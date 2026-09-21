Previsão do tempo: frente fria provoca chuva forte em São Paulo e em outras áreas do Sudeste nesta terça, 22
Mudança aumenta o risco de temporais em diferentes áreas do Centro-Sul do país
A cidade de São Paulo terá uma terça-feira, 22, de chuva e queda nas temperaturas. Segundo o Climatempo, as pancadas começam nas primeiras horas do dia e podem ocorrer com moderada a forte intensidade, acompanhadas de trovoadas e risco de temporais, principalmente durante a noite. Os termômetros variam entre 16°C e 23°C.
A mudança no tempo ocorre com o avanço de uma frente fria pelo Sudeste. Em praticamente todo o estado de São Paulo, o céu permanece carregado e há condições para chuva ao longo do dia. As áreas de maior atenção incluem a Grande São Paulo, o centro-sul, a faixa leste, Vale do Paraíba, Campinas, Sorocaba, sul paulista e litoral. No oeste do estado, há condição para volumes elevados de chuva.
O sistema também espalha instabilidades por outros pontos do Sudeste e influencia parte do Centro-Oeste. No Sul, por outro lado, a chuva começa a perder força em algumas áreas com a entrada de ar mais seco, enquanto o Paraná ainda permanece sujeito a temporais.
Previsão do tempo por região do Brasil
Sul: a chuva perde força gradualmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, mas o Paraná ainda pode registrar temporais e acumulados elevados. As temperaturas diminuem.
Sudeste: a frente fria provoca chuva forte em São Paulo e espalha instabilidades para Rio de Janeiro, Minas Gerais e sul do Espírito Santo. Há risco de temporais.
Centro-Oeste: chuva forte e temporais atingem principalmente Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e parte de Goiás. Outras áreas seguem com calor e baixa umidade.
Nordeste: chuva permanece restrita principalmente ao litoral. No interior, predominam sol, calor e baixos índices de umidade.
Norte: pancadas fortes atingem áreas do Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima e Pará. Tocantins e outras áreas da região permanecem quentes e secas.
Frente fria aumenta risco de temporais no Sudeste
O avanço da frente fria será o principal responsável pela mudança nas condições meteorológicas nesta terça-feira. Em São Paulo, a instabilidade aparece desde as primeiras horas e mantém condições para chuva forte em diferentes pontos do estado.
No Rio de Janeiro, a chuva se espalha pelo interior, Região Metropolitana e sul fluminense ao longo do dia. Em Minas Gerais, as instabilidades alcançam o Sul de Minas, a Zona da Mata e o Triângulo Mineiro, com possibilidade de chegar a Belo Horizonte no fim do dia.
O sul do Espírito Santo também passa a registrar pancadas, enquanto o centro e norte capixaba e grande parte de Minas Gerais ainda terão tempo firme.
Centro-Oeste também tem risco de chuva forte
A aproximação da frente fria, combinada com outras instabilidades na atmosfera, aumenta as condições para chuva em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e parte de Goiás.
O Climatempo aponta risco de temporais no norte e centro-leste de Mato Grosso do Sul, extremo sul de Goiás e em áreas do sul, oeste e centro de Mato Grosso.
Em Campo Grande, a chuva forte pode começar cedo, com possibilidade de temporais e volumes elevados ao longo do dia. A máxima prevista é de 27°C.
Enquanto isso, áreas do centro-norte de Goiás, Distrito Federal e partes do nordeste e leste de Mato Grosso permanecem sob forte calor e baixa umidade, com temperaturas que podem se aproximar dos 40°C.
Chuva diminui no Sul, mas Paraná ainda exige atenção
Depois de episódios de instabilidade, parte da Região Sul começa a registrar melhora do tempo nesta terça-feira. No Rio Grande do Sul, as pancadas ficam concentradas entre a madrugada e o início da manhã, especialmente no norte do estado, antes da entrada de uma massa de ar mais seco.
Em Santa Catarina, ainda há chuva principalmente no centro-oeste e norte, mas a tendência também é de redução da intensidade.
No Paraná, porém, a instabilidade permanece mais organizada. Áreas do centro, leste e metade norte do estado podem ter temporais isolados e volumes elevados de chuva.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta terça-feira, 22 de setembro:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 19°C / 33°C
- Brasília (DF): 22°C / 33°C
- Curitiba (PR): 12°C / 18°C
- Florianópolis (SC): 14°C / 20°C
- Goiânia (GO): 24°C / 35°C
- Manaus (AM): 28°C / 38°C
- Porto Alegre (RS): 10°C / 17°C
- Rio de Janeiro (RJ): 19°C / 27°C
- Salvador (BA): 23°C / 27°C
- São Paulo (SP): 16°C / 23°C
Calor e baixa umidade continuam em parte do país
Apesar da chuva no Centro-Sul, o tempo seco continua predominando em extensas áreas do Nordeste e do Norte. No interior nordestino, os índices de umidade podem variar entre 12% e 30%, principalmente no centro-oeste da Bahia e no centro-sul do Piauí e Maranhão.
No Norte, Tocantins, Amapá e outras áreas de Roraima, Amazonas e Pará permanecem sob influência do ar seco. O calor pode se aproximar dos 40°C no sul do Pará.