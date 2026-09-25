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Previsão do tempo em São Paulo neste sábado, 26: calor aumenta e máxima chega a 31°C

Climatempo não prevê chuva na capital paulista ao longo do dia

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 set 2026, 18h00
Crianças brincam em fonte na Praça da Sé no centro de São Paulo. O tempo seco fez a capital voltar ao estado de atenção
Crianças brincam em fonte na Praça da Sé no centro de São Paulo (Tércio Teixeira/Futura Press/VEJA/VEJA)
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Previsão do tempo em São Paulo neste sábado, 26: calor aumenta e máxima chega a 31°C Priorizar nos meus resultados Google

A previsão do tempo em São Paulo neste sábado, 26, indica uma elevação das temperaturas na capital paulista. Depois de uma sexta-feira com máxima prevista de 27°C, os termômetros podem chegar aos 31°C no sábado, segundo o Climatempo.

O dia deve começar com temperatura mínima de 16°C, mas o aquecimento ganha força ao longo das horas. A previsão é de sol com algumas nuvens e sem chuva.

A diferença entre a mínima e a máxima chega a 15°C, reforçando a amplitude térmica ao longo do sábado. A sensação térmica prevista varia entre 19°C e 24°C, de acordo com o Climatempo.

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São Paulo pode chegar aos 31°C no sábado

O destaque da previsão será o aumento do calor. A capital paulista deve registrar mínima de 16°C e máxima de 31°C, cenário bem diferente do tempo mais frio observado no início da semana.

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Apesar da manhã relativamente amena, a elevação rápida dos termômetros deve deixar a tarde mais quente. O sábado também terá períodos de sol, acompanhados apenas por algumas nuvens.

Vai chover em São Paulo neste sábado?

Não, a expectativa é de tempo firme durante todo o dia.

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Temperatura varia 15°C ao longo do dia

A amplitude térmica também chama atenção. Entre a mínima de 16°C e a máxima de 31°C, a diferença prevista é de 15°C.

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Com isso, quem sair cedo de casa poderá encontrar temperaturas bem mais amenas do que aquelas previstas para a tarde. Já nos períodos mais quentes do dia, os termômetros devem ultrapassar com folga a marca dos 30°C.

Como fica o tempo no domingo

Para domingo, 27, o Climatempo prevê uma pequena redução nas temperaturas, com mínima de 17°C e máxima de 28°C. O dia também deve permanecer sem chuva, mas com aumento da nebulosidade em relação ao sábado.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste sábado, 26 de setembro:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 17°C / 31°C
  • Brasília (DF): 19°C / 32°C
  • Curitiba (PR): 14°C / 28°C
  • Florianópolis (SC): 19°C / 26°C
  • Goiânia (GO): 22°C / 36°C
  • Manaus (AM): 26°C / 34°C
  • Porto Alegre (RS): 16°C / 25°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 19°C / 32°C
  • Salvador (BA): 24°C / 30°C
  • São Paulo (SP): 16°C / 31°C
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TAGS:
Clima
Previsão do tempo
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