Previsão do tempo em São Paulo: segunda-feira começa fria, mas esquenta à tarde

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São Paulo terá uma segunda-feira (20 de julho) de tempo firme, com sol entre nuvens e temperaturas em elevação. A manhã começa fria (11°C), mas os termômetros podem chegar a 26°C à tarde. A noite terá céu limpo, sem previsão de chuva, garantindo um dia estável na capital.

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A previsão do tempo em São Paulo para esta segunda-feira, 20 de julho, indica um dia de tempo firme e temperaturas em elevação. De acordo com o Climatempo, o sol aparece entre algumas nuvens ao longo do dia, sem indicação de mudança brusca nas condições meteorológicas.

A manhã começa fria, com mínima de 11°C, o que mantém a sensação mais amena nas primeiras horas. Ao longo do dia, a presença do sol favorece a elevação gradual dos termômetros, que podem chegar a 26°C durante a tarde.

À noite, o céu fica limpo na capital paulista. O cenário reforça a estabilidade do tempo nesta segunda-feira, com predomínio de sol durante o dia e ausência de nebulosidade no período noturno.

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Como fica o tempo durante o dia

A segunda-feira será marcada por sol entre algumas nuvens em São Paulo. A condição favorece uma tarde mais quente, especialmente em comparação com o frio registrado no início da manhã.

Vai chover em São Paulo?

A previsão do Climatempo não indica chuva para São Paulo nesta segunda-feira. O tempo permanece firme, com poucas nuvens durante o dia e céu limpo à noite.

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Noite terá céu limpo

Depois de uma tarde com temperatura mais elevada, a noite será de céu limpo na capital paulista. Com a perda de calor após o pôr do sol, os termômetros tendem a cair novamente, mantendo a sensação mais amena no fim do dia.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta segunda, 20 de julho:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 12°C / 22°C

Brasília (DF): 14°C / 26°C

Curitiba (PR): 12°C / 25°C

Florianópolis (SC): 15°C / 24°C

Goiânia (GO): 18°C / 30°C

Manaus (AM): 25°C / 32°C

Porto Alegre (RS): 18°C / 22°C

Rio de Janeiro (RJ): 16°C / 29°C

Salvador (BA): 22°C / 26°C

São Paulo (SP): 11°C / 26°C