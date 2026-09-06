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Previsão do tempo em São Paulo no feriado desta segunda, 7: frio persiste e sensação térmica chega a 9°C

Madrugada será chuvosa, mas precipitação perde força durante o dia

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 set 2026, 20h00
Warmly dressed pedestrians face the cold on Paulista Avenue in Sao Paulo, Brazil, on June 30, 2023. (Photo by Cris Faga/NurPhoto via Getty Images)
Mulheres se protegem do frio em São Paulo (Cris Faga/NurPhoto/Getty Images)
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A previsão do tempo em São Paulo nesta segunda-feira, 7 de setembro, indica a continuidade das temperaturas baixas na capital paulista. Os termômetros devem variar pouco ao longo do dia, com mínima de 11°C e máxima de apenas 13°C, em um cenário de muitas nuvens e períodos de céu nublado.

O frio será ainda mais perceptível por causa da sensação térmica, que deve variar entre 9°C e 11°C. A madrugada começa chuvosa, mas a condição muda durante a manhã, quando a previsão passa a indicar sol entre muitas nuvens. O mesmo cenário permanece no período da tarde.

A quantidade de chuva prevista é pequena, com acumulado de 0,4 milímetro. À noite, o céu continua com muitas nuvens. Dessa forma, a segunda-feira será marcada principalmente pelo frio e pela elevada nebulosidade, com pouca variação das temperaturas entre o começo e o fim do dia.

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Como fica o tempo em São Paulo nesta segunda-feira?

A madrugada será chuvosa na cidade de São Paulo. Pela manhã, a chuva perde força e o cenário passa a ser de sol com muitas nuvens, condição que também predomina durante a tarde.

Ao longo do dia, haverá períodos de céu nublado, enquanto a noite terá muitas nuvens. Apesar das aberturas previstas, as temperaturas permanecem baixas, sem passar dos 13°C.

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A mínima será de 11°C, mas a sensação térmica poderá chegar aos 9°C, dois graus abaixo da temperatura registrada pelos termômetros. A sensação máxima prevista é de 11°C.

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Temperaturas variam pouco durante o dia

A diferença entre a temperatura mínima e a máxima prevista para esta segunda-feira será de apenas 2°C. Com os termômetros oscilando entre 11°C e 13°C, São Paulo terá um dia de pouca amplitude térmica.

A sensação de frio será reforçada pela temperatura aparente, que ficará entre 9°C e 11°C. Mesmo com a diminuição da chuva depois da madrugada, a presença de muitas nuvens deverá acompanhar os paulistanos durante praticamente toda a segunda-feira.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta segunda-feira, 7 de setembro:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 15°C / 19°C
  • Brasília (DF): 19°C / 26°C
  • Curitiba (PR): 5°C / 11°C
  • Florianópolis (SC): 12°C / 15°C
  • Goiânia (GO): 20°C / 33°C
  • Manaus (AM): 28°C / 34°C
  • Porto Alegre (RS): 9°C / 15°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 17°C / 18°C
  • Salvador (BA): 23°C / 28°C
  • São Paulo (SP): 11°C / 13°C
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TAGS:
Clima
Previsão do tempo
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