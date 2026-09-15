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Previsão do tempo: frio marca a quarta, 16, em São Paulo; veja a mínima e a máxima, segundo o Climatempo

Capital paulista terá tempo fechado, enquanto outras áreas do Sudeste enfrentam risco de temporais

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 18h00
Warmly dressed pedestrians face the cold on Paulista Avenue in Sao Paulo, Brazil, on June 30, 2023. (Photo by Cris Faga/NurPhoto via Getty Images)
Mulheres se protegem do frio em São Paulo (Cris Faga/NurPhoto/Getty Images)
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A cidade de São Paulo terá mais um dia de temperaturas baixas nesta quarta-feira, 16. Segundo o Climatempo, o tempo permanece fechado na capital, com possibilidade de garoa desde as primeiras horas da manhã até a noite. A temperatura máxima não deve passar dos 18°C, mantendo a sensação de frio ao longo do dia.

No restante do estado, a instabilidade será mais significativa em áreas centrais, no leste, nordeste e litoral paulista, onde há previsão de chuva de moderada a forte intensidade desde o início do dia. O maior risco de temporais isolados se concentra no litoral norte de São Paulo. As temperaturas permanecem mais agradáveis no centro-sul paulista.

O cenário de instabilidade também alcança outros pontos do Sudeste, enquanto o Sul permanece sob influência de uma massa de ar frio, com possibilidade de geada. Já em partes do Centro-Oeste, Nordeste e Norte, o calor e a baixa umidade continuam entre os principais destaques da previsão para esta quarta-feira.

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Como fica a previsão do tempo em São Paulo

Na capital paulista, a quarta-feira será marcada por céu fechado, garoa e frio, com máxima prevista de 18°C. A garoa pode ocorrer desde cedo e persistir até o período da noite.

Em outras áreas do estado, a circulação de umidade vinda do oceano, combinada com outros sistemas atmosféricos, mantém as condições para chuva. Regiões centrais, leste, nordeste e litoral podem registrar precipitação de moderada a forte intensidade, com atenção especial para o litoral norte, onde há maior risco de temporais isolados.

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Previsão do tempo por região do Brasil

Sul: tempo firme predomina, com temperaturas mais amenas. Há possibilidade de geada em áreas de Santa Catarina e da Serra Gaúcha, além de chuva pontual no litoral de Paraná e Santa Catarina.

Sudeste: chuva moderada a forte atinge áreas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, com risco de temporais isolados em alguns pontos.

Centro-Oeste: predomínio de sol e calor. Pancadas isoladas podem atingir Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal, enquanto a umidade fica baixa no oeste de Mato Grosso do Sul.

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Nordeste: tempo firme e calor dominam boa parte da região. Há chuva em trechos do litoral e no extremo sul da Bahia, enquanto a umidade pode ficar abaixo de 12% em alguns pontos do interior.

Norte: chuva moderada a forte atinge principalmente Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia. Nas demais áreas, predominam calor e tempo firme.

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Chuva forte e risco de temporais no Sudeste

A quarta-feira exige maior atenção em partes do Sudeste. O Climatempo prevê chuva de moderada a forte intensidade em áreas de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais.

O risco de temporais isolados é maior no litoral norte paulista, na Serra e no centro-norte do Rio de Janeiro e no sul do Espírito Santo. Na capital fluminense, a chuva pode ocorrer a qualquer momento e a máxima prevista é de 22°C.

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Sul pode ter geada

No Sul, uma massa de ar frio associada a um sistema de alta pressão mantém o tempo firme em praticamente toda a região. Durante a madrugada, porém, existe possibilidade de geada no interior e sul de Santa Catarina, em pontos do norte catarinense e na Serra Gaúcha.

As temperaturas continuam amenas. Porto Alegre pode registrar máxima de 17°C, enquanto Curitiba deve chegar aos 18°C.

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quarta-feira, 16 de setembro:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 16°C / 28°C
  • Brasília (DF): 18°C / 31°C
  • Curitiba (PR): 11°C / 18°C
  • Florianópolis (SC): 14°C / 19°C
  • Goiânia (GO): 20°C / 33°C
  • Manaus (AM): 28°C / 35°C
  • Porto Alegre (RS): 10°C / 16°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 18°C / 22°C
  • Salvador (BA): 22°C / 31°C
  • São Paulo (SP): 13°C / 18°C
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Clima
Previsão do tempo
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