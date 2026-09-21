Previsão do tempo: frente fria provoca chuva forte em São Paulo e em outras áreas do Sudeste nesta terça, 22

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São Paulo terá uma terça-feira chuvosa com queda nas temperaturas, variando entre 16°C e 23°C, devido ao avanço de uma frente fria. As pancadas podem ser fortes, com risco de temporais, especialmente à noite. O sistema também espalha instabilidades pelo Sudeste e partes do Centro-Oeste, enquanto o Sul vê a chuva diminuir, exceto no Paraná.

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A cidade de São Paulo terá uma terça-feira, 22, de chuva e queda nas temperaturas. Segundo o Climatempo, as pancadas começam nas primeiras horas do dia e podem ocorrer com moderada a forte intensidade, acompanhadas de trovoadas e risco de temporais, principalmente durante a noite. Os termômetros variam entre 16°C e 23°C.

A mudança no tempo ocorre com o avanço de uma frente fria pelo Sudeste. Em praticamente todo o estado de São Paulo, o céu permanece carregado e há condições para chuva ao longo do dia. As áreas de maior atenção incluem a Grande São Paulo, o centro-sul, a faixa leste, Vale do Paraíba, Campinas, Sorocaba, sul paulista e litoral. No oeste do estado, há condição para volumes elevados de chuva.

O sistema também espalha instabilidades por outros pontos do Sudeste e influencia parte do Centro-Oeste. No Sul, por outro lado, a chuva começa a perder força em algumas áreas com a entrada de ar mais seco, enquanto o Paraná ainda permanece sujeito a temporais.

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Previsão do tempo por região do Brasil

Sul: a chuva perde força gradualmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, mas o Paraná ainda pode registrar temporais e acumulados elevados. As temperaturas diminuem.

Sudeste: a frente fria provoca chuva forte em São Paulo e espalha instabilidades para Rio de Janeiro, Minas Gerais e sul do Espírito Santo. Há risco de temporais.

Centro-Oeste: chuva forte e temporais atingem principalmente Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e parte de Goiás. Outras áreas seguem com calor e baixa umidade.

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Nordeste: chuva permanece restrita principalmente ao litoral. No interior, predominam sol, calor e baixos índices de umidade.

Norte: pancadas fortes atingem áreas do Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima e Pará. Tocantins e outras áreas da região permanecem quentes e secas.

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Frente fria aumenta risco de temporais no Sudeste

O avanço da frente fria será o principal responsável pela mudança nas condições meteorológicas nesta terça-feira. Em São Paulo, a instabilidade aparece desde as primeiras horas e mantém condições para chuva forte em diferentes pontos do estado.

No Rio de Janeiro, a chuva se espalha pelo interior, Região Metropolitana e sul fluminense ao longo do dia. Em Minas Gerais, as instabilidades alcançam o Sul de Minas, a Zona da Mata e o Triângulo Mineiro, com possibilidade de chegar a Belo Horizonte no fim do dia.

O sul do Espírito Santo também passa a registrar pancadas, enquanto o centro e norte capixaba e grande parte de Minas Gerais ainda terão tempo firme.

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Centro-Oeste também tem risco de chuva forte

A aproximação da frente fria, combinada com outras instabilidades na atmosfera, aumenta as condições para chuva em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e parte de Goiás.

O Climatempo aponta risco de temporais no norte e centro-leste de Mato Grosso do Sul, extremo sul de Goiás e em áreas do sul, oeste e centro de Mato Grosso.

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Em Campo Grande, a chuva forte pode começar cedo, com possibilidade de temporais e volumes elevados ao longo do dia. A máxima prevista é de 27°C.

Enquanto isso, áreas do centro-norte de Goiás, Distrito Federal e partes do nordeste e leste de Mato Grosso permanecem sob forte calor e baixa umidade, com temperaturas que podem se aproximar dos 40°C.

Chuva diminui no Sul, mas Paraná ainda exige atenção

Depois de episódios de instabilidade, parte da Região Sul começa a registrar melhora do tempo nesta terça-feira. No Rio Grande do Sul, as pancadas ficam concentradas entre a madrugada e o início da manhã, especialmente no norte do estado, antes da entrada de uma massa de ar mais seco.

Em Santa Catarina, ainda há chuva principalmente no centro-oeste e norte, mas a tendência também é de redução da intensidade.

No Paraná, porém, a instabilidade permanece mais organizada. Áreas do centro, leste e metade norte do estado podem ter temporais isolados e volumes elevados de chuva.

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta terça-feira, 22 de setembro:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 19°C / 33°C



Brasília (DF): 22°C / 33°C



Curitiba (PR): 12°C / 18°C



Florianópolis (SC): 14°C / 20°C



Goiânia (GO): 24°C / 35°C



Manaus (AM): 28°C / 38°C



Porto Alegre (RS): 10°C / 17°C



Rio de Janeiro (RJ): 19°C / 27°C



Salvador (BA): 23°C / 27°C



São Paulo (SP): 16°C / 23°C

Calor e baixa umidade continuam em parte do país

Apesar da chuva no Centro-Sul, o tempo seco continua predominando em extensas áreas do Nordeste e do Norte. No interior nordestino, os índices de umidade podem variar entre 12% e 30%, principalmente no centro-oeste da Bahia e no centro-sul do Piauí e Maranhão.

No Norte, Tocantins, Amapá e outras áreas de Roraima, Amazonas e Pará permanecem sob influência do ar seco. O calor pode se aproximar dos 40°C no sul do Pará.