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Previsão do tempo: frente fria provoca chuva forte em São Paulo e em outras áreas do Sudeste nesta terça, 22

Mudança aumenta o risco de temporais em diferentes áreas do Centro-Sul do país

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 18h00
Pessoas caminhando em uma calçada molhada pela chuva forte, com uma mulher de costas segurando um guarda-chuva roxo quadriculado em primeiro plano. Postes de luz antigos e árvores ao fundo, com o asfalto refletindo a água da chuva
Chuva deve predominar em São Paulo nesta terça, 22 (Faga Almeida/UCG/Universal Images Group/Getty Images)
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A cidade de São Paulo terá uma terça-feira, 22, de chuva e queda nas temperaturas. Segundo o Climatempo, as pancadas começam nas primeiras horas do dia e podem ocorrer com moderada a forte intensidade, acompanhadas de trovoadas e risco de temporais, principalmente durante a noite. Os termômetros variam entre 16°C e 23°C.

A mudança no tempo ocorre com o avanço de uma frente fria pelo Sudeste. Em praticamente todo o estado de São Paulo, o céu permanece carregado e há condições para chuva ao longo do dia. As áreas de maior atenção incluem a Grande São Paulo, o centro-sul, a faixa leste, Vale do Paraíba, Campinas, Sorocaba, sul paulista e litoral. No oeste do estado, há condição para volumes elevados de chuva.

O sistema também espalha instabilidades por outros pontos do Sudeste e influencia parte do Centro-Oeste. No Sul, por outro lado, a chuva começa a perder força em algumas áreas com a entrada de ar mais seco, enquanto o Paraná ainda permanece sujeito a temporais.

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Previsão do tempo por região do Brasil

Sul: a chuva perde força gradualmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, mas o Paraná ainda pode registrar temporais e acumulados elevados. As temperaturas diminuem.

Sudeste: a frente fria provoca chuva forte em São Paulo e espalha instabilidades para Rio de Janeiro, Minas Gerais e sul do Espírito Santo. Há risco de temporais.

Centro-Oeste: chuva forte e temporais atingem principalmente Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e parte de Goiás. Outras áreas seguem com calor e baixa umidade.

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Nordeste: chuva permanece restrita principalmente ao litoral. No interior, predominam sol, calor e baixos índices de umidade.

Norte: pancadas fortes atingem áreas do Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima e Pará. Tocantins e outras áreas da região permanecem quentes e secas.

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Frente fria aumenta risco de temporais no Sudeste

O avanço da frente fria será o principal responsável pela mudança nas condições meteorológicas nesta terça-feira. Em São Paulo, a instabilidade aparece desde as primeiras horas e mantém condições para chuva forte em diferentes pontos do estado.

No Rio de Janeiro, a chuva se espalha pelo interior, Região Metropolitana e sul fluminense ao longo do dia. Em Minas Gerais, as instabilidades alcançam o Sul de Minas, a Zona da Mata e o Triângulo Mineiro, com possibilidade de chegar a Belo Horizonte no fim do dia.

O sul do Espírito Santo também passa a registrar pancadas, enquanto o centro e norte capixaba e grande parte de Minas Gerais ainda terão tempo firme.

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Centro-Oeste também tem risco de chuva forte

A aproximação da frente fria, combinada com outras instabilidades na atmosfera, aumenta as condições para chuva em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e parte de Goiás.

O Climatempo aponta risco de temporais no norte e centro-leste de Mato Grosso do Sul, extremo sul de Goiás e em áreas do sul, oeste e centro de Mato Grosso.

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Em Campo Grande, a chuva forte pode começar cedo, com possibilidade de temporais e volumes elevados ao longo do dia. A máxima prevista é de 27°C.

Enquanto isso, áreas do centro-norte de Goiás, Distrito Federal e partes do nordeste e leste de Mato Grosso permanecem sob forte calor e baixa umidade, com temperaturas que podem se aproximar dos 40°C.

Chuva diminui no Sul, mas Paraná ainda exige atenção

Depois de episódios de instabilidade, parte da Região Sul começa a registrar melhora do tempo nesta terça-feira. No Rio Grande do Sul, as pancadas ficam concentradas entre a madrugada e o início da manhã, especialmente no norte do estado, antes da entrada de uma massa de ar mais seco.

Em Santa Catarina, ainda há chuva principalmente no centro-oeste e norte, mas a tendência também é de redução da intensidade.

No Paraná, porém, a instabilidade permanece mais organizada. Áreas do centro, leste e metade norte do estado podem ter temporais isolados e volumes elevados de chuva.

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta terça-feira, 22 de setembro:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 19°C / 33°C
  • Brasília (DF): 22°C / 33°C
  • Curitiba (PR): 12°C / 18°C
  • Florianópolis (SC): 14°C / 20°C
  • Goiânia (GO): 24°C / 35°C
  • Manaus (AM): 28°C / 38°C
  • Porto Alegre (RS): 10°C / 17°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 19°C / 27°C
  • Salvador (BA): 23°C / 27°C
  • São Paulo (SP): 16°C / 23°C

Calor e baixa umidade continuam em parte do país

Apesar da chuva no Centro-Sul, o tempo seco continua predominando em extensas áreas do Nordeste e do Norte. No interior nordestino, os índices de umidade podem variar entre 12% e 30%, principalmente no centro-oeste da Bahia e no centro-sul do Piauí e Maranhão.

No Norte, Tocantins, Amapá e outras áreas de Roraima, Amazonas e Pará permanecem sob influência do ar seco. O calor pode se aproximar dos 40°C no sul do Pará.

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