Previsão do tempo em São Paulo: onde há risco de temporal nesta terça, 15

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São Paulo terá uma terça-feira úmida, com chuva fraca a moderada e temperatura máxima de 19°C. Instabilidades persistem no estado, com risco de temporais isolados no leste paulista. O Brasil experimenta fortes contrastes: enquanto Sudeste e Sul enfrentam chuva e frio, outras regiões têm calor e tempo seco, com baixa umidade no ar.

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A cidade de São Paulo terá uma terça-feira, 15, de tempo úmido, chuva fraca a moderada e temperatura máxima de 19°C, segundo o Climatempo. Há previsão de chuviscos pela manhã e à noite, enquanto áreas do leste paulista podem registrar chuva forte, trovoadas e temporais isolados ao longo do dia.

No restante do estado, as instabilidades se concentram principalmente no centro-norte, no litoral e no leste de São Paulo, sob influência de uma área de baixa pressão próxima à costa. O cenário mantém as temperaturas mais amenas e aumenta o risco de chuva mais intensa em pontos do território paulista.

No restante do país, a terça-feira será marcada por fortes contrastes: enquanto partes do Sudeste e do Sul terão chuva e temperaturas mais baixas, áreas do Centro-Oeste, Nordeste e Norte seguem sob calor e baixa umidade.

Como fica a previsão do tempo em São Paulo

Além da capital, áreas do centro-norte, litoral e leste do estado permanecem sob influência da umidade e da baixa pressão próxima à costa. No leste paulista, a chuva pode ocorrer com forte intensidade, acompanhada de trovoadas e possibilidade de temporais isolados.

As temperaturas ficam mais agradáveis no estado, em contraste com o calor observado em áreas mais interiores do país.

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Previsão do tempo por região do país:

Sul: há previsão de chuva fraca principalmente no litoral e nordeste do Rio Grande do Sul e na faixa litorânea do Paraná. Outras áreas permanecem com tempo firme, sob influência do ar polar. Existe risco de geada no sul e na Campanha gaúcha.

Sudeste: pancadas atingem São Paulo, Rio de Janeiro, partes de Minas Gerais e o sul do Espírito Santo. Há risco de chuva forte e temporais isolados no leste paulista, no Rio de Janeiro e no Sul e Zona da Mata de Minas Gerais.

Centro-Oeste: o tempo firme predomina, mas podem ocorrer pancadas isoladas no leste de Mato Grosso do Sul, em partes de Goiás e no Distrito Federal. O calor continua em boa parte da região, com umidade entre 20% e 30% em algumas áreas.

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Nordeste: predomínio de sol e tempo firme. Apenas o litoral entre Pernambuco e Alagoas pode ter chuva fraca a moderada. No interior, o destaque é o ar seco, com índices de umidade entre 12% e 20% em áreas da Bahia e do Piauí.

Norte: as pancadas de chuva ficam concentradas principalmente no Amazonas, onde podem ocorrer com moderada a forte intensidade. Sul e oeste de Roraima também têm risco de temporais. Nas demais áreas, prevalecem tempo firme e calor.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta terça-feira, 15 de setembro:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 17°C / 27°C



Brasília (DF): 18°C / 31°C



Curitiba (PR): 9°C / 18°C



Florianópolis (SC): 14°C / 18°C



Goiânia (GO): 20°C / 34°C



Manaus (AM): 28°C / 37°C



Porto Alegre (RS): 10°C / 19°C



Rio de Janeiro (RJ): 18°C / 23°C



Salvador (BA): 22°C / 31°C



São Paulo (SP): 13°C / 19°C

Temporais, geada e baixa umidade exigem atenção

Além das chuvas fortes previstas para pontos do Sudeste, o Climatempo destaca condições distintas pelo país. No Sul, o frio mantém risco de geada na faixa sul e na Campanha do Rio Grande do Sul. Já em áreas do Nordeste, Centro-Oeste e Norte, a baixa umidade do ar merece atenção.

No Sudeste, as rajadas de vento podem variar entre 40 km/h e 50 km/h em grande parte da região e chegar a 70 km/h no noroeste de Minas Gerais. No Nordeste, também são esperadas rajadas entre 40 km/h e 50 km/h em várias áreas.