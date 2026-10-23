Previsão do tempo: fim de semana de eleição tem tempestades, raios e ventania no Sudeste

A mudança das condições climáticas na madrugada desta sexta-feira, 23, sinalizou a previsão para o fim de semana que coincide com o 2º turno das eleições presidenciais no Brasil, no domingo, 25. O tempo estável que predominou ao longo da semana chega ao fim: nos próximos dias, espera-se chuva intensa e volumosa no centro-sul do país, com risco de granizo, muitos raios e ventania.

De acordo com o Climatempo, uma área de baixa pressão nas proximidades do Paraguai e da Argentina favorece a formação de nuvens carregadas, o que aumenta o potencial para tempestades nas regiões Sul e Sudeste. Além disso, alto calor e umidade provenientes da Amazônia intensificam essas condições.

O Inmet reforça a previsão de tempestades e possibilidade de granizo no Paraná, no sul e leste de Mato Grosso do Sul, em São Paulo e no centro-sul de Minas Gerais.

O alerta é reforçado para o sábado, 24, e o domingo: há a formação de um novo ciclone extratropical no Sul do país, associado a uma nova frente fria, que deve avançar gradualmente em direção ao Sudeste. Assim, no domingo, chuvas intensas e volumosas devem atingir São Paulo e Rio de Janeiro, e porções ao sul de Minas Gerais.

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O principal alerta meteorológico é para São Paulo. Os maiores acumulados de precipitação são esperados na divisa com o Paraná. Rajadas de vento podem atingir os 90 km/h no sudoeste e na região central do estado. Enquanto isso, no Norte do Brasil, entre Roraima, Amapá e Pará, e na região Nordeste, as instabilidades diminuem. Haverá predomínio de sol e temperaturas ainda mais altas.