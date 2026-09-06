Previsão do tempo em São Paulo no feriado desta segunda, 7: frio persiste e sensação térmica chega a 9°C

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São Paulo terá uma segunda-feira de muito frio e céu nublado. A previsão indica temperaturas baixas, variando de 11°C a 13°C, com sensação térmica ainda menor, podendo chegar a 9°C. A madrugada será chuvosa, mas o sol deve aparecer entre nuvens durante o dia, mantendo a nebulosidade e a pouca amplitude térmica.

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A previsão do tempo em São Paulo nesta segunda-feira, 7 de setembro, indica a continuidade das temperaturas baixas na capital paulista. Os termômetros devem variar pouco ao longo do dia, com mínima de 11°C e máxima de apenas 13°C, em um cenário de muitas nuvens e períodos de céu nublado.

O frio será ainda mais perceptível por causa da sensação térmica, que deve variar entre 9°C e 11°C. A madrugada começa chuvosa, mas a condição muda durante a manhã, quando a previsão passa a indicar sol entre muitas nuvens. O mesmo cenário permanece no período da tarde.

A quantidade de chuva prevista é pequena, com acumulado de 0,4 milímetro. À noite, o céu continua com muitas nuvens. Dessa forma, a segunda-feira será marcada principalmente pelo frio e pela elevada nebulosidade, com pouca variação das temperaturas entre o começo e o fim do dia.

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Como fica o tempo em São Paulo nesta segunda-feira?

A madrugada será chuvosa na cidade de São Paulo. Pela manhã, a chuva perde força e o cenário passa a ser de sol com muitas nuvens, condição que também predomina durante a tarde.

Ao longo do dia, haverá períodos de céu nublado, enquanto a noite terá muitas nuvens. Apesar das aberturas previstas, as temperaturas permanecem baixas, sem passar dos 13°C.

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A mínima será de 11°C, mas a sensação térmica poderá chegar aos 9°C, dois graus abaixo da temperatura registrada pelos termômetros. A sensação máxima prevista é de 11°C.

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Temperaturas variam pouco durante o dia

A diferença entre a temperatura mínima e a máxima prevista para esta segunda-feira será de apenas 2°C. Com os termômetros oscilando entre 11°C e 13°C, São Paulo terá um dia de pouca amplitude térmica.

A sensação de frio será reforçada pela temperatura aparente, que ficará entre 9°C e 11°C. Mesmo com a diminuição da chuva depois da madrugada, a presença de muitas nuvens deverá acompanhar os paulistanos durante praticamente toda a segunda-feira.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta segunda-feira, 7 de setembro:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 15°C / 19°C



Brasília (DF): 19°C / 26°C



Curitiba (PR): 5°C / 11°C



Florianópolis (SC): 12°C / 15°C



Goiânia (GO): 20°C / 33°C



Manaus (AM): 28°C / 34°C



Porto Alegre (RS): 9°C / 15°C



Rio de Janeiro (RJ): 17°C / 18°C



Salvador (BA): 23°C / 28°C



São Paulo (SP): 11°C / 13°C