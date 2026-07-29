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Previsão do tempo: frente fria leva chuva a áreas de São Paulo nesta quinta, 30

Capital paulista terá muitas nuvens, queda de temperatura e máxima de 24°C

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2026, 17h00
Chuva em São Paulo
Chuva e nebulosidade em São Paulo (Paulo Pinto/Agência Brasil)
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Previsão do tempo: frente fria leva chuva a áreas de São Paulo nesta quinta, 30 Priorizar nos meus resultados Google

A previsão do tempo para esta quinta-feira, 30, indica uma mudança em parte do Sudeste. Uma frente fria avança pelo oceano entre São Paulo e Rio de Janeiro, favorecendo o aumento da nebulosidade, rajadas de vento e chuva em diferentes áreas paulistas. Na capital, porém, o Climatempo não prevê precipitação.

A cidade de São Paulo terá sol entre muitas nuvens durante a manhã, com abertura gradual do céu ao longo do dia. A temperatura máxima não deve passar de 24°C, uma queda acentuada em relação ao calor registrado antes da passagem do sistema. Apesar da maior nebulosidade, o tempo permanece seco na capital paulista.

No restante do Brasil, o cenário será marcado pela diminuição da chuva no Sul e pelo retorno gradual do tempo firme. O Centro-Oeste e o interior do Nordeste continuam sob influência de uma massa de ar seco, enquanto o Norte mantém pancadas provocadas pela combinação de calor e alta umidade.

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Previsão do tempo por região do país:

Região Sudeste: frente fria muda o tempo em São Paulo e no Rio

Além das instabilidades em São Paulo, a frente fria favorece chuva fraca e isolada em pontos da faixa litorânea do Rio de Janeiro, na Zona da Mata e no leste de Minas Gerais. Nas demais áreas da região, o tempo permanece firme.

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No Rio de Janeiro, o sol aparece entre muitas nuvens pela manhã, mas há previsão de chuva fraca durante a tarde e a noite. A máxima chega a 28°C, com possibilidade de rajadas moderadas a fortes durante a madrugada.

Em Belo Horizonte, o tempo permanece firme, com predomínio de sol e máxima de 29°C. Já no oeste, noroeste e norte de Minas Gerais, especialmente perto das divisas com Goiás e Bahia, a umidade relativa do ar pode variar entre 12% e 20%.

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Região Sul: chuva diminui, mas rios seguem em atenção

A frente fria perde força sobre a Região Sul, permitindo o avanço de uma massa de ar mais seco e frio. Com isso, o tempo volta a ficar firme em grande parte do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná.

Apesar da redução das chuvas, permanece o risco hidrológico causado pelos elevados volumes acumulados desde o começo da semana. Rios ainda podem apresentar níveis altos, com possibilidade de novas elevações e transbordamentos.

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No norte e no noroeste do Paraná, ainda pode chover com intensidade moderada a forte entre a madrugada e o início da manhã. Durante a tarde, novas pancadas acompanhadas de trovoadas podem atingir o oeste e áreas do interior paranaense.

Porto Alegre terá muitas nuvens, mas sem chuva, com máxima de 20°C. Em Curitiba, o tempo também fica firme, com sol entre muitas nuvens e máxima de 23°C.

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Região Centro-Oeste: calor predomina, com chuva em MS e MT

A massa de ar seco mantém o tempo firme e ensolarado em Goiás, no Distrito Federal e em grande parte de Mato Grosso. Em Mato Grosso do Sul, no entanto, há condições para chuva moderada a forte e trovoadas durante a madrugada e o começo da manhã.

As instabilidades atingem áreas do noroeste, sul, sudeste, centro e leste sul-mato-grossense. Depois de uma redução temporária, as pancadas podem voltar a ganhar força durante a tarde no oeste e no noroeste do estado.

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O sudoeste e o sul de Mato Grosso também podem registrar chuva. Em Campo Grande, são esperadas pancadas isoladas pela manhã e à tarde, com máxima de 32°C. Cuiabá terá predomínio de tempo firme e máxima de 36°C, embora não esteja descartada chuva fraca e isolada.

Região Nordeste: chuva no litoral e baixa umidade no interior

A circulação de umidade vinda do oceano mantém a previsão de chuva fraca a moderada na faixa leste do Nordeste, desde o litoral norte da Bahia até o Rio Grande do Norte. O litoral do Ceará também pode registrar precipitações.

A chuva deve ocorrer de forma intercalada, com períodos de melhoria e sem expectativa de grandes acumulados. No interior, o cenário será de tempo firme, calor e baixa umidade.

Os menores índices, entre 12% e 20%, são esperados principalmente no oeste e noroeste da Bahia e no sul do Maranhão e do Piauí. Rajadas de vento entre 40 e 50 km/h podem ocorrer em diferentes pontos da região.

Região Norte: pancadas fortes persistem

A combinação entre calor e alta umidade mantém a formação de nuvens carregadas na Região Norte. A chuva pode ocorrer com intensidade moderada a forte na metade leste do Amapá, no nordeste e no litoral do Pará e em grande parte do Amazonas.

No Acre, em Roraima e no norte do Pará, a chuva tende a ser fraca. Tocantins, grande parte do território paraense e o leste do Amazonas permanecem com predomínio de tempo firme.

A umidade relativa do ar pode ficar entre 12% e 20% em grande parte do Tocantins e no sudeste do Pará, ampliando o risco de queimadas e o desconforto provocado pelo tempo seco.

Super El Niño: o que você precisa saber

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quinta-feira, 30 de julho

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 15°C / 29°C
  • Brasília (DF): 17°C / 28°C
  • Curitiba (PR): 13°C / 23°C
  • Florianópolis (SC): 14°C / 21°C
  • Goiânia (GO): 21°C / 33°C
  • Manaus (AM): 26°C / 31°C
  • Porto Alegre (RS): 14°C / 20°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 18°C / 28°C
  • Salvador (BA): 22°C / 29°C
  • São Paulo (SP): 15°C / 24°C

Riscos climáticos e orientações

Mesmo com a redução da chuva no Sul, moradores de áreas próximas a rios devem acompanhar as atualizações das autoridades, devido ao risco de elevação dos níveis e transbordamentos. No Paraná, as pancadas ainda podem vir acompanhadas de trovoadas.

Em São Paulo e no Rio de Janeiro, rajadas de vento exigem atenção perto de árvores, postes, placas e estruturas vulneráveis. Nas áreas com baixa umidade do Centro-Oeste, Nordeste, Norte e interior do Sudeste, a recomendação é reforçar a hidratação, evitar exercícios intensos nas horas mais quentes e não provocar queimadas.

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