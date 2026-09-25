Previsão do tempo em São Paulo neste sábado, 26: calor aumenta e máxima chega a 31°C
Climatempo não prevê chuva na capital paulista ao longo do dia
A previsão do tempo em São Paulo neste sábado, 26, indica uma elevação das temperaturas na capital paulista. Depois de uma sexta-feira com máxima prevista de 27°C, os termômetros podem chegar aos 31°C no sábado, segundo o Climatempo.
O dia deve começar com temperatura mínima de 16°C, mas o aquecimento ganha força ao longo das horas. A previsão é de sol com algumas nuvens e sem chuva.
A diferença entre a mínima e a máxima chega a 15°C, reforçando a amplitude térmica ao longo do sábado. A sensação térmica prevista varia entre 19°C e 24°C, de acordo com o Climatempo.
São Paulo pode chegar aos 31°C no sábado
O destaque da previsão será o aumento do calor. A capital paulista deve registrar mínima de 16°C e máxima de 31°C, cenário bem diferente do tempo mais frio observado no início da semana.
Apesar da manhã relativamente amena, a elevação rápida dos termômetros deve deixar a tarde mais quente. O sábado também terá períodos de sol, acompanhados apenas por algumas nuvens.
Vai chover em São Paulo neste sábado?
Não, a expectativa é de tempo firme durante todo o dia.
Temperatura varia 15°C ao longo do dia
A amplitude térmica também chama atenção. Entre a mínima de 16°C e a máxima de 31°C, a diferença prevista é de 15°C.
Com isso, quem sair cedo de casa poderá encontrar temperaturas bem mais amenas do que aquelas previstas para a tarde. Já nos períodos mais quentes do dia, os termômetros devem ultrapassar com folga a marca dos 30°C.
Como fica o tempo no domingo
Para domingo, 27, o Climatempo prevê uma pequena redução nas temperaturas, com mínima de 17°C e máxima de 28°C. O dia também deve permanecer sem chuva, mas com aumento da nebulosidade em relação ao sábado.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste sábado, 26 de setembro:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 17°C / 31°C
- Brasília (DF): 19°C / 32°C
- Curitiba (PR): 14°C / 28°C
- Florianópolis (SC): 19°C / 26°C
- Goiânia (GO): 22°C / 36°C
- Manaus (AM): 26°C / 34°C
- Porto Alegre (RS): 16°C / 25°C
- Rio de Janeiro (RJ): 19°C / 32°C
- Salvador (BA): 24°C / 30°C
- São Paulo (SP): 16°C / 31°C