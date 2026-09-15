Previsão do tempo: frio marca a quarta, 16, em São Paulo; veja a mínima e a máxima, segundo o Climatempo
Capital paulista terá tempo fechado, enquanto outras áreas do Sudeste enfrentam risco de temporais
A cidade de São Paulo terá mais um dia de temperaturas baixas nesta quarta-feira, 16. Segundo o Climatempo, o tempo permanece fechado na capital, com possibilidade de garoa desde as primeiras horas da manhã até a noite. A temperatura máxima não deve passar dos 18°C, mantendo a sensação de frio ao longo do dia.
No restante do estado, a instabilidade será mais significativa em áreas centrais, no leste, nordeste e litoral paulista, onde há previsão de chuva de moderada a forte intensidade desde o início do dia. O maior risco de temporais isolados se concentra no litoral norte de São Paulo. As temperaturas permanecem mais agradáveis no centro-sul paulista.
O cenário de instabilidade também alcança outros pontos do Sudeste, enquanto o Sul permanece sob influência de uma massa de ar frio, com possibilidade de geada. Já em partes do Centro-Oeste, Nordeste e Norte, o calor e a baixa umidade continuam entre os principais destaques da previsão para esta quarta-feira.
Como fica a previsão do tempo em São Paulo
Na capital paulista, a quarta-feira será marcada por céu fechado, garoa e frio, com máxima prevista de 18°C. A garoa pode ocorrer desde cedo e persistir até o período da noite.
Em outras áreas do estado, a circulação de umidade vinda do oceano, combinada com outros sistemas atmosféricos, mantém as condições para chuva. Regiões centrais, leste, nordeste e litoral podem registrar precipitação de moderada a forte intensidade, com atenção especial para o litoral norte, onde há maior risco de temporais isolados.
Previsão do tempo por região do Brasil
Sul: tempo firme predomina, com temperaturas mais amenas. Há possibilidade de geada em áreas de Santa Catarina e da Serra Gaúcha, além de chuva pontual no litoral de Paraná e Santa Catarina.
Sudeste: chuva moderada a forte atinge áreas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, com risco de temporais isolados em alguns pontos.
Centro-Oeste: predomínio de sol e calor. Pancadas isoladas podem atingir Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal, enquanto a umidade fica baixa no oeste de Mato Grosso do Sul.
Nordeste: tempo firme e calor dominam boa parte da região. Há chuva em trechos do litoral e no extremo sul da Bahia, enquanto a umidade pode ficar abaixo de 12% em alguns pontos do interior.
Norte: chuva moderada a forte atinge principalmente Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia. Nas demais áreas, predominam calor e tempo firme.
Chuva forte e risco de temporais no Sudeste
A quarta-feira exige maior atenção em partes do Sudeste. O Climatempo prevê chuva de moderada a forte intensidade em áreas de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais.
O risco de temporais isolados é maior no litoral norte paulista, na Serra e no centro-norte do Rio de Janeiro e no sul do Espírito Santo. Na capital fluminense, a chuva pode ocorrer a qualquer momento e a máxima prevista é de 22°C.
Sul pode ter geada
No Sul, uma massa de ar frio associada a um sistema de alta pressão mantém o tempo firme em praticamente toda a região. Durante a madrugada, porém, existe possibilidade de geada no interior e sul de Santa Catarina, em pontos do norte catarinense e na Serra Gaúcha.
As temperaturas continuam amenas. Porto Alegre pode registrar máxima de 17°C, enquanto Curitiba deve chegar aos 18°C.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quarta-feira, 16 de setembro:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 16°C / 28°C
- Brasília (DF): 18°C / 31°C
- Curitiba (PR): 11°C / 18°C
- Florianópolis (SC): 14°C / 19°C
- Goiânia (GO): 20°C / 33°C
- Manaus (AM): 28°C / 35°C
- Porto Alegre (RS): 10°C / 16°C
- Rio de Janeiro (RJ): 18°C / 22°C
- Salvador (BA): 22°C / 31°C
- São Paulo (SP): 13°C / 18°C