Previsão do tempo em São Paulo no feriado desta segunda, 7: frio persiste e sensação térmica chega a 9°C
Madrugada será chuvosa, mas precipitação perde força durante o dia
A previsão do tempo em São Paulo nesta segunda-feira, 7 de setembro, indica a continuidade das temperaturas baixas na capital paulista. Os termômetros devem variar pouco ao longo do dia, com mínima de 11°C e máxima de apenas 13°C, em um cenário de muitas nuvens e períodos de céu nublado.
O frio será ainda mais perceptível por causa da sensação térmica, que deve variar entre 9°C e 11°C. A madrugada começa chuvosa, mas a condição muda durante a manhã, quando a previsão passa a indicar sol entre muitas nuvens. O mesmo cenário permanece no período da tarde.
A quantidade de chuva prevista é pequena, com acumulado de 0,4 milímetro. À noite, o céu continua com muitas nuvens. Dessa forma, a segunda-feira será marcada principalmente pelo frio e pela elevada nebulosidade, com pouca variação das temperaturas entre o começo e o fim do dia.
Como fica o tempo em São Paulo nesta segunda-feira?
A madrugada será chuvosa na cidade de São Paulo. Pela manhã, a chuva perde força e o cenário passa a ser de sol com muitas nuvens, condição que também predomina durante a tarde.
Ao longo do dia, haverá períodos de céu nublado, enquanto a noite terá muitas nuvens. Apesar das aberturas previstas, as temperaturas permanecem baixas, sem passar dos 13°C.
A mínima será de 11°C, mas a sensação térmica poderá chegar aos 9°C, dois graus abaixo da temperatura registrada pelos termômetros. A sensação máxima prevista é de 11°C.
Temperaturas variam pouco durante o dia
A diferença entre a temperatura mínima e a máxima prevista para esta segunda-feira será de apenas 2°C. Com os termômetros oscilando entre 11°C e 13°C, São Paulo terá um dia de pouca amplitude térmica.
A sensação de frio será reforçada pela temperatura aparente, que ficará entre 9°C e 11°C. Mesmo com a diminuição da chuva depois da madrugada, a presença de muitas nuvens deverá acompanhar os paulistanos durante praticamente toda a segunda-feira.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta segunda-feira, 7 de setembro:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 15°C / 19°C
- Brasília (DF): 19°C / 26°C
- Curitiba (PR): 5°C / 11°C
- Florianópolis (SC): 12°C / 15°C
- Goiânia (GO): 20°C / 33°C
- Manaus (AM): 28°C / 34°C
- Porto Alegre (RS): 9°C / 15°C
- Rio de Janeiro (RJ): 17°C / 18°C
- Salvador (BA): 23°C / 28°C
- São Paulo (SP): 11°C / 13°C