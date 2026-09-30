Previsão do tempo em São Paulo: quinta-feira, 1º, terá chuva forte e queda de temperatura

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São Paulo terá quinta-feira de chuva e temperaturas mais baixas devido à atuação de uma frente fria. Pancadas moderadas a fortes são esperadas na capital e no estado, com ventos intensos e máxima de 24°C. Entenda os detalhes da mudança climática na sua região.

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A previsão do tempo em São Paulo para esta quinta-feira, 1º, indica um dia de chuva e temperaturas mais baixas. A frente fria continua atuando sobre o Sudeste e provoca pancadas de moderada a forte intensidade em grande parte do estado desde as primeiras horas do dia. Na capital paulista, a chuva estará presente pela manhã e à tarde e poderá ocorrer a qualquer momento durante a noite.

A mudança também será sentida nos termômetros. Depois do calor registrado nos últimos dias, a máxima prevista para a cidade de São Paulo é de 24°C, enquanto a mínima chega aos 18°C durante a noite. Além da chuva, são esperadas rajadas de vento de até 50 km/h na capital.

No estado, a chuva começa pelo oeste e pelo sul e avança para a região central e outras áreas paulistas. O Climatempo aponta possibilidade de temporais na faixa norte, nordeste e leste de São Paulo. As rajadas de vento podem alcançar 70 km/h em pontos do nordeste, leste e região central paulista.

Vai chover em São Paulo nesta quinta-feira?

Na capital, a previsão é de chuva de moderada a forte intensidade pela manhã e à tarde. Durante a noite, a precipitação pode ocorrer a qualquer momento.

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O cenário será acompanhado por queda nas temperaturas, com máxima de 24°C e mínima de 18°C. Os ventos também ganham intensidade, com rajadas que podem alcançar 50 km/h na cidade.

A situação está associada à frente fria que continua influenciando o Sudeste. No estado de São Paulo, as pancadas ocorrem de maneira irregular, atingindo diferentes áreas ao longo da quinta-feira.

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Quais áreas de São Paulo têm risco de temporais?

A chuva começa pelo oeste e sul do estado e avança em direção à região central e a outras áreas paulistas. No norte, nordeste e leste de São Paulo, há possibilidade de temporais.

O vento será outro ponto de atenção. Em grande parte do Sudeste, as rajadas ficam entre 40 e 50 km/h, mas podem alcançar 70 km/h no nordeste, leste e em pontos da região central de São Paulo.

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A entrada de ar mais frio também reduz as temperaturas em grande parte do território paulista. Em algumas áreas do estado, as mínimas do dia podem ser registradas durante a noite.

Frente fria também provoca chuva no Sudeste

Além de São Paulo, as instabilidades aumentam no Triângulo Mineiro, Sul e Zona da Mata de Minas Gerais, Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo, com possibilidade de chuva mais intensa e temporais isolados.

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Também podem ocorrer pancadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e no oeste mineiro. No norte do Espírito Santo e nas demais áreas de Minas Gerais, o tempo permanece firme.

Como fica a previsão do tempo no Brasil?

No Sul, Paraná e centro-leste de Santa Catarina ainda terão chuva de moderada a forte intensidade, enquanto o tempo fica firme no Rio Grande do Sul, com possibilidade de precipitação fraca e isolada no litoral sul. No Centro-Oeste, há previsão de chuva forte e risco de temporais em áreas de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás.

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No Nordeste, predominam tempo firme, calor e baixa umidade, com temperaturas próximas dos 40°C em partes do Piauí, Bahia e Maranhão. Já no Norte, Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima e áreas do Pará terão condições para chuva forte e temporais isolados.

Temperaturas caem em São Paulo

A quinta-feira será, portanto, marcada por chuva, vento e temperaturas mais baixas na capital paulista. Com máxima de 24°C, São Paulo terá um cenário diferente do calor observado nos dias anteriores.

A chuva poderá ocorrer durante os três períodos do dia, com maior intensidade prevista pela manhã e à tarde. No estado, a atenção fica voltada principalmente para as áreas onde há possibilidade de temporais e rajadas de vento que podem alcançar 70 km/h.