, o tempo fica firme, com sol entre poucas nuvens e máxima de 28°C.
Centro-Oeste
O calor e o tempo seco predominam no Centro-Oeste. A umidade pode cair para valores entre 20% e 30% em várias áreas. Cuiabá pode chegar aos 39°C, enquanto Campo Grande alcança 34°C.
Nordeste
O litoral e o leste de parte do Nordeste podem registrar chuva fraca a moderada, enquanto o interior segue quente e seco. A umidade pode cair para a faixa entre 12% e 20% no extremo sul do Maranhão, e rajadas de vento podem alcançar 70 km/h em alguns pontos.
Norte
A chuva ganha força principalmente em Roraima e no Amazonas, com possibilidade de temporais isolados no norte amazonense. Nas demais áreas, predominam calor e tempo firme, com baixa umidade no Tocantins e no sul do Pará.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quinta-feira, 27 de agosto:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 16°C / 23°C
- Brasília (DF): 17°C / 30°C
- Curitiba (PR): 13°C / 26°C
- Florianópolis (SC): 18°C / 22°C
- Goiânia (GO): 20°C / 33°C
- Manaus (AM): 27°C / 36°C
- Porto Alegre (RS): 15°C / 28°C
- Rio de Janeiro (RJ): 18°C / 28°C
- Salvador (BA): 21°C / 30°C
- São Paulo (SP): 15°C / 28°C