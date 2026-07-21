Previsão do tempo: frente fria leva temporais ao Sul nesta quarta, 22
Segundo o Climatempo, instabilidades avançam por RS, SC, PR e MS; São Paulo terá máxima de 29°C
A previsão do tempo para esta quarta-feira, 22, será marcada pelo avanço de uma frente fria sobre o Sul do Brasil. A mudança provoca chuva forte, temporais e acumulados elevados, principalmente entre Santa Catarina e Paraná.
Enquanto isso, grande parte do Sudeste e do Centro-Oeste ainda terá predomínio de tempo firme, calor e baixa umidade relativa do ar. No Nordeste, a chuva segue concentrada na faixa litorânea, enquanto no Norte as pancadas ficam restritas às áreas com maior disponibilidade de umidade.
Na cidade de São Paulo, o dia será de sol entre poucas nuvens e tempo firme. A nebulosidade aumenta à noite, mas a chuva fica restrita ao extremo sul do estado. A máxima prevista para a capital paulista é de 29°C.
Previsão do tempo por região do país:
Sul
A Região Sul terá chuva forte e risco de temporais com o avanço da frente fria. As instabilidades atingem Santa Catarina, Paraná e a metade norte do Rio Grande do Sul, com maior atenção para o sul paranaense, áreas de divisa com Santa Catarina, oeste e sudoeste do Paraná. Ao longo da tarde, a chuva perde força em parte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, mas segue moderada a forte em alguns pontos.
Sudeste
O Sudeste terá tempo firme na maior parte do dia, com sol entre poucas nuvens e temperaturas elevadas. A baixa umidade segue em destaque em São Paulo e Minas Gerais, com índices entre 12% e 20% no oeste, noroeste e norte mineiro. Entre a tarde e a noite, a aproximação da frente fria provoca chuva moderada a forte no extremo oeste, sudoeste, sul e litoral sul paulista, com rajadas de vento moderadas a fortes.
Centro-Oeste
O Centro-Oeste terá instabilidade no Mato Grosso do Sul por causa do avanço da frente fria e da atuação de uma área de baixa pressão. A chuva começa no sudoeste, sul e oeste do estado e avança para áreas centrais ao longo do dia, com risco de temporais isolados e rajadas entre 50 km/h e 70 km/h. Nas demais áreas, o calor predomina e a umidade segue baixa em Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e no norte e leste sul-mato-grossense.
Nordeste
No Nordeste, a chuva continua concentrada na faixa litorânea. Há possibilidade de pancadas moderadas a fortes no litoral da Bahia, especialmente entre Salvador e o litoral norte, além da faixa leste de Sergipe e do Rio Grande do Norte. Também pode chover com intensidade moderada a forte entre o litoral e a faixa norte do Maranhão, Piauí e Ceará. No interior, o tempo segue firme, quente e seco, com baixa umidade e risco de queimadas.
Norte
A Região Norte terá pancadas de chuva principalmente no sul de Roraima e do Amapá, além do noroeste e da faixa norte do Amazonas e do Pará. Nessas áreas, a chuva ocorre entre a tarde e a noite, com intensidade moderada a forte e possibilidade de trovoadas. No Tocantins, centro-sul do Pará e sudeste do Amazonas, o tempo seco predomina, com umidade entre 12% e 20% e risco elevado de queimadas.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quarta, 22 de julho:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 13°C / 27°C
- Brasília (DF): 14°C / 28°C
- Curitiba (PR): 14°C / 21°C
- Florianópolis (SC): 17°C / 22°C
- Goiânia (GO): 17°C / 30°C
- Manaus (AM): 24°C / 32°C
- Porto Alegre (RS): 15°C / 17°C
- Rio de Janeiro (RJ): 15°C / 34°C
- Salvador (BA): 21°C / 29°C
- São Paulo (SP): 16°C / 29°C