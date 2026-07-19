Previsão do tempo em São Paulo: segunda-feira começa fria, mas esquenta à tarde
Segundo o Climatempo, capital paulista terá tempo firme ao longo do dia
A previsão do tempo em São Paulo para esta segunda-feira, 20 de julho, indica um dia de tempo firme e temperaturas em elevação. De acordo com o Climatempo, o sol aparece entre algumas nuvens ao longo do dia, sem indicação de mudança brusca nas condições meteorológicas.
A manhã começa fria, com mínima de 11°C, o que mantém a sensação mais amena nas primeiras horas. Ao longo do dia, a presença do sol favorece a elevação gradual dos termômetros, que podem chegar a 26°C durante a tarde.
À noite, o céu fica limpo na capital paulista. O cenário reforça a estabilidade do tempo nesta segunda-feira, com predomínio de sol durante o dia e ausência de nebulosidade no período noturno.
Como fica o tempo durante o dia
A segunda-feira será marcada por sol entre algumas nuvens em São Paulo. A condição favorece uma tarde mais quente, especialmente em comparação com o frio registrado no início da manhã.
Vai chover em São Paulo?
A previsão do Climatempo não indica chuva para São Paulo nesta segunda-feira. O tempo permanece firme, com poucas nuvens durante o dia e céu limpo à noite.
Noite terá céu limpo
Depois de uma tarde com temperatura mais elevada, a noite será de céu limpo na capital paulista. Com a perda de calor após o pôr do sol, os termômetros tendem a cair novamente, mantendo a sensação mais amena no fim do dia.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta segunda, 20 de julho:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 12°C / 22°C
- Brasília (DF): 14°C / 26°C
- Curitiba (PR): 12°C / 25°C
- Florianópolis (SC): 15°C / 24°C
- Goiânia (GO): 18°C / 30°C
- Manaus (AM): 25°C / 32°C
- Porto Alegre (RS): 18°C / 22°C
- Rio de Janeiro (RJ): 16°C / 29°C
- Salvador (BA): 22°C / 26°C
- São Paulo (SP): 11°C / 26°C