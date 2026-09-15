Previsão do tempo: frio marca a quarta, 16, em São Paulo; veja a mínima e a máxima, segundo o Climatempo

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São Paulo terá mais um dia de temperaturas baixas, céu fechado e garoa nesta quarta, com máxima de 18°C. A instabilidade também atinge o restante do estado, com chuva forte e risco de temporais no litoral. O Sudeste enfrenta precipitação intensa, enquanto o Sul registra frio e geada. Outras regiões do país têm sol e calor.

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A cidade de São Paulo terá mais um dia de temperaturas baixas nesta quarta-feira, 16. Segundo o Climatempo, o tempo permanece fechado na capital, com possibilidade de garoa desde as primeiras horas da manhã até a noite. A temperatura máxima não deve passar dos 18°C, mantendo a sensação de frio ao longo do dia.

No restante do estado, a instabilidade será mais significativa em áreas centrais, no leste, nordeste e litoral paulista, onde há previsão de chuva de moderada a forte intensidade desde o início do dia. O maior risco de temporais isolados se concentra no litoral norte de São Paulo. As temperaturas permanecem mais agradáveis no centro-sul paulista.

O cenário de instabilidade também alcança outros pontos do Sudeste, enquanto o Sul permanece sob influência de uma massa de ar frio, com possibilidade de geada. Já em partes do Centro-Oeste, Nordeste e Norte, o calor e a baixa umidade continuam entre os principais destaques da previsão para esta quarta-feira.

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Como fica a previsão do tempo em São Paulo

Na capital paulista, a quarta-feira será marcada por céu fechado, garoa e frio, com máxima prevista de 18°C. A garoa pode ocorrer desde cedo e persistir até o período da noite.

Em outras áreas do estado, a circulação de umidade vinda do oceano, combinada com outros sistemas atmosféricos, mantém as condições para chuva. Regiões centrais, leste, nordeste e litoral podem registrar precipitação de moderada a forte intensidade, com atenção especial para o litoral norte, onde há maior risco de temporais isolados.

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Previsão do tempo por região do Brasil

Sul: tempo firme predomina, com temperaturas mais amenas. Há possibilidade de geada em áreas de Santa Catarina e da Serra Gaúcha, além de chuva pontual no litoral de Paraná e Santa Catarina.

Sudeste: chuva moderada a forte atinge áreas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, com risco de temporais isolados em alguns pontos.

Centro-Oeste: predomínio de sol e calor. Pancadas isoladas podem atingir Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal, enquanto a umidade fica baixa no oeste de Mato Grosso do Sul.

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Nordeste: tempo firme e calor dominam boa parte da região. Há chuva em trechos do litoral e no extremo sul da Bahia, enquanto a umidade pode ficar abaixo de 12% em alguns pontos do interior.

Norte: chuva moderada a forte atinge principalmente Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia. Nas demais áreas, predominam calor e tempo firme.

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Chuva forte e risco de temporais no Sudeste

A quarta-feira exige maior atenção em partes do Sudeste. O Climatempo prevê chuva de moderada a forte intensidade em áreas de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais.

O risco de temporais isolados é maior no litoral norte paulista, na Serra e no centro-norte do Rio de Janeiro e no sul do Espírito Santo. Na capital fluminense, a chuva pode ocorrer a qualquer momento e a máxima prevista é de 22°C.

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Sul pode ter geada

No Sul, uma massa de ar frio associada a um sistema de alta pressão mantém o tempo firme em praticamente toda a região. Durante a madrugada, porém, existe possibilidade de geada no interior e sul de Santa Catarina, em pontos do norte catarinense e na Serra Gaúcha.

As temperaturas continuam amenas. Porto Alegre pode registrar máxima de 17°C, enquanto Curitiba deve chegar aos 18°C.

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quarta-feira, 16 de setembro:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 16°C / 28°C



Brasília (DF): 18°C / 31°C



Curitiba (PR): 11°C / 18°C



Florianópolis (SC): 14°C / 19°C



Goiânia (GO): 20°C / 33°C



Manaus (AM): 28°C / 35°C



Porto Alegre (RS): 10°C / 16°C



Rio de Janeiro (RJ): 18°C / 22°C



Salvador (BA): 22°C / 31°C



São Paulo (SP): 13°C / 18°C